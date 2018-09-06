15 сильных фотографий, которые кажутся обычными, пока не прочитаешь подпись

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Порой обычная фотография способна удивить и растрогать до глубины души, потому что за ней стоит необычная история. Перед вами именно такие снимки. Посмотрите на 100-летнего дедушку, на медсестру, которая обнаружила, что ее коллега — спасенный ею младенец, на неожиданного снеговика в сентябре — и, мы уверены, ваш день станет светлее и лучше.

AdMe.ru собрал фотографии, в которых вроде бы нет ничего особенного, но только пока не узнаешь, что именно на них изображено.

«Медсестра обнаружила, что ее коллега-врач — тот самый недоношенный младенец, которого она выходила 28 лет назад»

«Дедушке исполнилось 100 лет. Он не спал до полуночи, чтобы увидеть на телефоне, как заканчивается его век»

Весной в Болгарию прилетели аисты, а когда ударил мороз, они начали гибнуть. Сафит Халид приютил птиц у себя дома, согревал и кормил, пока не потеплело

Врач сделал специальный график приема лекарств для пациента, который не умеет читать

«Я от всего сердца благодарю человека, который заметил открытый люк в моей машине во время ливня»

19-летняя москвичка Диана Багаитдинова стала лучшим сварщиком России по итогам национального чемпионата World Skills Russia

«Она помогает мне справиться с тревожностью, ложась горлом на мое ухо так, что я не слышу ничего, кроме ее дыхания. Это успокаивает меня, как ничто другое, и потому я могу принимать меньше лекарств»

Cтарушка отправила посылку по адресу: «Ферма напротив паба или где-то около». Почтовые работники сумели отыскать получателей с помощью Facebook

«Кей и Филипу на ферму рядом с длинным грузовиком с коровами, напротив паба или где-то около».

«Мой 26-летний сын наконец победил аутизм и сегодня утром получил водительские права»

Пожилой художник Валерий Ермаков из сельца Панасовка — фанат греческой мифологии, но никогда не был за границей. Узнав об этом, пользователи за 3 часа собрали ему деньги на поездку в Грецию и помогли с документами

«Сын моего друга чуть не умер от рака легких, но победил его. В его теле — 0 % жира. Сегодня его первая тренировка»

Вместо того чтобы спилить дерево, строители заботливо обогнули его, когда строили стену

4 сентября. Жители Хакассии слепили первого снеговика

Пожарный сделал искусственное дыхание рот в рот собаке, почти задохнувшейся при пожаре, и спас ее

Бонус: «Сегодня собака моего друга завела себе нового приятеля на пляже»

Какие фото впечатлили вас больше всего? Делитесь в комментариях.