15 шуток, услышав которые иностранец пожмет плечами, а наш человек понимающе улыбнется
Ученые провели исследования и пришли к выводу, что у каждой национальности свой, особый юмор. Например, англичане вряд ли поймут прикол с тыквой-ипотекой или шубой из ковра: все-таки есть в этом что-то ностальгическое. А мы в свою очередь будем долго расшифровывать тонкий английский юмор. В нашей статье вы найдете все, что нужно для того, чтобы поднять себе настроение на весь день.
Мы в AdMe.ru все еще в поиске примеров народных хохм и будем рады новым приобретениям. Можете рассказать нам что-то новенькое.
Аська, как же мы по тебе скучаем
Тополь тоже не ответит, увы
И с Сергеем Жуковым тоже
Самая важная причина, почему не стоит ждать от меня адекватности
Неловкость уровня «бог»
Куда нести деньги?
Жу-у-уткая тыква
Скоро во всех дворах страны
А у нас рок-концерт и драмкружок
Программисты шутят (но это не точно)
Начал разглядывать узор и уснул
А можно всю школьную программу так?
Кажется, мы нашли лекарство от всех болезней
Кошмар переводчика
Ох уж этот взгляд...
Как вы думаете, есть шанс, что иностранцы все-таки поймут, о чем идет речь в этой статье?
Фото на превью Mahoney7 / pikabu