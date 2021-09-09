15 курьезов, к которым людей привела их собственная забывчивость

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В душе многих из нас живет любознательный ребенок, который открыт новому и хочет все попробовать. Герои сегодняшней подборки стали невольными исследователями, проведя в собственных домах эксперимент в стиле «А что будет, если...».

Мы в AdMe.ru тоже не прочь узнать что-то захватывающее об окружающем мире. Эти фотографии как раз доказывают, что диковинное может скрываться даже в обычном носке. В конце статьи вас ждет 2 бонуса, которые оценят любители природы и отдыха у бабушки.

«Забыл баллон с пеной на крыльце. Пена решила тянуться к солнцу»

Кока-кола простояла на подоконнике 3 месяца и начала обесцвечиваться

«Не забудь потушить свечи перед сном», — говорила она

«Развесила белье на балконе. Через пару дней пошла снимать и нашла в одном носке вот такую штуку. Есть идеи, что это?»

«Пару месяцев назад нашел огромный лист и поселил его к другим моим растениям. Он начал размножаться!»

Вот что будет, если оставить на месяц соленую воду в контейнере

«Когда включил автозапуск по температуре перед Новым годом и забыл про машину на неделю»

Над перчатками, лежавшими на улице всю зиму, поработало солнце

Клементин, брошенный на 6 месяцев на столе, даже не заплесневел

«Почти полгода назад забыл убрать тарелку с едой и вырастил плесень в домашних условиях»

Кленовый сироп, позабытый на месяц в чашке, кристаллизовался

«Увидела этот листик на полу в супермаркете и забрала с собой»

«В итоге я забыла его в машине на несколько дней, а затем принесла домой и просушила. Он начал прорастать».

«Помыла посуду и не убрала чаинки с дынными семечками из слива раковины перед отъездом на дачу»

«Мой любимый матча-латте. Просто забыл раф на столе на неделю»

«Забыл спрайт на столе, получил нечто загадочное и пушистое»

Бонус № 1: «Я забывал поливать растения на балконе. В итоге там поселилась молодая мама»

Бонус № 2: «Когда оставил у бабушки компьютер на неделю»