15+ счастливчиков, которые встретили свою половинку совершенно случайно, но теперь не перестают благодарить за это судьбу
Словосочетание «вторая половинка», может быть, не совсем корректное, ведь наверняка найдется немало людей, которые уверенно скажут, что ни в какой половине они не нуждаются, так как представляют собой цельную личность. Однако в любом случае найти родственную душу — это большая удача. И остается только порадоваться за людей, которым она улыбнулась.
Нам в AdMe.ru всегда приятно читать истории о любви, особенно если они со счастливым концом.
- Я зарегистрировалась на сайте знакомств. Познакомилась с одним товарищем, вроде не хам, писал красиво, вежливо. В общем, договорились встретиться. В назначенный день приехала в соседний город, сижу в парке. Прошел час, на звонки он не отвечает. Все, думаю, кинул. Тут звонит, говорит, что мама попросила его в погребе порядок навести и на рынок ее отвезти, а потом он сразу ко мне. Слегка обалдела, ну да ладно, думаю, до автобуса моего далеко, поброжу пока по парку. Через 2 часа оказалось, что мама нашла ему еще занятие, но как только, так он сразу. Сдержалась, не послала, но настроение испортилось, сами понимаете. Вдруг подходит красивый мужчина и говорит: «Девушка, он дурак, он не придет». Я говорю: «Кто?» А он: «Тот, кого вы ждете. Я за вами уже минут 40 наблюдаю. Пойдемте погуляем?» Гуляли до ночи, обошли полгорода, посидели в кафе. Не заметила, что ночь уже. Думаю, все: автобус давно ушел, что делать буду? А он: «Поздно уже. Давай я тебе такси вызову и оплачу?» Уехала. Сижу и думаю: повезло, вот бы еще увидеться. Потом понимаю, что я ему свой номер телефона не дала и его номера тоже не знаю. Прошел месяц, и вдруг стук в дверь. Стоит, улыбается. Нашел. Через месяц подали заявление. © kusochekiady / Pikabu
- Ровно 7 лет назад я выложила на Pikabu пост с нытьем о том, что молодые люди нынче не те и так далее. Перечитала и плакала над манерой письма. И в итоге познакомилась в комментариях со своим будущим мужем. Кто бы мог подумать, что после некоторых язвительных комментариев под этим постом в наш адрес будет свадьба и будет дочь. Начало у нашей истории, конечно, не сверхромантичное, но меня устраивает. © cerceia / Pikabu
- Дяде Саше было уже 47, когда он встретил Кристину. Ей 25, она молода и прекрасна, а на нем наша семья уже крест поставила: столько лет, а еще не женат, детей нет. Поэтому в их союз поначалу не верили. Почти старик с молодухой — ну что за пара?! Однако как же они дополняют друг друга. Такой искристой любви я не видел. Он делает мебель, она при помощи красок, лепнины и еще кучи инструментов превращает ее в произведение искусства. Предметы интерьера, которые они создают вместе, достойны стоять в музеях, не меньше! У них есть своя база клиентов, которым они обустраивают дома, живут припеваючи. Семья в шоке, а я так рад и искренне надеюсь, что сам когда-то встречу свою родственную душу. © Палата № 6 / VK
- Я ее знал лет 15 назад. Знал поверхностно, взаимная симпатия, разные социальные статусы. Пути разошлись. Она вернулась к бывшему, я нашел другую. Спустя несколько лет я развелся. Встречался с разными женщинами, но не чувствовал себя самим собой. Она написала в начале лета. С бывшим так и не оформили официально во второй раз отношения. Дочка по возрасту на 3 дня младше моего сына. Встретились. Потом еще раз. Потом все лето втроем прожили у меня на даче. И все это время я не напрягался, не пытался играть роль кого-то. И рядом с собой чувствовал именно свою вторую половинку во всем. От быта до творчества. У нас одинаковые вкусы в одежде, цвете, музыке, творчестве, увлечениях, хобби. Этим летом мы и пели дуэтом, и прошагали кучу километров по лесам в поисках грибов, и со смехом вытаскивали несколько часов машину из солончака, и ночевали много раз под открытым небом, кормя комаров. Мы закатали кучу банок солений-варений. Мы насадили кучу цветов. И много-много всего. Она единственная нашла общий язык с моими родителями. Я действительно понял значение слов «вторая половинка». Но лето, к сожалению, закончилось... Просто еще в июле она сказала: «Женись на мне, не пожалеешь». Уже 2 недели мы официально молодожены! Я ни разу не пожалел! © karuzzzo / Pikabu
- Я не особо верила в истории о второй половине. Когда мне нагадали в юности, что моя половинка то ли барон, то ли князь, смеялась в голос. На 39-м году жизни познакомилась с человеком, при первом взгляде на которого сердце екнуло и перевернулось. У нас день рождения в один день, и он действительно князь по генеалогическому древу. Даже как-то неловко за свой смех тогда. © Наталья Сименец / VK
- Познакомился с девушкой в баре. Она работала официанткой. Я пригласил ее на пляж встречать рассвет, было 4:30 утра. 3 года вместе. © TranceDriverIT / Reddit
- На тот момент мне было 35 лет, в мужчинах разочаровалась полностью, раздражало все: внешний вид, разговоры, запахи. Однажды почувствовала в метро необыкновенный, манящий, умопомрачительный аромат мужчины. На мгновение у меня помутился рассудок, я себя перестала контролировать. Подошла, познакомилась. В результате мы вместе уже 10 лет. Вывод: вторая половинка существует, ее просто нужно встретить! © Подслушано / Ideer
