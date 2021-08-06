15 случаев в самолетах, после которых пассажирам нужно выдавать медаль за выдержку и молоко за вредность

Аэрофобия — явление нередкое, притом что самолеты считаются достаточно безопасным транспортом. Но порой негативный опыт оставляет неизгладимые впечатления, по сравнению с которыми любая статистика бессильна. Возможно, это связано с тем, что в полете мы не чувствуем земли под ногами и на высоте все воспринимаем куда более остро.

Пользователи Reddit поделились историями о худшем перелете в их жизни. Мы в AdMe.ru точно не завидуем этим ребятам и посылаем им лучи добра.

*** Мой отец летел в Россию. Во время полета начался жуткий шторм, самолет попал в зону сильной турбулентности. Капитан включил громкую связь и монотонным голосом объявил: «Говорит капитан Бессмертный. Сейчас мы проходим через небольшую турбулентность, поэтому, пожалуйста, пристегните ремни безопасности». А потом в крыло самолета попала молния, и это было реально страшно. © Hellothere6545 / Reddit

Во время 13-часового перелета я сидел рядом с пожилой парой. Они отказались от предложенной стюардессой еды и ели какие-то ферментированные грибы из банки, которую взяли с собой. Каждый раз, когда кто-то из них открывал банку, все пассажиры поблизости аж просыпались от отвратительного запаха. © RobertoBologna / Reddit *** Как-то я совершал 6-часовой перелет. В салоне было очень жарко. Позади меня сидела мамочка с малышом на коленях, который взвизгивал каждые 2 минуты и периодически бегал туда-сюда по проходу. Двое ее старших детей позади меня все время кричали, пинались и взбирались на мое сиденье. Мама не делала им никаких замечаний, даже когда персонал попросил ее угомонить детей. Все, что она им сказала, было: «Вот почему папа не хочет, чтобы мы к нему прилетали». © SparkEE_JOE / Reddit

Лет в 10–11 мне предстоял 9-часовой перелет. Рядом со мной сидела пожилая женщина, от которой ужасно несло духами. Такими, от которых уже через 10 минут голова раскалывается. Более того, каждые 2 часа эта дама ходила в туалет, где снова брызгалась духами. Из-за этого запаха и турбулентности меня тошнило весь полет. Потом еще в течение многих лет мне приходилось принимать таблетки от укачивания перед полетом, и всему виной ужасные духи той старушки. © DudeAbides29 / Reddit *** Я во время полета разговаривал со своим коллегой, сидящим через проход. Мы находились лицом к лицу, как вдруг я оказался снизу, а потом сверху. И тут в полной гробовой тишине включилась громкая связь, капитан откашлялся и сказал: «Извините». Видно, немногословный человек. Признаюсь, когда мы приземлились, я был готов расцеловать взлетно-посадочную полосу. © DoubleNickels2020 / Reddit

Как-то я летела ночным рейсом с 11-месячным ребенком на руках. Внезапно в салоне включилась громкая связь, и капитан сказал: «У нас на борту пожар, и мы не можем сказать, как быстро он распространится. Нас перенаправляют в ближайший аэропорт. Через 15 минут мы совершим аварийную посадку».

Мне посоветовали крепко держать малыша и прикрыть его своим телом в случае чего. Все пассажиры на борту думали, что нам конец. А я тихо говорила ребенку, что все хорошо: не хотела, чтобы он был напуган, даже если случится самое ужасное. Но когда прошло какое-то время и ничего не произошло, все немного расслабились. Мы мягко приземлились, и, к счастью, обошлось без жертв. Но это были худшие 15 минут в моей жизни. © XelaNiba / Reddit

