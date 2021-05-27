15+ сильных татуировок, при взгляде на которые так и хочется сказать: «Нет, не зря»

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В современном мире татуировка перестала быть некой диковинкой. Для одного человека это искусство, а для другого — отличный способ запечатлеть на своем теле напоминание о каком-либо важном жизненном событии. И некоторые работы получаются весьма эффектными и полными смысла.

Мы в AdMe.ru с большим интересом рассматривали фотографии татуировок от пользователей сети. Настало время поделиться с вами самыми запоминающимися из них.

1. «Безусловно, это одна из самых крутых татуировок, которые я когда-либо видел»

2. «Еще в прошлом году я раздумывал над идеей тату, и вот результат»

3. «Мой маленький слепой задира. Будучи еще котенком, он жил на улице несколько месяцев»

4. «На руке изображена моя собачка, названная в честь героя из „Звездных войн“»

5. «Самая первая татуировка делает меня счастливым»

6. Тату в виде вышивки

7. «19 часов работы, небольшой дискомфорт, и мой „рукав“ наконец-то закончен»

8. «Увековечил рисунки обеих дочерей»

9. Астронавт на Луне

10. «В прошлом месяце потеряла замечательного старенького Себастьяна. Сегодня сделала свою первую татуировку в его честь»

11. Просто бабочки и цветы

12. Акварельная ДНК

13. «Осьминог мне очень нравится! 3 часа, и готово»

14. Микрореализм

15. «Персонаж с моего детского пледа»

16. «Милая маленькая лисичка, которую я сделал сегодня»

17. «Первая татуировка сына с именем моей сестры. Ради него она пожертвовала своей почкой»

18. «Татуировка в память о моем дедушке»

«Перед домом моего дедушки во дворе росли два дерева: побольше и поменьше. Во время грозы я всегда переживал за маленькое. Но дедушка сказал: „Более крупное защитит его“. Большое дерево срубили, когда деда не стало».