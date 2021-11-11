15+ ситуаций, которые отзовутся в сердцах тех, кто тоже запоминал, где газ и тормоз

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Автомобиль — это не только средство передвижения, но и спасение от давки в метро и легкий способ перевезти громоздкие вещи. И владельцы машин по достоинству ценят все удобства, хотя и стресса дополнительного хватает. Пролитый кофе, отсутствие места на парковке — чего только не случается.

Мы в AdMe.ru лично убедились в том, что машина — приобретение для людей с крепкими нервами. И герои нашей статьи лишний раз доказывают это.

«Кажется, им нужен грузовичок побольше»

«Вот так началось мое утро. Да что ж такое-то?!»

«Каждый, кто выходил из супермаркета с тележкой для покупок, ставил ее перед моей машиной»

«Разбил зеркало в машине своей мечты. Попытался исправить. Результат — € 350 за замену стекла»

«Сестра уронила картошку фри за сиденье, и ее, картошку, невозможно достать оттуда»

«„А почему тебе не нравится водить мою машину?“ — спросила она»

«Я продаю машину и вот какое предложение получила»

«Мама одолжила мою машину. Вернула в таком виде: вся провоняла и мои мятные конфетки втиснуты в подстаканник»

«Парковка у дома моих дедушки и бабушки»

«Пошла я заводить машину, и ключ развалился прямо у меня в руке»

Зато никто не сможет угнать

«Родители пролили краску в машине»

«Записал для жены музыкальный сборник на флешку, чтобы она могла наслаждаться им в своей новой машине»



«Кто-то зажег фейерверк под моими дворниками»

«Решила я тут, значит, прибрать в машине»

«Где мое кресло?»

«Я дала машину другу брата, чтобы он немного ее отремонтировал. Он сказал, что я могу забирать ее, отдал мне ключи и просто ушел».

Это всегда тяжелый день, когда на твою машину нападает жаба

«Это моя первая поездка в новой машине»