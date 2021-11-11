15+ ситуаций, которые отзовутся в сердцах тех, кто тоже запоминал, где газ и тормоз
Автомобиль — это не только средство передвижения, но и спасение от давки в метро и легкий способ перевезти громоздкие вещи. И владельцы машин по достоинству ценят все удобства, хотя и стресса дополнительного хватает. Пролитый кофе, отсутствие места на парковке — чего только не случается.
Мы в AdMe.ru лично убедились в том, что машина — приобретение для людей с крепкими нервами. И герои нашей статьи лишний раз доказывают это.
«Кажется, им нужен грузовичок побольше»
«Вот так началось мое утро. Да что ж такое-то?!»
«Каждый, кто выходил из супермаркета с тележкой для покупок, ставил ее перед моей машиной»
«Разбил зеркало в машине своей мечты. Попытался исправить. Результат — € 350 за замену стекла»
«Сестра уронила картошку фри за сиденье, и ее, картошку, невозможно достать оттуда»
«„А почему тебе не нравится водить мою машину?“ — спросила она»
«Я продаю машину и вот какое предложение получила»
«Мама одолжила мою машину. Вернула в таком виде: вся провоняла и мои мятные конфетки втиснуты в подстаканник»
«Парковка у дома моих дедушки и бабушки»
«Пошла я заводить машину, и ключ развалился прямо у меня в руке»
Зато никто не сможет угнать
«Родители пролили краску в машине»
«Записал для жены музыкальный сборник на флешку, чтобы она могла наслаждаться им в своей новой машине»
«Кто-то зажег фейерверк под моими дворниками»
«Решила я тут, значит, прибрать в машине»
«Где мое кресло?»
«Я дала машину другу брата, чтобы он немного ее отремонтировал. Он сказал, что я могу забирать ее, отдал мне ключи и просто ушел».
Это всегда тяжелый день, когда на твою машину нападает жаба
«Это моя первая поездка в новой машине»
А вам нравятся автомобили? Случалось наблюдать казусные ситуации?
Фото на превью mixhelleeg / Twitter
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