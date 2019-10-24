15 слегка безумных отзывов на AliExpress, которые говорят о товаре круче любой рекламы

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Доверяете ли вы отзывам в интернет-магазинах? Читаете ли самые длинные из них до конца? Если нет, то, возможно, вам стоит начать это делать. Ведь среди них встречаются настоящие шедевры. С интригой, трагедией, драматизмом и не всегда скрытой иронией.

Мы в AdMe.ru уверены, что интернет-отзывы способны не только помочь с правильным выбором. После некоторых хочется купить товар вместе с магазином и продавцом.

1. Женские штаны

2. Трусы

3. Телефон

4. Колесики для тумбочки

5. Лазерный дальномер

6. Подушка в форме собаки

7. Выжималка для тюбиков

8. Антицеллюлитный крем

9. Кошелек

10. Рюкзак

11. Электрический ошейник для собак

12. Система для отбеливания зубов

13. Стекло для телефона

14. Товар — красавчик

15. Набор инструментов

Доводилось ли вам сталкиваться с креативными отзывами в интернет-магазинах?

Фото на превью pashkalei / pikabu

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