15 ситуаций, когда волей случая были созданы маленькие шедевры

Одна известная пословица утверждает, что двигатель прогресса — исключительно лень, но между тем огромное количество научных открытий в мире было сделано не из лени, а по чистой случайности. Вспомним хотя бы Ньютона и закон всемирного тяготения.

Мы в AdMe.ru возьмем на себя смелость утверждать, что, хотя времена и изменились и делать революционные открытия становится сложнее, случайности все так же помогают людям увидеть мир с другого ракурса и делают жизнь чуточку ярче. А еще мы подготовили для вас бонус, где расскажем, как одна случайность породила целое направление в живописи.

«Моя собака опрокинула бутылку с отбеливателем рядом с кучей белья, и я извлек оттуда обновленную футболку»

«Узор на яйце, которое треснуло, пока находилось в красителе»

«Это вышло случайно, поверите? Перенесла нервный срыв, но в итоге я влюбилась в свои волосы»

«Замочила урд в воде примерно на сутки. Какой неожиданный и красочный результат!»

«Забыла ножницы на столе, где с увлечением занималась заливкой акрилом, и теперь у меня появилась новая идея для творческого воплощения»

«Случайно положил пластиковую разделочную доску на горячий противень и сотворил маленький грибной лес»

«Ребенок захотел красный свитер, а у меня не хватило пряжи»

«Это полотенце, случайно отбеленное женой, выглядит как картина XVII века со странной целующейся парой»

«Забыла про свеклу, и она случайно перезимовала в земле. Курица для сравнения»

«Смешивал полимерную глину и случайно создал океан»

«Часть влажной глазури прилипла к пальцу, когда я переворачивал кружку»

Мне кажется, это силуэт лисички или призрака. Мне нравится! © InformallyGuavaCado / Reddit

«Случайно постирал и высушил блокнот, и получилось произведение искусства»

«Ты много упустил, если никогда не лил воду на Skittles»

«Делал панорамный снимок, и вот как на нем получилась проезжавшая мимо машина. Совершенно неожиданно для меня, когда увидел — не на шутку озадачился»

«Часы в серверной на работе — случайное явление современного искусства»

Чувак, срочно садись на самолет в Париж и продай их там за € 10 тыс.! © yusbarrett / Reddit

Бонус: случайная живопись

В 30-х годах прошлого столетия мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос открыл новый вид искусства — случайную живопись. Смешавшиеся хаотично жидкие краски покорили своей заоблачной эстетикой и одновременной простотой процесса не только самого художника, но и обычных людей. Сейчас случайная живопись — отдельный вид искусства, тесно связанный с гидродинамикой. Но даже не зная ее законов, можно создавать удивительные узоры из цветных акриловых красок — были бы вдохновение и фантазия.