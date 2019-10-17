15 случаев, когда читатели AdMe.ru показали искрометное чувство юмора (И мы в восторге от этих комментариев)
Мы всегда внимательно читаем комментарии к публикациям. И замечаем, что иногда комменты бывают не менее интересны, чем сама статья.
Редакция AdMe.ru искренне считает, что у наших подписчиков самое крутое чувство юмора. Но на случай, если кто-то в этом сомневается, мы собрали самые забавные комментарии, которые станут весомым доказательством нашей правоты.
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Вы любите комментировать? Или вы тот человек, который все читает, но в обсуждении участия не принимает?
Фото на превью БЕРИ И ДЕЛАЙ / facebook