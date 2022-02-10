15 семейных парочек, чью бурлящую жизнь давно уже экранизировать пора

Когда пары начинают совместную жизнь, сразу становится ясно: до этого были цветочки. Если раньше приходилось мириться только с готовкой да уборкой, то теперь еще и причуды любимого человека проявляются по максимуму. Но кто знает, возможно, без чудачеств брак сразу превратился бы в обычную рутину.