15 случаев, когда людям приснились настолько фееричные сюжеты, что и нарочно не придумаешь

Как-то раз проснулся утром, все нормально. Под утреннюю передачу новостей по ТВ собрался на учебу, поехал. Так вышло, что уснул в автобусе. Однако проснулся уже в своей кровати и понял, что все, что было до, мне приснилось. Ну, думаю, ладно, мозг — штука забавная, и снова поехал на учебу. Отсидел две пары и уснул на третьей... Проснулся в тот же день дома (утром). Опять приснилось. После такого не повторялось, но чувство нереальности всего происходящего вокруг не покидает уже месяц. © Подслушано / vk

Почти проснулся оттого, что жена встала с кровати и вышла. Потом в спальню забежала кошка и, пройдясь по мне, спрыгнула и ушла. Затем вернулась и улеглась жена. «Превращаться ходила», — подумал я в полусне... © PivBear / Pikabu

Мне всегда снились довольно странные и необычные сны, но этот я запомню надолго. Снится, что работаю и живу в Штатах и к моему дому стал приходить енот. Подумав, что зверек весьма дружелюбный, я решила оставить его себе. Через пару дней совместной жизни я стала замечать, что с ним что-то не так, и отвела его к врачу. Врач со вселенской печалью в глазах сообщила мне, что енот у меня глухонемой и для корректировки его состояния его нужно отдать в мединститут. Глухонемой енот, блин! © Подслушано / vk

А мне прошлой ночью привиделось, будто с моего телефонного счета снимались $ 18 каждый раз, когда я нажимала кнопку, откладывающую звонок будильника. © mky_04 / Twitter