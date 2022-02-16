15 случаев из жизни, когда рассеянность привела героев истории к эпичному финалу

Почти каждый человек хоть раз ловил себя на невнимательности и рассеянности. Виной тому может быть усталость, стресс или просто нелепая случайность. А некоторые люди прямо называют рассеянность чертой своего характера, они часто витают в облаках.

Мы в AdMe.ru знаем, что рассеянность порой приводит к неожиданному повороту событий. И рассказываем вам истории о случаях, когда люди немного выпали из привычного алгоритма действий.

Однажды я нес в руках телефон и стакан молока. Бросил телефон на кровать и пошел выключить свет. Но когда я подошел к кровати, осознал, что вместо телефона бросил туда стакан. © MotherOfBorzoi / Reddit

Мой руководитель на работе позвонил мне лично и попросил зайти к нему в кабинет. Я встал, вышел из своего кабинета. В прямой видимости была дверь кабинета начальника — примерно в 20 метрах...

Так вот, я отвлекся и не дошел. Зашел в другой отдел, поболтал с девчонками, вернулся к себе в кабинет и продолжил работать.

Потом начальник рассказывал, как он был удивлен, увидев по камерам, что я на полпути передумал к нему идти. © ildarmakaev / Pikabu

Так вот, я отвлекся и не дошел. Зашел в другой отдел, поболтал с девчонками, вернулся к себе в кабинет и продолжил работать. Потом начальник рассказывал, как он был удивлен, увидев по камерам, что я на полпути передумал к нему идти. © ildarmakaev / Pikabu Однажды с сестрой купили в жару мороженое, упакованное в мягкую оболочку, по форме колбасы. И забыли его на столе, на жаре. Через 3 часа вспомнили, сестра дотрагивается до него, а оно как рванет! В мороженом была вся кухня и мы обе. © Мама Дорогая / AdMe.ru

Как-то раз я решил приготовить яичницу.

Ожидание: разбить яйца, положить их в сковородку, выбросить скорлупу.

Реальность: разбил яйца и выбросил их в мусорку.

Стоял потом над ведром со скорлупой в руках и еще 30 секунд не мог понять, что произошло. © nWo1997 / Reddit

Ожидание: разбить яйца, положить их в сковородку, выбросить скорлупу. Реальность: разбил яйца и выбросил их в мусорку. Стоял потом над ведром со скорлупой в руках и еще 30 секунд не мог понять, что произошло. © nWo1997 / Reddit Однажды, воспользовавшись общественным туалетом в торговом центре, я заметил что-то белое позади себя, когда шел по улице. Я резко остановился и тут же оглянулся, но там ничего не было. И так несколько раз. Наконец я обнаружил, что в моих брюках застрял кусок туалетной бумаги длиной в полметра. Когда я останавливался, мой хвост из туалетной бумаги падал на асфальт, поэтому я и не видел его. Так неловко мне еще никогда не было. © Christopher Phillips / Quora

«Пиццерия оставила мне в подарок противень для пиццы».

Помыть всю посуду, но забыть про сковородку — такое со мной периодически случается. И вот однажды забыла про нее накануне командировки. Вернулась через полтора месяца. Захожу в кухню и сразу вижу, сковорода такая полная, что даже крышка приподнялась. Плесень выросла огромная, упругая, в ней очень затейливо сочетались участки пяти цветов: белого, черного, желтого, зеленого и красного. И, как ни странно, никакого неприятного запаха! © Старушка-веселушка / AdMe.ru

Студентка, съехала из общаги на квартиру. Так уж сложилось, что в моей комнате есть выход на балкон, на котором время от времени тусуются голуби. Я по натуре человек рассеянный, так что часто могла оставить дверь туда открытой. Первым звоночком были перья, которые я находила в малом количестве по периметру комнаты. Потом как-то раз птицы самозабвенно поедали мое лимонное печенье. Но апогеем было проснуться и обнаружить, что у меня под кроватью голубь свил гнездо и высиживает яичко. © Подслушано / Ideer

Я пытался открыть дверь чужой машины своими ключами. © Ganapati Hegde / Quora

Однажды выхожу из дома, в руках 2 пакета: один с мусором, другой с дорогущим платьем — в химчистку. У подъезда мусоровоз, забирает мусор. Они мне такие: «Девушка, а вы кидайте свой прямо в кузов». Я бросила пакеты и пошла довольная. Что к чему, я поняла только на полпути на работу. © Еще кое-что / AdMe

Ушел в море на полгода. Возвращаюсь, а на холодильнике лежит ключик от шкафчика хранения из «Пятерочки». Так я собрался в магазин зайти только через 2 недели. Открыл шкафчик и забрал свой зонт! © beeper / Pikabu

Бежала я в школу в 10-м классе. Зима, холод, предзачетная неделя, мозги не работают. Пришла, разделась в вестибюле, а на меня школьники смотрят и ухахатываются. В общем, на мне был короткий теплый свитер и теплые колготки. Юбка благополучно осталась дома. Пришлось возвращаться. © Алена Бачурина / AdMe

«Я забыл положить артишок в холодильник, и он зацвел».

Сегодня вышел из дома с наушниками и пультом от телевизора. Шел по улице, искал разъем, нецензурно выражался. © Aba**ka / Pikabu

Когда-то давно я работал в транспортной компании. Приближался дедлайн. Мне нужно было срочно заполнить бумаги перед отправкой, но я никак не мог найти свою ручку. Я посмотрел на столе, а потом стал перерывать весь склад.

Управляющий подошел ко мне и спросил, что я так рьяно ищу.

Я вынул ручку изо рта, сердито ответил: «Я ищу свою...» — и посмотрел на свою ручку.

И тихо закончил предложение. © James T. Bawden / Quora

Управляющий подошел ко мне и спросил, что я так рьяно ищу. Я вынул ручку изо рта, сердито ответил: «Я ищу свою...» — и посмотрел на свою ручку. И тихо закончил предложение. © James T. Bawden / Quora Я однажды с утреца заварила себе кофеек, чтобы хоть глаза открыть. Кофе в кружку уже был насыпан с вечера, и я, похвалив себя за такую предусмотрительность, наплескала туда водички из чайника, сахарочку сыпанула, размешала. Сижу, пытаюсь собрать мысли в кучу, пью кофе, а он какой-то не очень получился. К середине кружки дошло, что кофе был спитый, а не насыпан заранее, а вместо сахара я положила соль, которая, к счастью, не растворилась полностью, потому как воду в чайнике следовало подогреть. © AlexandraBa92 / Pikabu

Все мы находили в зимних вещах забытые деньги в кармашках. Иногда находка очень радовала, но сегодня моя забывчивость достигла предела. Разбирая старые бумаги в тумбочке, я нашла ₽ 30 тыс., давно мной мысленно куда-то потраченные. © Подслушано / Ideer