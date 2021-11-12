15+ случаев, когда люди на собственной шкуре убедились в том, что все тайное рано или поздно становится явным
У всех нас есть маленькие тайны, которые мы не решаемся раскрыть никому, включая близких и вторых половинок. Ученые даже выяснили их количество: согласно исследованию, в среднем человек хранит 13 секретов, и большинство из них носят личный характер. Вот только зачастую ничто не дает гарантии, что правда в один прекрасный день не всплывет наружу, причем при непредвиденных обстоятельствах.
Мы в AdMe.ru хоть и рады, что справедливость для героев нашей подборки восторжествовала, но при чтении их историй все же не раз вспомнили фразу: «Меньше знаешь — крепче спишь».
- С недавних пор кто-то из соседей начал оставлять в подъезде пакет со своим мусором. Поймать негодяя на горячем не получилось ни со второго, ни с третьего раза, поэтому я отбросила брезгливость, обратилась к самому неприятному варианту и перелопатила весь мусор. Хоть и испачкалась, но добыла улику — справку от врача в школу с именем и фамилией ученицы. Нашла ее в инстаграме, через нее вышла на мать и написала, мол, пусть только попробует еще раз оставить мусор в подъезде. В ответ мне полетели оскорбления и угрозы, но самое главное — мусор появляться перестал. © Палата № 6 / VK
- Одна знакомая женщина лет 50 постоянно говорила всем, что нервничает из-за того, что ей скоро 40 лет. У нее был сын, которому чуть за 20, и она все еще пыталась убедить всех в своем возрасте. Несколько лет назад ей предъявили обвинение и в газете указали ее настоящий возраст — 57 лет. Что удивительно, она продолжала оспаривать не свой арест, а возраст в газете. © AnonismsPlight / Reddit
- Мне 6 лет. Я выученной прописью пишу Деду Морозу письмо, что хочу стать Пайпер из «Зачарованных». На почте я вместе с родителями кидаю конвертик в ящик. Мы с мамой выходим, а папа задерживается. Через замерзшее окно я вижу, как папа просит работника почты открыть ящик. Он достает из него мое письмо, прячет в карман и выходит к нам. На следующее утро я нахожу под елкой разные специи и книгу рецептов магических отваров, которые помогут мне стать волшебницей, как Пайпер. Тогда я и поняла, что Деда Мороза не существует. Но родители так и остались главными волшебниками в моей жизни. © zAkAzAkA034 / Twitter
- Мне был 21 год, и я влюбилась в парня, которому было 28. Однажды я случайно нашла его паспорт в шкафу и решила посмотреть его фото. И тут я обнаружила, что ему 38. Оказалось, он все время врал, потому что думал, что я не захочу встречаться со «стариком». Я сказала, что мы больше не сможем быть вместе, так как я не могу ему доверять. Но после долгих разговоров я вспомнила, почему полюбила его. Я осталась с ним, с тех пор он больше никогда мне не врал. © Emray May / Quora
- Оказывается, коты тоже могут вести двойную жизнь. Отдала я снохе котенка. Живет он у них года 2, стал огромным котярой. Ну, думаю, это он на рыбе разъелся, хозяин-то рыбак. У них он Пушок, дети его в коляску укладывают, играют с ним, как с куклой. А у соседки через участок он Тамерлан. Там у него свой диванчик, кормят его всем самым лучшим. И ходить-то далеко не надо — от одного дома к другому. Раскрыли они его секрет, когда одна другую подвозила на машине. Наткнулись на своего кота, а он сделал вид, что чем-то очень сильно занят в кустах. © manlogin / Pikabu
- Несколько лет назад в наш чат, состоящий из пяти пар друзей, одна из девушек неожиданно прислала фото пляжа в Дубае, мол, вот я отдыхаю. Все стали писать: «Ой, какая ты крутая, здорово, а что ты там делаешь?» Она рассказала, что по работе. А надо сказать, работа ее была — наращивание ногтей и волос. Я не поверила, полезла в «Google Картинки» и нашла фотки, которые она скачала и прислала в чат. Посмеялись с мужем, вот такие дешевые понты. © Машенька Тихонова / AdMe
- В лет 10 у меня был друг из очень бедной семьи. Его родители много работали, но им все равно приходилась покупать и есть какую-то дешевую еду. У него и его брата было мало игрушек, одежды, они не путешествовали. А спустя 30 лет их родители решили развестись. Неожиданно во время развода мама моего приятеля узнала, что ее муж откладывал большую часть своего дохода на секретный сберегательный счет. С одной целью — купить самолет. © Unknown author / Reddit
