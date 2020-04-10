15+ шедевров от маркетологов, которые не поддаются никакой логике, но надолго врезаются в память

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Когда встречаешь интересный чек или ценник, стенд или вывеску, невольно думаешь — это ошибка или хитрые боги маркетинга решили таким необычным способом привлечь наше внимание? Склоняемся все-таки ко второму варианту — большинство ошибок сделаны намеренно, потому что запасы чувства юмора у продавцов неисчерпаемы, а желание привлечь внимание к своему магазину и продукту велико. Часто все эти стилистические оплошности, растяжки, что висят вверх ногами, и прочие шалости — лишь уловки, чтобы выделиться среди многоликого рекламного нагромождения.

Мы в AdMe.ru никогда не могли пройти мимо креатива, и этот раз не будет исключением.

«Думаю, тут работают ребята с чувством юмора»

Все для покупателей

«Мало того, что реклама сработала и привлекла мое внимание, так я еще и самолично выложил ее в интернет. Гении маркетинга»

Идеальной рекламы не существует... ан нет, это она!

В аэропорту Адлера

Когда очень хочешь заманить в свой хозяйственный магазин

А что, хорошее название

Да что вы знаете о геометрии?

Когда понимаешь, что пора менять ассортимент

Сразу видно: за дело возьмутся настоящие профи. Нам обещают «изучение руссково языка» и «все вида массажа»

В торговле тоже может найтись место философии

Да это надувательство какое-то

«Первое правило Бойцовского клуба»

Да пребудет с тобой сила и не дрогнут филировочные ножницы

Птичку жалко

«Отец уже давно научил меня не браться за дело с конца и не бросать ремонт на половине пути. Не зря»

«Ценник в рыбном магазине существенно расширил мои познания в ихтиологии»

Бедный лосось

Когда чертовски устал от всего этого креатива