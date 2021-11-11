15+ слов, значение которых не знают даже коренные москвичи и петербуржцы
Многим давно известно, что в Москве и Санкт-Петербурге существуют особые слова, которые используют исключительно жители столицы или города на Неве. В разных уголках нашей огромной страны наверняка все уже знают разницу между бордюром и поребриком или между шаурмой и шавермой. Но смогут ли москвичи понять своих дальних родственников и друзей, если выйдут за пределы МКАДа?
Мы в AdMe.ru уже разгадали смысл слов, которые жители разных регионов нашей большой страны используют в повседневной жизни.
1. Валявка
Так в Вологодской области называют лентяя. Например, от вологжан можно услышать такую фразу: «Один — преуспевающий бизнесмен, второй — диванный валявка».
2. Козявить
В Самарской области это слово используется в значении «корежить, плющить». Самарцы могут сказать: «Как же меня козявит от обиды!»
3. Дюдя
В Ярославской области именно так чаще всего обращаются к дедушкам.
4. Тулить
Слова «тулить», «втулять» в Амурской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях используют в значении «навязывать, впаривать».
5. Ухарец
Так в Ярославской области говорят о самоуверенном человеке.
6. Пупырловка
В Калининградской и Саратовской областях это слово используют, когда упоминают глухую деревню или какой-то труднодоступный населенный пункт. Например, в повседневной речи калининградцев можно услышать такую фразу: «Что за прикол: приехать из Пупырловки, а потом критиковать место?»
7. Гачи
Так в Забайкальском крае и Иркутской области называют брюки или штанины.
8. Глыкать
«Я вчера чай глыкала литрами», — скажет жительница Кемеровской области, имея в виду, что она пила чай.
9. Куржак
В Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях это слово используют в качестве синонима слов «иней» и «изморось».
10. Мухобель
Слово «мухобель» жители Калужской области употребляют, когда речь заходит о каких-то ненужных вещах, хламе, ерунде.
11. Окончаловка
В Пермском крае это слово означает вторую часть зарплаты, получку.
12. Полоротый
Жители Алтайского края, Вологодской, Кемеровской и Новосибирской областей рассеянных и глуповатых людей называют полоротыми.
13. Брушить
В Воронежской области вы можете услышать фразу «Устал, не могу больше сегодня брушить», когда ваш собеседник говорит о своей работе.
14. Пендитный
Так в Ростовской области называют придирчивых и привередливых людей.
15. Кожилиться
«Он не поет, а натужно кожилится», — скажут в Свердловской области о человеке, который сильно напрягается и надрывается.
16. Муляка
В Краснодарском крае это слово используют для обозначения ила или жидкой грязи.
17. Захапущий
Жители Ивановской области употребляют это слово, когда имеют в виду жадного человека.
18. Каналия
Сразу хотим уточнить, что это не то самое знаменитое слово, которое вылетает из уст Михаила Боярского в роли Д’Артаньяна, хотя и похоже по звучанию. «Каналия» для жителей Пермского края, Свердловской области и Удмуртской Республики — это просто канализация.
19. Баской
Не в честь ли знаменитого эстрадного певца были придуманы слова «баско», «баский», «баской» — нам доподлинно неизвестно. Но мы точно знаем, что так население Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей, а также Пермского края говорит о чем-то красивом и хорошем. Например, «Какой же баский у меня котяра».
А какие еще слова употребляют только жители вашего родного региона?