15+ ситуаций, которые ясно дают понять, откуда растут ноги у стереотипа о вражде свекровей и невесток

После свадьбы женщины обычно получают не только мужа, но и толпу новых родственников в придачу, которых возглавляет свекровь. Конечно, среди них часто попадаются восхитительные люди, которые относятся к невесткам как к собственным детям, умеют соблюдать границы и охотно вызываются помочь с внуками. Но кому-то покой только снится, особенно тем из нас, кому приходится жить с мамой супруга под одной крышей.

Мы в AdMe.ru не любим стереотипы, но на опыте героев нашей статьи убедились в том, что у шуток о вражде между невестками и свекровями есть свои основания. А в бонусе мы напомним, что мамы мужей все же бывают добродушными и остроумными.

1. «Моя свекровь поставила рисоварку в духовку. И даже никому об этом не сказала»

2. «Моя свекровь отругала меня за то, что я поставила стакан на ее каменный стол. А затем протянула мне каменную подставку»

3. Интересно, как к этому отнесся муж

4. «У нас сейчас гостит свекровь, и она насыпала нашей собаке древесные гранулы для барбекю, приняв их за корм»

5. «Мама мужа решила слить воду из бассейна»

6. «Свекровь „убрала“ печенье, которое мы оставили на столе, чтобы оно остыло»

7. «Пока нас с мужем не было дома, моя свекровь запустила посудомоечную машину и налила туда обыкновенную жидкость для мытья посуды»

8. «Как моя свекровь подает соус для спагетти»

9. «Свекровь взяла в мою машину кофе вот в таком виде»

10. «Так мои свекор и свекровь едят ассорти чизкейков»

11. Наверное, если бы невестка была программистом, свекровь предложила бы то же самое

12. «Моя свекровь делает это каждый раз, когда приходит в гости. Мы всегда храним масло в масленке, только если та не в посудомоечной машине, но ей надо положить его на тарелку»

«Может, она просто троллит меня?»

13. «Решила постепенно заменять все фотографии в доме свекрови на этого кота, пока она не заметит»

14. «Подарила своей свекрови книгу по оригами и теперь даже в туалет не могу нормально сходить в собственном доме»

15. Что ж, хоть пригодились

16. «Когда моя свекровь приезжает к нам в гости, она вот так поправляет все наши картины. Каждый раз!»

17. «Свекровь съела ножку и кожицу с индейки до того, как мы подали ее на стол»

Бонус: «Свекровь сделала мне подарок на Рождество»