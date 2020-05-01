15+ шедевров интернет-поэзии, которые действуют лучше антидепрессантов

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Любовь спасет мир, а хорошие шутки могут спасти чей-то день. Люди, которые так думают, видят уморительное везде и не могут удержаться от рифмования строк чуть ли не к каждой надписи. Зачастую результат получается просто огненный.

AdMe.ru собрал два десятка примеров, когда рифма и юмор находят друг друга и шедеврально сливаются воедино.

1.

Нервы на пределе,
Барабан в груди...

2.

Я хотель уехать в отпуск,
Очень дольго собиралься.
Но таксист мой не приехаль,
Ведь такси его

3.

Размышляет так и сяк,
Пишет буквы эти клятые.
Шел десятый час того, как

4.

Вот и закончилась наша любовь:
Не хочу быть с такой второй половиной.
Я сладкий, как персик, а ты — как

5.

В Готэме спокойно —
Ест Джокер чебуреки.
Сработались достойно

6.

Свалили родители к тетушке Наде,
Остались с бойфрендом впервые вдвоем.
Снимаю пуш-ап и читаю во взгляде:

7.

В любви все бывает порой очень сложно,
Вы любите сильно, а вас не хотят...
Я знаю одно: быть любимым возможно.
И это взаимно -

8.

Завтра мы поболтаем с селедкой,
И форель о любви мы расспросим.
А вчера с карпом выпили водки
И слегка

9.

Летел, лучами опаленный,
Античный юноша Икар.
Хотел в гнезде спастись вороньем,
Услышал:

10.

Цезарь переходит Рубикон.
Но Сенат, проклятый властелин,
Дал понять: "Нарушил ты закон!
Рим тебе так верил,

11.

Все заранее планируй,
Не закралась чтоб ошибка.
Например, здесь точно будет

12.

Отпрыск подруги маминой —
Бизнесмен, веган и боксер,
На пятерки сдал все экзамены.
Ну а

13.

Проехал зайцем на трамвае
И сэкономил два гроша.
Кондуктор видел. Он все знает.

14.

Все радости жизни — фикция,
Любовь и добро — провокация,
О стену хотел убиться я,
Но, черт, на сгущеночку

15.

В сугробах оставляя четкий след,
Под лай собак и ветер завывающий
Бежал я ночью в сельский туалет.
Зимой он

16.

С тобою мы два сапога,
Как Чук и Гек, как кнут и пряник,
Анод — катод, Кощей — Яга,
Диез — бемоль,

17.

Работал как-то в коллективе женском,
Раз в месяц молча убегал я в лес.
Не мог держаться правил джентльменства,
Когда весь офис —

18.

Смысл жизни давно я уже потерял,
Ничто не способно умерить мой плач,
А все потому, что в глаза мне попал

19.

И в конце, как бы сердце ни ныло,
Как бы сильно ни дергался глаз,
Все забудьте — что было, то было!

При взгляде на что вам в голову приходят смешные рифмы и идеи?

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