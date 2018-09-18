15 неожиданных вещей и явлений, которые произошли по чистой случайности
Жизнь — интересная штука, в которой случается много непредсказуемых и удивительных вещей. Вот несколько примеров: мажешь масло на хлеб — и на ноже остается изображение леса. Или ставишь варить пасту, а когда она начинает кипеть, наблюдаешь гипнотизирующее зрелище. Ну или гуляешь у озера и вдруг видишь нашествие миллиона гусей. Второй раз увидеть подобное почти нереально.
AdMe.ru нашел 15 вещей и явлений, которые случаются так редко, что все их обязательно нужно документировать и хранить в архиве для потомков. А если мы этого не сделаем, крабик в конце поста покажет, что с нами будет.
1. «Делал бутерброд и случайно „создал“ на ноже шедевр — лес и отдельно стоящее дерево»
2. Смотреть вечно можно на огонь, воду и... на то, как кипит паста
3. «Хотел сфотографировать друга, но уронил телефон, и тот щелкнул в момент удара о землю. Вот какой получилась фотография»
4. «О, кажется, моя остановка!»
5. «У меня был только один шанс сделать такое фото. И я его не упустил!»
6. «Море» из гусей
7. «Блик от моих часов выглядит как Сатурн»
8. Пожарный гидрант поднял и удерживает машину
9. Фотографу Даниэлю Биберу посчастливилось сделать уникальный снимок стаи скворцов в форме птицы
10. «Живу я как поганка. А мне летать охота!»
11. Вы тоже мысленно произнесли «буль-буль-буль»?
12. Древесная лягушка натирает свое тело воском
Специальные железы за глазами лягушки производят восковую секрецию, которую земноводные используют с той же целью, что и мы, когда мажемся солнцезащитным кремом.
13. Деревянная доска, которую использовали для формирования этой бетонной опоры, оставила свой след
14. Усэйн Болт выиграл забег с космонавтами в условиях невесомости
15. Облако «спустилось» на землю
Бонус: с этим крабом лучше не спорить, иначе нам не поздоровится
Нас больше всего впечатлили летающие скаты и миллион гусей. А вас?
Фото на превью Doxep / reddit