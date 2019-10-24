15 слегка безумных отзывов на AliExpress, которые говорят о товаре круче любой рекламы
Доверяете ли вы отзывам в интернет-магазинах? Читаете ли самые длинные из них до конца? Если нет, то, возможно, вам стоит начать это делать. Ведь среди них встречаются настоящие шедевры. С интригой, трагедией, драматизмом и не всегда скрытой иронией.
Мы в AdMe.ru уверены, что интернет-отзывы способны не только помочь с правильным выбором. После некоторых хочется купить товар вместе с магазином и продавцом.
1. Женские штаны
2. Трусы
3. Телефон
4. Колесики для тумбочки
5. Лазерный дальномер
6. Подушка в форме собаки
7. Выжималка для тюбиков
8. Антицеллюлитный крем
9. Кошелек
10. Рюкзак
11. Электрический ошейник для собак
12. Система для отбеливания зубов
13. Стекло для телефона
14. Товар — красавчик
15. Набор инструментов
Доводилось ли вам сталкиваться с креативными отзывами в интернет-магазинах?
Фото на превью pashkalei / pikabu