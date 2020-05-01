15+ шедевров интернет-поэзии, которые действуют лучше антидепрессантов

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Любовь спасет мир, а хорошие шутки могут спасти чей-то день. Люди, которые так думают, видят уморительное везде и не могут удержаться от рифмования строк чуть ли не к каждой надписи. Зачастую результат получается просто огненный.

AdMe.ru собрал два десятка примеров, когда рифма и юмор находят друг друга и шедеврально сливаются воедино.

1.

Нервы на пределе,

Барабан в груди...

2.

Я хотель уехать в отпуск,

Очень дольго собиралься.

Но таксист мой не приехаль,

Ведь такси его

3.

Размышляет так и сяк,

Пишет буквы эти клятые.

Шел десятый час того, как

4.

Вот и закончилась наша любовь:

Не хочу быть с такой второй половиной.

Я сладкий, как персик, а ты — как

5.

В Готэме спокойно —

Ест Джокер чебуреки.

Сработались достойно

6.

Свалили родители к тетушке Наде,

Остались с бойфрендом впервые вдвоем.

Снимаю пуш-ап и читаю во взгляде:

7.

В любви все бывает порой очень сложно,

Вы любите сильно, а вас не хотят...

Я знаю одно: быть любимым возможно.

И это взаимно -

8.

Завтра мы поболтаем с селедкой,

И форель о любви мы расспросим.

А вчера с карпом выпили водки

И слегка

9.

Летел, лучами опаленный,

Античный юноша Икар.

Хотел в гнезде спастись вороньем,

Услышал:

10.

Цезарь переходит Рубикон.

Но Сенат, проклятый властелин,

Дал понять: "Нарушил ты закон!

Рим тебе так верил,

11.

Все заранее планируй,

Не закралась чтоб ошибка.

Например, здесь точно будет

12.

Отпрыск подруги маминой —

Бизнесмен, веган и боксер,

На пятерки сдал все экзамены.

Ну а

13.

Проехал зайцем на трамвае

И сэкономил два гроша.

Кондуктор видел. Он все знает.

14.

Все радости жизни — фикция,

Любовь и добро — провокация,

О стену хотел убиться я,

Но, черт, на сгущеночку

15.

В сугробах оставляя четкий след,

Под лай собак и ветер завывающий

Бежал я ночью в сельский туалет.

Зимой он

16.

С тобою мы два сапога,

Как Чук и Гек, как кнут и пряник,

Анод — катод, Кощей — Яга,

Диез — бемоль,

17.

Работал как-то в коллективе женском,

Раз в месяц молча убегал я в лес.

Не мог держаться правил джентльменства,

Когда весь офис —

18.

Смысл жизни давно я уже потерял,

Ничто не способно умерить мой плач,

А все потому, что в глаза мне попал

19.

И в конце, как бы сердце ни ныло,

Как бы сильно ни дергался глаз,

Все забудьте — что было, то было!