- Жили мы на набережной, и летом окна в квартире всегда были открыты. Мы с мужем любили наблюдать за пароходами, за гуляющими людьми. И вот однажды муж стоял у окна, провел рукой по водосточной трубе и нащупал за ней какой-то комок. Вытащил его, а этим комком оказалась страница из дневника сына с двойкой. Мы с мужем тогда в унисон выпалили: «Все тайное становится явным!» © Татьяна Дубровина / Facebook
- Несколько лет работала с женщиной, которая параллельно с основной работой имела свою гостиницу в Таиланде. Все дела гостиницы вел ее муж, там, на месте. Она ездила туда раз в месяц вместе с их общей дочерью. Через 4 года выяснилось, что у ее мужа там появилась вторая семья, и ребенку уже 3 года. © Екатерина / AdMe
- Работаю репетитором, принимаю детей на дому. Бывает такое, что мы не сходимся характерами, кому-то не нравится, как я провожу занятия. За 10 лет я наслушалась и уже успокоилась — всем не угодишь. Поэтому не удивилась, когда мальчик 7-классник заявил, что больше не будет ходить, будет сам английский подтягивать. Ну ладно, я расписание переделала и дальше за работу. А через месяц звонок от его мамы: «У Никиты оценки испортились, вы что там с ним делаете?» Спокойно отвечаю, что уже месяц мы не занимаемся, он обещал учиться самостоятельно. «Как нет занятий? А я деньги ему даю, вы меня обманываете!» И такое проходили, так что предложила прийти во время его «урока» ко мне и проверить. Мама пришла, сына нет. Не знаю, что она с ним сделала. На следующий день он пришел с шоколадкой. © Палата № 6 / VK
- Моя мама подменяла моего хомячка Покахонтас примерно 5 раз, пока в конце концов ей это не надоело. Я ни о чем не подозревал до тех пор, пока пару лет назад она не спросила меня, сколько лет моему хомяку. Я подсчитал, что около 10 лет. Тогда она рассмеялась и рассказала мне правду. © Unknown author / Reddit
- Когда был в садике, наша воспитательница на прогулке принесла нам мелкие грабли, лопатки, ведра, и мы стали сажать горох вдоль забора. Потом даже поливали что-то. Точно не помню, вылезло там что или нет. Может, просто траву поливали, но то, что с энтузиазмом работали, — это точно. Ну и где-то через недели две воспитатели нам сообщили, что наш горох поспел, и сегодня мы его будем есть. Был суп и каша гороховые. Сказать, что мы съели все, — это ничего не сказать. Еще и добавки просили. Потом классе в третьем в столовой была гороховая каша, я вспомнил ту кашу. И тут до меня дошло... © sobakazlaia / Pikabu
- Каждый год в школе проводился розыгрыш с призом в виде кучи классных мелочей. А недавно я узнал, что все это подстраивали для того, чтобы передать бедному студенту. Мне, конечно, совсем не жалко, просто всегда очень хотелось выиграть. Я был в шоке, когда узнал об этом. © lethal_rads / Reddit
- Как-то мой парень поехал в другой город навестить родных и друзей, которых сто лет не видел. Приехал, начал показывать фотки с друзьями и подругами детства: «Это Лелька, бывшая одноклассница, это Сашка, это Катя» и так далее. И интонация так немного изменилась на этой Кате, осторожно как-то так про нее сказал. Совсем почти незаметно, но я-то его хорошо знала. У меня прям холодок по спине. Подозрения закрались, но уверенности не было. Потом нашла их переписку, и все, разошлись. Можно сказать, вычислила по интонации голоса. © Julietta / AdMe
- Весь подростковый возраст я мучилась от сильного акне. Ходила по дерматологам, пользовалась дорогущими кремами и мазями, пила таблетки. Ближе к 25 годам прыщи исчезли, я наконец-то выдохнула с облегчением. И тут недавно я увидела, как моя старшая сестра вытирает раковину моим полотенцем для лица. Приперла ее к стенке, стала расспрашивать. Через крики выяснилось, что делает она так давно, так как всегда на моем фоне из-за прыщей смотрелась выгодно, а теперь, по ее мнению, я выгляжу красивее. © Подслушано / Ideer
А какая у вас история о тайном, которое стало явным?
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