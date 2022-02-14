15 семей, в которых родители постоянно выдают такие номера, что унывать не приходится

Жизнь с родителями, у которых чувство юмора на высоте, — это настоящее приключение, и никакая разница в возрасте поколений тому не помеха. Ведь их фантазия бьет через край: то отыщут где-то крошечный уличный туалет и повесят его на елку, то поймут те или иные слова слишком буквально, то подставят ребенка своими творческими порывами.

Мы в AdMe.ru любим своих родителей и не понаслышке знаем, как они порой могут рассмешить. Сегодняшняя подборка именно об этом.

Точно не удочерили

Я сама мать двух уже взрослых дочерей, а подколки и сарказм у нас в семье — норма общения. Недавно моя младшая дочь говорит: «Лет в 13, когда вы мне в очередной раз что-нибудь не разрешали, я думала, что меня взяли из детдома». На что я ответила: «Ну неужели ты думаешь, что если бы у нас была возможность выбирать, то мы взяли бы тебя?» — «Я знала, что ты так ответишь!» © Татьяна Клевченя / Facebook

«Пришла домой и увидела, как мама надела защитный воротник на мою собаку»

«Дочь, ты мне больше не сын»

Мы с мамой поскандалили, кричали как никогда. В порыве ярости она захлопывает дверь со словами «Ты мне больше не сын!». И через секунду мы начинаем дико ржать. Заходит папа, недоумевает от этой картины. Я, задыхаясь от смеха, объясняю комизм ситуации, ведь я девочка. Конечно, про ссору мы сразу забыли, а эта фраза стала семейной шуткой. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Вот так мой папа убрал остатки макарон в холодильник»

45-й и 46-й зубы

Рассказываю родителям, что у стоматолога препарировали 45-й и 46-й зубы для установки коронок, полечили кариес и сделали рентген.

Мама: «Ой, а как себя чувствуешь сейчас, что-то болит?»

Папа: «Стоп. 45-й и 46-й зубы? Сколько у тебя вообще зубов? Это мутация такая? Ты как акула?» © Wizard_Severus / Twitter

«Зашел к отцу. Так он решает судоку»

«У нас в семье по утрам обычно очередь в туалет. Сегодня встаю рано, чтобы пройти вне очереди, так сказать, и вижу это»

«Вот что я сегодня нашла на маминой елке»

«Мама подарила нам эти украшения на Рождество. Кажется, им нужен экзорцист»

«Зарезервировано».

«Девочки, вас куда подвезти?»

Мама пришла домой и рассказала, как они с подругой сейчас шли по улице к машине. Двое мужчин их спрашивают: «Девочки, вас куда подвезти?» В этот момент мамина подруга пикает ключами от своего «гелика», который стоит позади них. Тут они и замолкли. © taeselli / Twitter

«Мой папа раздобыл значок, сообщающий, вымыта ли посуда. Потому что однажды я случайно достала грязную»

«Грязная».

Коронная песенка

В детстве у меня в комнате стояло огромное белое фортепиано. Ко мне приходил учитель музыки. Каждый раз, когда он уходил, появлялся папа и начинал бренчать на инструменте и напевать одну фразу: «Фигану-ка по роялю». Когда в очередной раз пришел учитель, я подумала, что блесну умом, и напела эту «песню». Смех моего папы и ор моей мамы вперемешку с диким хохотом учителя был слышен, мне кажется, везде. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Обычно я украшала пасхального ягненка, но в этом году моей свекрови пришлось делать это самой. Вот результат»

«Мой папа дурачился»

«Мой папа не хотел покупать мне нового Вуди, когда тот сломался. Представляю вашему вниманию это создание, с которым я играл кучу времени»