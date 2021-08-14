15+ родителей, с которыми что ни день, то новая семейная байка

Семья — это не только спокойствие, тишина и уют. Это еще и папины шуточки, которые можно и спустя годы пересказывать, и мамина безмерная любовь к грядкам, от которой никуда не спрятаться. А уж об особом отношении родителей к современной технике мы вообще молчим.