15+ шедевров от маркетологов, которые не поддаются никакой логике, но надолго врезаются в память
Когда встречаешь интересный чек или ценник, стенд или вывеску, невольно думаешь — это ошибка или хитрые боги маркетинга решили таким необычным способом привлечь наше внимание? Склоняемся все-таки ко второму варианту — большинство ошибок сделаны намеренно, потому что запасы чувства юмора у продавцов неисчерпаемы, а желание привлечь внимание к своему магазину и продукту велико. Часто все эти стилистические оплошности, растяжки, что висят вверх ногами, и прочие шалости — лишь уловки, чтобы выделиться среди многоликого рекламного нагромождения.
Мы в AdMe.ru никогда не могли пройти мимо креатива, и этот раз не будет исключением.
«Думаю, тут работают ребята с чувством юмора»
Все для покупателей
«Мало того, что реклама сработала и привлекла мое внимание, так я еще и самолично выложил ее в интернет. Гении маркетинга»
Идеальной рекламы не существует... ан нет, это она!
В аэропорту Адлера
Когда очень хочешь заманить в свой хозяйственный магазин
А что, хорошее название
Да что вы знаете о геометрии?
Когда понимаешь, что пора менять ассортимент
Сразу видно: за дело возьмутся настоящие профи. Нам обещают «изучение руссково языка» и «все вида массажа»
В торговле тоже может найтись место философии
Да это надувательство какое-то
«Первое правило Бойцовского клуба»
Да пребудет с тобой сила и не дрогнут филировочные ножницы
Птичку жалко
«Отец уже давно научил меня не браться за дело с конца и не бросать ремонт на половине пути. Не зря»
«Ценник в рыбном магазине существенно расширил мои познания в ихтиологии»
Бедный лосось
Когда чертовски устал от всего этого креатива
А у вас есть примеры вывесок, чеков и ценников с претензией на креатив?