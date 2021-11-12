15+ случаев, когда люди на собственной шкуре убедились в том, что все тайное рано или поздно становится явным

У всех нас есть маленькие тайны, которые мы не решаемся раскрыть никому, включая близких и вторых половинок. Ученые даже выяснили их количество: согласно исследованию, в среднем человек хранит 13 секретов, и большинство из них носят личный характер. Вот только зачастую ничто не дает гарантии, что правда в один прекрасный день не всплывет наружу, причем при непредвиденных обстоятельствах.