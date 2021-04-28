15 ситуаций, когда волей случая были созданы маленькие шедевры
Одна известная пословица утверждает, что двигатель прогресса — исключительно лень, но между тем огромное количество научных открытий в мире было сделано не из лени, а по чистой случайности. Вспомним хотя бы Ньютона и закон всемирного тяготения.
Мы в AdMe.ru возьмем на себя смелость утверждать, что, хотя времена и изменились и делать революционные открытия становится сложнее, случайности все так же помогают людям увидеть мир с другого ракурса и делают жизнь чуточку ярче.
А еще мы подготовили для вас бонус, где расскажем, как одна случайность породила целое направление в живописи.
«Моя собака опрокинула бутылку с отбеливателем рядом с кучей белья, и я извлек оттуда обновленную футболку»
«Узор на яйце, которое треснуло, пока находилось в красителе»
«Это вышло случайно, поверите? Перенесла нервный срыв, но в итоге я влюбилась в свои волосы»
«Замочила урд в воде примерно на сутки. Какой неожиданный и красочный результат!»
«Забыла ножницы на столе, где с увлечением занималась заливкой акрилом, и теперь у меня появилась новая идея для творческого воплощения»
«Случайно положил пластиковую разделочную доску на горячий противень и сотворил маленький грибной лес»
«Ребенок захотел красный свитер, а у меня не хватило пряжи»
«Это полотенце, случайно отбеленное женой, выглядит как картина XVII века со странной целующейся парой»
«Забыла про свеклу, и она случайно перезимовала в земле. Курица для сравнения»
«Смешивал полимерную глину и случайно создал океан»
«Часть влажной глазури прилипла к пальцу, когда я переворачивал кружку»
- Мне кажется, это силуэт лисички или призрака. Мне нравится! © InformallyGuavaCado / Reddit
«Случайно постирал и высушил блокнот, и получилось произведение искусства»
«Ты много упустил, если никогда не лил воду на Skittles»
«Делал панорамный снимок, и вот как на нем получилась проезжавшая мимо машина. Совершенно неожиданно для меня, когда увидел — не на шутку озадачился»
«Часы в серверной на работе — случайное явление современного искусства»
- Чувак, срочно садись на самолет в Париж и продай их там за € 10 тыс.! © yusbarrett / Reddit
Бонус: случайная живопись
В 30-х годах прошлого столетия мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос открыл новый вид искусства — случайную живопись. Смешавшиеся хаотично жидкие краски покорили своей заоблачной эстетикой и одновременной простотой процесса не только самого художника, но и обычных людей.
Сейчас случайная живопись — отдельный вид искусства, тесно связанный с гидродинамикой. Но даже не зная ее законов, можно создавать удивительные узоры из цветных акриловых красок — были бы вдохновение и фантазия.
А вам случайности когда-нибудь помогали увидеть привычные вещи с другой стороны?