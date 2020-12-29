15+ доказательств того, что выбрать подарок сможет каждый, а вот хорошо спрятать его — только избранный

Приближение Нового года и Рождества — тяжелая пора. Мало того что нужно подобрать подарки всем близким, так еще и важно все хорошенько спрятать, чтобы не испортить сюрприз. Как оказалось, найти надежный тайник — это целое искусство, и не каждому под силу его освоить. Мы слышали историю, когда подарок спрятали так хорошо, что на его поиск ушли годы.

Мы в AdMe.ru заметили пользователей, которые мастерски умеют прятать подарки. У них есть чему поучиться. Но не у всех.

«Однажды мама так хорошо спрятала мой рождественский подарок, что нашла его лишь спустя 30 лет. Вот он, все еще в упаковке»

От взрослеющего малыша все сложнее скрыть подарок

«Мои родители не умеют прятать подарки»

Все гениальное просто

«Мы точно знаем, что подростки никогда не найдут подарок здесь»

«Мама сказала, что спрятала мой рождественский подарок где-то в доме. Совсем забыл о сюрпризе, пока не открыл морозилку спустя практически месяц»

«Мой муж придумал, где лучше спрятать подарок»

А можно и комнату украсить, и подарок спрятать

«Нашла идеальное место, чтобы спрятать подарок»

Попытка спрятать только что купленные подарки от детей, которые ждут тебя в машине

«Моя жена не успела спрятать подарок. Не говорите ей, что я все видел»

Некоторые родители любят рисковать

«Так мама спрятала мой рождественский подарок»

«Моя девушка никогда не может сдержаться, чтобы не открыть подарок заранее. Я нашел выход»

«Заранее купила подарок мужу, а когда прятала его в гараже, случайно нашла свой»

«Брат вручил мне на Рождество коробку в форме гитары, и это была лишь первая уловка на пути к реальному подарку»

«Кажется, мой пес догадался, где я спрятал его рождественский подарок»