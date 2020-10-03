15 ситуаций, которые без такого финала были бы пресными, как недосоленный рис
Даже в фильмах лихо закрученный сюжет всегда соберет целую армию фанатов. А уж если неожиданности случаются в обычной жизни, то ими точно можно привлечь и внимание, и подписчиков, если захочется. Чего только стоят продавец-волшебник, случайно оказавшийся в нашем мире, или массовая паника из-за чихания.
Мы в AdMe.ru убеждены, что жизнь — та еще затейница, обожающая создавать ситуации, о которых так и хочется сказать: «Вот это поворот!» И сегодня мы публикуем именно такие.
- Лифт подъезжает к 1-му этажу. Я, обращаясь к собаке: «Ждать». Лифт начинает открывать двери. Я, все еще обращаясь к собаке: «Можно». Парень, стоящий около дверей лифта: «Спасибо». © evrlstng_winter / Twitter
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Правильно в СМС банков пишут: «Никому не сообщайте этот одноразовый пароль». Я вчера сообщил и лишился части денег. Правда, это была жена, но все равно неприятно. © Santus / Pikabu
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Моя любимая история о философе из моего универа. В прошлом году у него было 3 экзамена подряд. Группы пришли, а его нет. Староста звонит ему: «Где вы? Время экзамена идет». Философ: «Вы знаете, я гуляю в парке и ЛЮБУЮСЬ ПРИРОДОЙ. ВРЕМЕНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОЭТОМУ ПРОСТО ЖДИТЕ МЕНЯ». © Wizard_Severus / Twitter
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Зашел как-то после работы в магазин гик-атрибутики. На кассе нахожу Карту Мародеров из «Гарри Поттера». Стою рассматриваю.
— Это Карта Мародеров.
— Да, я знаю. На ней что-то проявляется / меняется?
Кассир на полном серьезе:
— Нет конечно. Вы же МАГЛ! © Naell / Pikabu
- Когда моему сыну исполнилось 5 лет, а он так и не научился выговаривать Р, я всерьез занялась поисками хорошего логопеда. Добросовестно опросила всех друзей и знакомых, изучила интернет и остановила свой выбор на женщине лет эдак 40, к тому же живущей неподалеку. Что это были за занятия! Они и пели, и плясали, и рисовали. Но вот прошло месяца 3, буква Р по-прежнему была недоступна. И однажды во время нашего урока вернулась из школы девочка-старшеклассница, дочка логопеда. И громко поздоровалась: «Зддатвуйте!»
А логопеда я нашла другого, у которого сын после 2 недель скучного «рычания» легко научился выговаривать эту сложную букву. И обошлось мне это гораздо дешевле. © Alissa15 / Pikabu
- Моя китайская свекровь во дворе какого-то случайного дома нашла траву (из разряда диких зарослей, что растут между плитками) и радостно воскликнула: «О, это же съедобно!» И начала обрывать ее и собирать в пакет. Спойлер: семья совсем не бедная.
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У нас в кабинете сидят 5 женщин. Как-то раз все очень увлеченно работали, тишина, только слышно постукивание по клавиатуре. Я была полностью погружена в работу. И вот посреди этой тишины, как будто гром, чихнула сотрудница! Она так чихнула, что у меня сердце чуть не остановилось. И меня это настолько напугало, что я заорала с перепугу! Никогда не ожидала подобного от себя, если честно. Я начала орать, все остальные сотрудницы испугались и тоже начали орать... И вот орали все, пока не прибежала испуганная уборщица и не спросила, какого черта... © Подслушано / Ideer
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Папин друг работает водителем маршрутки. Заходит девушка и не оплачивает проезд. Когда он решил спросить, почему она не передает за проезд, девушка говорит: «Ты че? Меня не узнал? Ну ты даешь!» Ну и молча повез он ее дальше, пытаясь вспомнить, где они познакомились. Через несколько остановок пассажирка вышла.
Сегодня мой дядя, тоже водитель маршрутки, рассказал в точности такую же историю... © Подслушано / Ideer
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Незнакомый мужчина хотел затеять драку со мной и моими друзьями. Примерно полчаса длились его провокации, а мы все говорили ему, что не хотим драться. В конце концов он пожал нам руки и сказал, что мы хорошие люди. © cantevenmakeafist / Reddit
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Назовем вовлеченных людей A и Б. Я сидела в кафе и сплетничала с подругой об отношениях А и Б. Вот рассказываю все пикантные подробности и замечаю, что тот, кто сидит недалеко от моей подруги, смотрит на нас. Оказалось, что на меня смотрел А. © ysab20 / Reddit
- К нам пришел новый сотрудник и во время разговора о кино с гордостью сказал, что он посмотрел все 4 серии фильма «Один дома». © Таня Волвенкова / Facebook
- Сотрудница рассказывала о своем знакомом, молодом сельском парне. Увидела она его как-то и, зная, что тот недавно женился, поздравила. Он: «Ой, тетя Валя, мы разводиться собираемся. Представляете, она за 3 месяца совместной жизни ни разу подушку мне не взбила!» Услышав о такой вопиющей бесхозяйственности, я решила, что коллега, женщина с прекрасным чувством юмора, шутит. Но нет! Она серьезно возмущалась, какая плохая жена досталась Антошеньке. © Евгения / AdMe
- Когда сын капризничал в общественных местах, очень любили подходить добрые тети со словами: «Вот не перестанешь плакать — я тебя себе заберу». А сын у меня был гиперобщительным, он с удовольствием давал тете руку и говорил: «Пойдем!» Тети обычно не знали, что в таком случае делать, и просто уходили. А я оставалась с ребенком, который еще больше плачет, потому что тетя его с собой не взяла. © Vict0riia / Pikabu
А какой историей вы дополнили бы эту подборку?