- Выхожу на остановке из автобуса, передо мной выходит бабуля, по-стариковски медленно. Парень, стоящий у дверей, подает ей руку, но бабуля оказалась гордой и самостоятельной, от помощи отказалась. Дабы старания не пропали даром, парню протянула руку я. Уже 2 года вместе. © Подслушано / Ideer
- Верю, что все, что ни делается, к лучшему. Я как-то парковалась возле дома и поцарапала стоявшую рядом машину. Было поздно, темно, вокруг ни души. Первая мысль была просто уехать, но совесть не позволила, и я, написав свой номер на листике, положила его под дворники. На следующий день позвонил мужчина. Я предложила встретиться и обсудить возмещение ущерба. На встречу пришел симпатичный молодой человек, и я поняла с первого взгляда: вот она, моя вторая половинка! И вот уже 7 лет мы счастливы в браке. А ту царапину даже заделывать не стали: память, так сказать. © Подслушано / Ideer
- Есть у нас в клубе болельщиков традиция после каждого матча ходить к автобусу команды и общаться с игроками. В начале сезона, в конце августа, я по обыкновению пришла к автобусу. И мое внимание привлек красивый брюнет. Мне захотелось с ним заговорить, но я не знала, с чего начать. А я искала человека, с которым выросла в одном районе. И спросила у парня: «Вы знаете этого человека?» Он сказал, что знает, и связал меня с ним. Я была очень благодарна. Так я и познакомилась со своим молодым человеком. Уже год встречаемся. © Ястреб Бешеная Птица / AdMe
- Я поняла, что это мой будущий муж, когда ночью вернулась из другого города в свой — без денег (у меня вытащили кошелек), с 2 сумками и собакой. Села на вокзале и позвонила своему парню, с которым мы встречались уже год. Попросила приехать за мной и отвезти домой. Парень сказал, что он спит и очень устал. Предложил мне посидеть до утра, а там уже и трамваи начнут ходить. Я бросила трубку. Выхода у меня не было. Я позвонила своему другу. Он поднял своего друга, и они поехали за мной на старенькой «копейке» через весь город, ночью. Я позже узнала, что он не просто был не дома, а ночевал у девушки. Со своим парнем я, естественно, рассталась, хотя он долго не мог понять почему. А мой друг стал моим мужем. Мы в браке уже 10 лет. © Dasha Clarkson / AdMe
- 5 лет назад познакомилась с парнем. Когда нашему знакомству было около 2 недель, у меня пропала кошка. В отчаянии я написала ему, чтобы просто поделиться. Он отложил все свои дела, ужин и приехал ко мне, чтобы искать кошку. Когда мы поняли, что не найдем ее, он отвез меня в парк гулять, чтобы я отвлеклась. Потом выяснилось, что кошка упала с балкона, погибла. Но мы вместе уже 5 лет, 2 месяца назад поженились, и у нас есть кот. © Оля Косьмина / AdMe
- Я зашел в пиццерию, естественно, чтобы заказать пиццу. Работали 2 кассы, следовательно, одновременно обслуживали 2 человек. Так уж вышло, что фирменной пиццы осталась 1 порция, а желающих ее забрать было двое: я и милая девушка. Ну и мы на пару съели ту пиццу. 7 лет вместе. © DarkDante / Pikabu
- Мы познакомились на сайте знакомств. В анкете была графа «Путешествия». У него там среди прочего было написано «Чехия». Ну я так и написала: «Привет, свози меня в Чехию». Он ответил, встретились. Потом еще раз. А потом он позвонил и сказал, что в Чехию отвезти меня не сможет. Но если я соглашусь, то могу составить ему компанию в круизе по Средиземному морю. И третье свидание у нас было уже в аэропорту. С чемоданами. © Понты Деревенские / AdMe
- Однажды я зашел в аудиторию и увидел девушку, которая сидела на «моем» месте. В аудитории было довольно пусто, но я хотел сидеть там, где привык, поэтому сел рядом с ней. До начала лекции оставалось еще около 10 минут, поэтому я завязал разговор. У меня не было намерения с ней познакомиться, просто мне было скучно. Тем не менее к тому времени, когда лекция началась, я был поражен. В итоге я не пошел обедать со своей девушкой и пригласил новую знакомую на свидание в тот же день. Мы прожили с ней почти 30 лет. Кстати, оказалось, что она случайно села на то место. Просто ей нравилось каждый день сидеть на новом месте. © Inigo93 / Reddit
- Мы познакомились в анонимном чате. Я не искала отношений, просто мне было скучно, захотелось потрепаться с мужчиной. Списались, потроллили друг друга, обменялись номерами. Он оказался очень интересным мужчиной, весьма умным, самостоятельным, надежным. Несмотря на расстояние в 600 км и некоторые жизненные преграды, которые мне казались непреодолимыми, мы встретились спустя 3 недели общения в интернете. Сейчас мы живем вместе, и мне не кажется, что мы проживем совместную долгую жизнь: я в этом уверена. Ах да, совсем забыла. Как я поняла, что он тот самый? Ну, когда я думала о нем, я начинала улыбаться. Плюс он оказался человеком, который не бросает слов на ветер. Столько заботы я еще не получала ни от кого. © Пупырка Пупырчикова / Яндекс.Кью
А как вы познакомились со своей второй половинкой?
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