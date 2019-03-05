15 шутливых отзывов о животных в стиле AliExpress, которые бьют не в бровь, а в глаз
Работники зоопарка задумались: а что, если бы животным оставляли отзывы, как на популярных сайтах вроде AliExpress? И решили проверить это опытным путем. В результате их творчество подхватили остальные зоопарки, океанариумы и просто неравнодушные пользователи твиттера. Нам кажется, что это хорошо, когда привлекают внимание к животным, пусть даже таким своеобразным способом. И хотя некоторым из зверушек и поставили в шутку всего 1–2 звезды, это совсем не умаляет их очарования.
Нам в AdMe.ru нравится такое проявление креатива, а вам?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А какой вы бы оставили отзыв на своих четвероногих друзей?
Фото на превью shtoopy / twitter