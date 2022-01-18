17 доказательств того, что отзывы из интернета могут быть комичнее анекдотов

Отзывы на товары и услуги в интернете бывают трех видов: честные, заказные и наши любимые — с юмором. Эти шедевры вряд ли помогут другим пользователям принять решение о покупке. Но вот настроение поднять — с этим они точно справятся.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо очередных перлов от креативных покупателей и продавцов. Уверены, что вы также оцените этот нестандартный и остроумный подход к отзывам.

5 звезд с огоньком для перца каролина

Этот отзыв на игру «Клондайк» сильно смахивает на жизнь

С функцией «заглушить жену» не справились

«Это лучший отзыв на мои услуги!»

«У меня новое увлечение. Пишу отзывы на покупки»

Хороший товар хорош во всем

Вывели на чистую воду

Производителю стоит напечатать этот отзыв на стекле

Роботы-пылесосы заслуживают отдельного внимания

А говорят, друзей не покупают

Отзывы на кулинарных сайтах как отдельный вид искусства

Лучше поздно ответить, чем никогда

Когда не понял, как ужинать на богатом

Официальный ответ всем недовольным клиентам

Товар с вау-эффектом

Перед покупкой теплого одеяла стоит 10 раз подумать

Жаль, чувство юмора продавца не спасает от плохих оценок

А что вы думаете по поводу отзывов в интернете? Изучаете их перед покупкой или заказываете товары вслепую?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.