15 шуток, услышав которые иностранец пожмет плечами, а наш человек понимающе улыбнется

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Ученые провели исследования и пришли к выводу, что у каждой национальности свой, особый юмор. Например, англичане вряд ли поймут прикол с тыквой-ипотекой или шубой из ковра: все-таки есть в этом что-то ностальгическое. А мы в свою очередь будем долго расшифровывать тонкий английский юмор. В нашей статье вы найдете все, что нужно для того, чтобы поднять себе настроение на весь день.

Мы в AdMe.ru все еще в поиске примеров народных хохм и будем рады новым приобретениям. Можете рассказать нам что-то новенькое.

Аська, как же мы по тебе скучаем

Тополь тоже не ответит, увы

И с Сергеем Жуковым тоже

Самая важная причина, почему не стоит ждать от меня адекватности

Неловкость уровня «бог»

Куда нести деньги?

Жу-у-уткая тыква

Скоро во всех дворах страны

А у нас рок-концерт и драмкружок

Программисты шутят (но это не точно)

Начал разглядывать узор и уснул

А можно всю школьную программу так?

Кажется, мы нашли лекарство от всех болезней

Кошмар переводчика

Ох уж этот взгляд...

Как вы думаете, есть шанс, что иностранцы все-таки поймут, о чем идет речь в этой статье?