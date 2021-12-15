15+ случаев, когда людям удалось отхватить не просто предмет мебели, а настоящий бриллиант

Как говорится, мой дом — моя крепость. И обставляем мы свое пристанище так, как душе угодно. Одним по душе минимализм, другие предпочитают устраивать праздник для глаз обилием красок, элементов декора и стилей. Как бы то ни было, оригинальные предметы мебели могут встречаться в квартирах и тех и других.

Пользователи сети похвастались небанальной мебелью, которая теперь живет в их домах. А мы в AdMe.ru, чего греха таить, любим поглазеть на такое.

«Купил вчера в местной комиссионке огромный диван»

Да он же размером с мою квартиру-студию! © Bitter-Fact / Reddit

«Обожаю этот журнальный столик. Он обошелся мне всего в $ 30»

«Нашла этот стул после расставания с парнем. Он помог мне вновь почувствовать себя королевой»

«Это же гениально! С такой кроватью можно не переживать, что свалишься»

«Нашла диван на улице и подарила ему вторую жизнь»

«Купила столик в комиссионке за $ 3 и сама покрасила»

«Это божественное кресло стояло на обочине у дома соседей. Я забрала и поставила себе в кабинет. Без ума от него!»

«Мое хобби — брать старую мебель и делать ее лучше с помощью растений»

«Мой туалетный столик. Почти все, включая котика, куплено на барахолках или с рук»

«Я мечтал об этом кресле долгое время. Жена психанула и купила. Мне кажется, я не заслужил его. Но жене не скажу, чтобы она не надумала его вернуть»

«В восторге от своего нового „цветущего“ стола-консоли»

«Такие кресла-качалки были очень популярны в 80-х. В похожем я укачивала своих детей»

У нас тоже есть такое! Каждый раз, когда сажусь в него, вспоминаю, сколько денег оно нам принесло. Купили его с рук у одной дамы, забрали на своем фургоне. Через какое-то время она внезапно звонит и просит ей помочь отвезти все вещи на склад. Она заплатила нам $ 500 за то, чтобы мы перевезли 20 ящиков, и дала нам еще $ 20 на бензин. © aleasincognito / Reddit

«Посмотрите, какое уникальное кресло мне досталось. Оно еще и крутится»

«Изголовье кровати ручной работы. Мы с женой заказали его из Индии пару лет назад»

«Наконец-то пришел мой туалетный столик!»

«Подобрал на помойке стул. Сидя на нем во главе стола, чувствую себя королем»