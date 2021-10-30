15+ счастливчиков, которые встретили свою половинку совершенно случайно, но теперь не перестают благодарить за это судьбу

Словосочетание «вторая половинка», может быть, не совсем корректное, ведь наверняка найдется немало людей, которые уверенно скажут, что ни в какой половине они не нуждаются, так как представляют собой цельную личность. Однако в любом случае найти родственную душу — это большая удача. И остается только порадоваться за людей, которым она улыбнулась.