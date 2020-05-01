15+ шедевров интернет-поэзии, которые действуют лучше антидепрессантов
Любовь спасет мир, а хорошие шутки могут спасти чей-то день. Люди, которые так думают, видят уморительное везде и не могут удержаться от рифмования строк чуть ли не к каждой надписи. Зачастую результат получается просто огненный.
AdMe.ru собрал два десятка примеров, когда рифма и юмор находят друг друга и шедеврально сливаются воедино.
1.
Нервы на пределе,
Барабан в груди...
2.
Я хотель уехать в отпуск,
Очень дольго собиралься.
Но таксист мой не приехаль,
Ведь такси его
3.
Размышляет так и сяк,
Пишет буквы эти клятые.
Шел десятый час того, как
4.
Вот и закончилась наша любовь:
Не хочу быть с такой второй половиной.
Я сладкий, как персик, а ты — как
5.
В Готэме спокойно —
Ест Джокер чебуреки.
Сработались достойно
6.
Свалили родители к тетушке Наде,
Остались с бойфрендом впервые вдвоем.
Снимаю пуш-ап и читаю во взгляде:
7.
В любви все бывает порой очень сложно,
Вы любите сильно, а вас не хотят...
Я знаю одно: быть любимым возможно.
И это взаимно -
8.
Завтра мы поболтаем с селедкой,
И форель о любви мы расспросим.
А вчера с карпом выпили водки
И слегка
9.
Летел, лучами опаленный,
Античный юноша Икар.
Хотел в гнезде спастись вороньем,
Услышал:
10.
Цезарь переходит Рубикон.
Но Сенат, проклятый властелин,
Дал понять: "Нарушил ты закон!
Рим тебе так верил,
11.
Все заранее планируй,
Не закралась чтоб ошибка.
Например, здесь точно будет
12.
Отпрыск подруги маминой —
Бизнесмен, веган и боксер,
На пятерки сдал все экзамены.
Ну а
13.
Проехал зайцем на трамвае
И сэкономил два гроша.
Кондуктор видел. Он все знает.
14.
Все радости жизни — фикция,
Любовь и добро — провокация,
О стену хотел убиться я,
Но, черт, на сгущеночку
15.
В сугробах оставляя четкий след,
Под лай собак и ветер завывающий
Бежал я ночью в сельский туалет.
Зимой он
16.
С тобою мы два сапога,
Как Чук и Гек, как кнут и пряник,
Анод — катод, Кощей — Яга,
Диез — бемоль,
17.
Работал как-то в коллективе женском,
Раз в месяц молча убегал я в лес.
Не мог держаться правил джентльменства,
Когда весь офис —
18.
Смысл жизни давно я уже потерял,
Ничто не способно умерить мой плач,
А все потому, что в глаза мне попал
19.
И в конце, как бы сердце ни ныло,
Как бы сильно ни дергался глаз,
Все забудьте — что было, то было!
При взгляде на что вам в голову приходят смешные рифмы и идеи?
Фото на превью Вижу рифмы / ВКонтакте, Shelldonkuper / Pikabu