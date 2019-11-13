15 случаев, когда людям приснились настолько фееричные сюжеты, что и нарочно не придумаешь
Чаще всего люди забывают невообразимые и увлекательные сюжеты, которые посещали их во снах, и к утру им остается смаковать лишь обрывки и отголоски того, что они видели. Но вот некоторым везунчикам все же непостижимым образом удается запоминать сны так же хорошо и досконально, как свежепросмотренный фильм, а затем делиться этим в соцсетях.
AdMe.ru собрал рассказы именно таких счастливчиков, чьи ночные приключения не только не стерлись из памяти после пробуждения, но и оказались безумно комичными и захватывающими.
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Приснилось однажды, что иду по улице в домашнем халате с куриным бульоном в руках и, как в мюзикле пою, о том, как я люблю этот бульон. Люди вокруг мне подпевали... и куриная ножка в этом бульоне тоже. © Подслушано / vk
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Сегодня во сне добивался словесно, но довольно настойчиво какой-то девушки (ну, знаете, иногда во сне есть полностью выдуманные персонажи). Она предпочла отказать мне и тут же выброситься из окна. Я даже не удивился. © thornn / Pikabu
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Только что очнулась ото сна, в котором я спорила с моим котом. Он решил съехать, потому что ему не нравились маленькие носочки, которые я покупала для его лапок. © garbatiniaya / Twitter
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Посмотрела очередной эпизод «Игры престолов» — снятся мне два дракона в поле. Понимаю, что мы все готовимся к большой битве. И вот наконец показывается вдалеке третий зомби-дракон! Приближается! Начинаю думать, как же победить его. И тут дракон запутывается в линиях электропередачи, начинает гореть и от этого погибает.
Кажется, я знаю, как спасти Вестерос. © Подслушано / vk
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Моя девушка часто разговаривает со мной во сне. Недавно был такой диалог:
— Лап, запри ежиков в аквариуме, пожалуйста.
— Ты думаешь они убегут?
— Да.
— Да им убегать-то некуда...
— КАКАЯ РАЗНИЦА? ОНИ БУДУТ ГРОМКО ТОПАТЬ! © gney / Pikabu
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Как-то раз проснулся утром, все нормально. Под утреннюю передачу новостей по ТВ собрался на учебу, поехал. Так вышло, что уснул в автобусе. Однако проснулся уже в своей кровати и понял, что все, что было до, мне приснилось. Ну, думаю, ладно, мозг — штука забавная, и снова поехал на учебу. Отсидел две пары и уснул на третьей... Проснулся в тот же день дома (утром). Опять приснилось. После такого не повторялось, но чувство нереальности всего происходящего вокруг не покидает уже месяц. © Подслушано / vk
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Почти проснулся оттого, что жена встала с кровати и вышла. Потом в спальню забежала кошка и, пройдясь по мне, спрыгнула и ушла. Затем вернулась и улеглась жена. «Превращаться ходила», — подумал я в полусне... © PivBear / Pikabu
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Мне всегда снились довольно странные и необычные сны, но этот я запомню надолго. Снится, что работаю и живу в Штатах и к моему дому стал приходить енот. Подумав, что зверек весьма дружелюбный, я решила оставить его себе. Через пару дней совместной жизни я стала замечать, что с ним что-то не так, и отвела его к врачу. Врач со вселенской печалью в глазах сообщила мне, что енот у меня глухонемой и для корректировки его состояния его нужно отдать в мединститут. Глухонемой енот, блин! © Подслушано / vk
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А мне прошлой ночью привиделось, будто с моего телефонного счета снимались $ 18 каждый раз, когда я нажимала кнопку, откладывающую звонок будильника. © mky_04 / Twitter
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Перед каждым экзаменом или зачетом мне снится сон, в котором я заучиваю один билет. Когда просыпаюсь, я помню, как звучали вопросы из билета, и, пока еду на учебу, заучиваю именно эти вопросы. За два года ни одной осечки. Не знаю, кто мне там помогает, но я благодарна! © Подслушано / vk
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Недавно проснулся ночью оттого, что жена с тревогой будит меня, прямо в панике: «Что с тобой?!» Я спросонья не понимаю, что не так. Она поясняет, что я сипел и хрипел, как будто задыхаюсь, думала, что все, и скорую не вызвать, потому что мы в деревне. А мне всего лишь снилось, что во время нашего с ней променада на нас напал Беззубик из известного мультфильма. Сел на наш участок, а я, как храбрый муж, защищая жену, схватил его за щечки и делал ему в лицо «тпру-у-у-у», брызгая слюной. © Подслушано / vk
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Приключился такой диалог со спящей девушкой:
— Илюш, я превращаюсь в цветочек.
— Хорошо, превращайся.
Спустя две минуты:
— Бли-и-ин, меня затоптали... © gney / Pikabu
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Лежала несколько лет назад в больнице с гриппом и тяжелыми осложнениями. Вдруг мне стало ужасно плохо и я провалилась в сон. Снится мне родительский дом, старый наш телевизор и моя старая приставка Super Nintendo. На экране надпись: «Continue?» — и обратный отсчет: 4, 3, 2... Я второпях нажимаю кнопку на джойстике. Очнулась, а надо мной врач. Откачали. © Подслушано / vk
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Мне приснилось, что мой босс попросил понянчиться с его IPhone X. Я уронил его, тот разбился, и я проснулся, практически рыдая. © tam_tu / Twitter
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Приснился сон, что у меня есть палочка, которая с одного конца все увеличивает, а с другого — уменьшает. И в первую очередь я начала увеличивать... Колбасу в холодильнике. Колбасу, блин, в холодильнике! Кажется, это диагноз. © Подслушано / vk
Расскажите, какие особенные сны видели недавно вы?