15 случаев, когда люди хотели просто запустить стирку, а получили полноценную драму с элементами комедии

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Необязательно заниматься экстремальными видами спорта, чтобы получить дозу адреналина: время от времени жизнь выкидывает такие коленца, что хоть стой, хоть падай. И даже обычные бытовые действия — например, банальная стирка — запоминаются надолго.

В этой подборке AdMe.ru пользователи интернета рассказывают, почему от слова «стирать» у них теперь нервно подергивается глаз.

Когда моему брату было чуть больше 20 лет, он думал, что отбеливатель и стиральный порошок — одно и то же. Поэтому постирал вещи с отбеливателем и испортил всю партию джинсов и темных футболок. Наша мама была очень недовольна. © N4t1_N4t1 / Reddit

У меня маленький ребенок. Пеленальный столик стоит рядом с корзиной для детского белья. Мне приходится делать все очень быстро, и иногда я просто кидаю использованный подгузник на пеленальный столик. И вот недавно подгузник случайно упал в корзину. Я пошла закидывать белье в стирку и, даже не глянув, просто загрузила и включила стиральную машинку. Все было хорошо, пока я не открыла дверцу, чтобы вытащить постиранные вещи. Муж истерически ржал: наполнитель из подгузника был просто повсюду, он впитал воду и превратился в огромные твердые куски. Я потратила минут 10, чтобы вытащить все части подгузника из стиралки. © nightowlk17 / Reddit

Помните рекламу отбеливателя Ace? Почему бы не довести до совершенства вязаные белые носки, да? Развести нужное количество отбеливателя в тазике, закинуть носки и уйти на учебу. Вечером дома меня ждал полный таз шерстяных волокон. Носки растворились до ниточек. Но что больше всего возмутило — они так и не стали белоснежными! © 0gurka / Pikabu

У нас в семье был день стирки одеял, и вместе с бельем я случайно закинула в стиралку роман в мягкой обложке. Мало того что после был просто хаос, мне еще и пришлось купить сестре новую книгу. © Naltia / Reddit

Одни «мастера» запитали выключатель в ванной вместе с розеткой от стиральной машины. То есть ставишь стирку — машинка начинает работать, выходишь из ванной (соответственно, выключаешь свет) — она останавливается. Но ты-то этого не видишь! Возвращаешься и включаешь свет — машинка стирает, ты опять выходишь — она отключается вместе со светом. Первый раз режим «быстрая стирка» у меня длился часов 6. © Abracadabra90 / Pikabu

Я случайно постирала открытый пакет «Доширака», который был спрятан в одежде. Что я могу сказать? Капсулы Persil очень сильно перебивают вкус говядины. Но при температуре 40 °С в режиме «быстрая стирка» лапша вполне себе хорошо заваривается. Только отключите функцию «отжим», иначе размотает по всей стиралке, и фильтры придется чистить. Как мне. © missisissi / Pikabu

Коллега попросил взять ему ужин в столовой, а сам побежал в общагу, чтобы успеть постирать. Ибо это тот еще квест: на 60 человек всего 2 стиралки. Прихожу в комнату, а он ругается. Вода у нас не отличается чистотой: сначала идет прозрачная, а после того, как постоит, начинает желтеть. Соседу в этот день «повезло»: обычно днем горничные стирают белье и полотенца, а в этот раз никто этим не озадачился, поэтому все его вещи приобрели шикарный оттенок «Перезрелый лимон». © Kotozebr / Pikabu

Однажды оставил в кармане воск для серфинга ярко-оранжевого цвета. Мама закинула мою вещь вместе со своими в стиралку, и вся ее одежда была испорчена. По-моему, ей это очень не понравилось. © Cat***424 / Twitter

После окончания университета съехала от родителей в собственное гнездышко. Отключили горячую воду — гордо мылась из тазика. По истечении недели решила, что пора заняться стиркой, и приехала к маман с рюкзаком грязных вещей. Мама все постирала и, отдавая мне, спрашивает: «А чего у себя не стираешь?» Я отвечаю: «Так ведь воду горячую отключили, как в холодной воде стирать-то?» Мама: «Таня, твоя стиральная машина нагревает воду». © piratoss / Pikabu

Я человек простой: либо не стираю несколько дней, либо запускаю в один день 5 стирок, так что влажность в квартире достигает нормы курортного городка. © Livotovas / Twitter

«Мой парень спрятал от меня шоколадку. Ну что ж, хорошая попытка, Мистер Шоколадные Штаны».

Никогда не стирайте войлочные стельки в стиральной машине! Купил я их за 30 рублей и засунул в ботинки. Спустя неделю решил постирать обувь, а стельки забыл вытащить. Машинка почти достирала до конца, остановилась на 1 минуте, и началось бесконечное полоскание. Загуглил ошибку и понял, что слив не работает. Открыв дверцу стиралки, увидел, что стельки размазало по всему барабану. laryk / Pikabu

Когда мой сын был маленьким, он спрятал свой грязный подгузник в белье. После стирки я просто хотела все сжечь. © C20H25N3O-C21H30O2 / Reddit

После нескольких лет эксплуатации стиралка стала пованивать болотом. В интернете наткнулся на совет попробовать постирать с Fairy. Ну я и попробовал: кинул какую-то старую футболку в барабан, капнул Fairy в лоток для порошка, затем еще каплю в отделение для кондея. Потом подумал: «Барабан-то большой», — ну и подлил еще. Запустил машинку и забыл о ней на 1,5 часа. Слышу, закончила стирать. Открываю дверь — и на меня падает стена пены. Вся ванная комната была в ней — с пола до потолка. От болотного запаха я так и не избавился. © RedFaker / Pikabu

Помню, сестра случайно постирала папины белоснежные майки со своим красным поясом. Отец долго возмущался, что не будет розовые носить. То ли дело, когда в другой раз мать его майки с джинсами постирала, — голубенькие он безропотно надевал. © Star4ok / Pikabu

Купила себе новый лосьон для тела с эффектом сияния. Приняла ванну, от души намазалась им и пошла вытаскивать из машинки вещи своего парня, чтобы высушить их после стирки. Поздно вечером пошла снимать их с сушилки. Проходя мимо шкафа, бросила на себя взгляд в зеркало: я вся, с ног до головы, переливалась и сияла. Выглядела так, будто извалялась в блестках. И тут я начала паниковать, ведь этими самыми руками я развешивала одежду, в которой парню идти на работу! Мои опасения сбылись: все его вещи неистово блестели. Что ж, видимо, завтра ему придется идти в офис в образе дивы с дискотеки. © Obsessed_With_Corgis / Reddit

А какие у вас есть истории, связанные со стиркой?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.