15 ситуаций, которые без такого финала были бы пресными, как недосоленный рис

У нас в кабинете сидят 5 женщин. Как-то раз все очень увлеченно работали, тишина, только слышно постукивание по клавиатуре. Я была полностью погружена в работу. И вот посреди этой тишины, как будто гром, чихнула сотрудница! Она так чихнула, что у меня сердце чуть не остановилось. И меня это настолько напугало, что я заорала с перепугу! Никогда не ожидала подобного от себя, если честно. Я начала орать, все остальные сотрудницы испугались и тоже начали орать... И вот орали все, пока не прибежала испуганная уборщица и не спросила, какого черта... © Подслушано / Ideer