У меня был одновременно и лучший, и худший перелет в моей жизни. Он длился 8 часов. В салоне было всего 20 пассажиров, полный экипаж и куча еды. Нам тогда разрешили сидеть где захочется. Можно было даже растянуться на 3 места и поспать. Но в течение всего перелета меня преследовала пожилая пара, которая доставала меня разными беседами. Я пытался вежливо попросить, чтобы они от меня отстали, но это не помогло. Какое бы место я ни занял, они снова подсаживались ко мне. За час до приземления парочка уснула, а я уже не мог расслабиться, потому что настроение было испорчено. © Dr_Stef / Reddit *** Я всегда боялась летать, но в полетах старалась улыбаться и терпеть. Однажды рядом со мной сидела женщина, которая всю дорогу твердила, что мужчина позади нас перевозит что-то запрещенное. Конечно же, ничего такого у него не было. Даже стюардесса в этом убедилась. Но эта болтливая дамочка настолько заразила меня своей паранойей, что я весь полет проплакала. Это было ужасно. © mothman_1991 / Reddit

Летел на небольшом пригородном самолете на 20 сидячих мест, длина салона — 1 ряд. Во время полета мы столкнулись с мощным потоком ветра с гор. У меня было ощущение, что наш самолет схватил гигантский младенец и со всей силы встряхнул его, как погремушку. Это была худшая турбулентность, в которую я когда-либо попадал. © humanitymonster / Reddit *** Самолету пришлось совершить аварийную посадку в бурю при нулевой видимости, потому что топливо было на нуле. А закончилось оно потому, что до посадки мы 3 часа летали по кругу, надеясь, что буря стихнет. В итоге пилоты посадили самолет в каком-то поле, приземление по ощущениям было похоже на ДТП. Единственное, что мне понравилось, — это спускаться по надувному трапу и ехать в аэропорт на пожарной машине. Но мне и было-то 14 лет. В целом же из-за того опыта я до сих пор напрягаюсь при посадке. © ThatOtherGuy_CA / Reddit *** Я летела рядом с женщиной, у которой на коленях сидело «животное эмоциональной поддержки». Точнее, это была маленькая собачка, что-то вроде помеси мопса и чихуа-хуа. Судя по всему, собаке самой нужно было животное, которое бы ее эмоционально поддерживало, потому что это был кошмар. Собачка весь полет крутилась, выла и вздрагивала, когда кто-то просто проходил мимо. © MizzDevious / Reddit

Как-то мы с мужем летели на каникулы к его дедушке и бабушке. В 3-местном ряду рядом со мной сидел болезненного вида парень. Он кашлял всю дорогу и был белый, как привидение. Мы с мужем переглядывались и уже тогда догадывались, чем все кончится. Просто у меня очень слабая иммунная система. В итоге на 2-е сутки и я, и муж слегли с высоченной температурой. Почти весь отпуск мы провели в закрытой комнате, чтобы не заразить стариков. © idtapthatpinata / Reddit *** Я летел больше 12 часов. Мое место было посередине, а спинка кресла была сломана и не откидывалась. Парень справа решил снять обувь, и от его ног жутко воняло. Женщина слева пролила на меня апельсиновый сок. Еще и наушники не работали. Но я получил компенсацию за сломанное сиденье — пачку чипсов. © 26pointMax / Reddit *** Я сидел возле женщины, которая весь полет раскачивалась туда-сюда, заглядывая себе под ноги, что-то нашептывала и хныкала. Только перед посадкой я услышал из-под ее сиденья тихий лай и заметил маленькую собачку в переноске. Женщина просто успокаивала своего питомца, а я-то думал, что у нее что-то с психикой не то. © Drew707 / Reddit

Перелет длился 8 часов. Я сидел у окна, а впереди меня расположился огромный мужик с длинными волосами. Как только самолет оторвался от земли, этот здоровяк полностью откинул спинку своего кресла, да так, что его кудрявые волосы оказались у моих ноздрей. Я не знаю, спал он или притворялся, но его так и не получилось разбудить. Он надел маску для сна и не снимал ее до конца полета. Я не мог ни читать, ни есть, ни даже встать со своего места, потому что сидел у окна. И все 8 часов мне пришлось разглядывать волосы этого чувака. Когда самолет приземлился, мужик молча поднялся и ушел, будто ничего и не было. © JonNorris / Reddit