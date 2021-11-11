15+ слов, значение которых не знают даже коренные москвичи и петербуржцы

Многим давно известно, что в Москве и Санкт-Петербурге существуют особые слова, которые используют исключительно жители столицы или города на Неве. В разных уголках нашей огромной страны наверняка все уже знают разницу между бордюром и поребриком или между шаурмой и шавермой. Но смогут ли москвичи понять своих дальних родственников и друзей, если выйдут за пределы МКАДа?

Мы в AdMe.ru уже разгадали смысл слов, которые жители разных регионов нашей большой страны используют в повседневной жизни.

1. Валявка

Так в Вологодской области называют лентяя. Например, от вологжан можно услышать такую фразу: «Один — преуспевающий бизнесмен, второй — диванный валявка».

2. Козявить

В Самарской области это слово используется в значении «корежить, плющить». Самарцы могут сказать: «Как же меня козявит от обиды!»

3. Дюдя

В Ярославской области именно так чаще всего обращаются к дедушкам.

4. Тулить

Слова «тулить», «втулять» в Амурской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях используют в значении «навязывать, впаривать».

5. Ухарец

Так в Ярославской области говорят о самоуверенном человеке.

6. Пупырловка

В Калининградской и Саратовской областях это слово используют, когда упоминают глухую деревню или какой-то труднодоступный населенный пункт. Например, в повседневной речи калининградцев можно услышать такую фразу: «Что за прикол: приехать из Пупырловки, а потом критиковать место?»

7. Гачи

Так в Забайкальском крае и Иркутской области называют брюки или штанины.

8. Глыкать

«Я вчера чай глыкала литрами», — скажет жительница Кемеровской области, имея в виду, что она пила чай.

9. Куржак

В Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях это слово используют в качестве синонима слов «иней» и «изморось».

10. Мухобель

Слово «мухобель» жители Калужской области употребляют, когда речь заходит о каких-то ненужных вещах, хламе, ерунде.

11. Окончаловка

В Пермском крае это слово означает вторую часть зарплаты, получку.

12. Полоротый

Жители Алтайского края, Вологодской, Кемеровской и Новосибирской областей рассеянных и глуповатых людей называют полоротыми.

13. Брушить

В Воронежской области вы можете услышать фразу «Устал, не могу больше сегодня брушить», когда ваш собеседник говорит о своей работе.

14. Пендитный

Так в Ростовской области называют придирчивых и привередливых людей.

15. Кожилиться

«Он не поет, а натужно кожилится», — скажут в Свердловской области о человеке, который сильно напрягается и надрывается.

16. Муляка

В Краснодарском крае это слово используют для обозначения ила или жидкой грязи.

17. Захапущий

Жители Ивановской области употребляют это слово, когда имеют в виду жадного человека.

18. Каналия

Сразу хотим уточнить, что это не то самое знаменитое слово, которое вылетает из уст Михаила Боярского в роли Д’Артаньяна, хотя и похоже по звучанию. «Каналия» для жителей Пермского края, Свердловской области и Удмуртской Республики — это просто канализация.

19. Баской

Не в честь ли знаменитого эстрадного певца были придуманы слова «баско», «баский», «баской» — нам доподлинно неизвестно. Но мы точно знаем, что так население Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей, а также Пермского края говорит о чем-то красивом и хорошем. Например, «Какой же баский у меня котяра».

А какие еще слова употребляют только жители вашего родного региона?