15 шутливых отзывов о животных в стиле AliExpress, которые бьют не в бровь, а в глаз

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Работники зоопарка задумались: а что, если бы животным оставляли отзывы, как на популярных сайтах вроде AliExpress? И решили проверить это опытным путем. В результате их творчество подхватили остальные зоопарки, океанариумы и просто неравнодушные пользователи твиттера. Нам кажется, что это хорошо, когда привлекают внимание к животным, пусть даже таким своеобразным способом. И хотя некоторым из зверушек и поставили в шутку всего 1–2 звезды, это совсем не умаляет их очарования.