15+ родителей, с которыми что ни день, то новая семейная байка
Семья — это не только спокойствие, тишина и уют. Это еще и папины шуточки, которые можно и спустя годы пересказывать, и мамина безмерная любовь к грядкам, от которой никуда не спрятаться. А уж об особом отношении родителей к современной технике мы вообще молчим.
Мы в AdMe.ru находим в подобных мелочах, уникальных для каждой семьи, особый шарм. Ведь именно из-за них в доме ощущается та самая жизнь.
- Я думала, что мама меня любит, но потом увидела, как она относится к растущим на даче кабачкам. Вот она обливает меня ледяной водой из шланга. Я: «Давай сразу огород польем, пока насос включен!» Мама: «Ну уж нет, для кабачков эта вода слишком холодная!» © lena_dney_pena / Twitter
- Примерно через год после свадьбы поссорились с женой (молодые, горячие, глупые) из-за какой-то ерунды. Она покидала вещи в сумку и, громко хлопнув дверью, ушла к маме. А через час вернулась и сказала, что мама ее не пустила. Но я уже знал об этом, потому что мне позвонил тесть и заявил: «Женился? Вот и живи с ней сам, мы свое с ней отжили». Ну и пара ласковых о том, что молодежь нынче не такая, как раньше. Вот такие суровые, северной закалки родители у моей жены. Так и живем с ней вместе 17 лет. © unknown author / Pikabu
- Мама сказала, что игрушки с пупырками — это не антистресс. Антистресс — это более ₽ 20 тыс. на карте. © ********* / Twitter
- Примерно в 1999 году мы распаковывали свой первый компьютер. Мама все достала, все подключила и взяла мышку в руку. То есть буквально взяла ее со стола и на весу держит. А потом нервно так говорит, мол, не работает она. Я, честно стараясь не смеяться, отвечаю: «Мам, мышку на коврик нужно поставить». Ну мама берет этот коврик, кладет его под мышку и теперь уже ими вместе машет в воздухе: «Все равно не работает!» Тут уже я беру и мышку, и коврик, ставлю обратно на стол и показываю все. Каюсь, хихикала я уже вовсю. © Kitty Lewis / Quora
- Мама была очень красивой и невероятно гордой девушкой. Поэтому она, когда отец предложил ей встречаться, с задранным носом ответила: «Ха, когда рак на горе свистнет!» Спустя неделю двое знакомых позвали ее прогуляться к местному холму. А на холме стоял папа в собственноручно сшитом костюме рака. И как только он увидел приближающуюся маму, то сразу начал залихватски свистеть на всю округу. И маме буквально пришлось сдержать обещание, но уже спустя месяц она была этому безумно рада. © Палата № 6 / VK
- А мне вот мама говорила, что если я вру, то у меня глаза оранжевыми становятся. Ну и во время этого самого вранья я всегда закрывала глаза, чтобы оранжевого не было видно. © NoseyRosey40 / Reddit
- Мать всегда к гаджетам без энтузиазма относилась, пожалуй, даже недолюбливала новинки все эти. А тут я дала ей свой фитнес-браслет. Он ей после первой же ночи прислал сообщение о том, что она мало спит и глубокий сон короткий, что нужно не перетруждаться и быть в хорошем настроении. Теперь она просит его ей подарить. Говорит, что он один ее понимает и сочувствует ей. © Bash.im
- У меня не получилось поступить ни в один университет, куда я подавала документы. Поэтому я неделю только и делала, что рыдала в своей комнате. В какой-то день папа решил меня поддержать и начал со мной мотивационный разговор. Начал он так: «Все в жизни случается не просто так. Если ты не поступила туда, куда хотела, значит, это к лучшему. Я вот, например, обожаю соленые огурцы. Однажды я хотел открыть банку и разбил ее. Расстроился ужасно, а потом оказалось, что огурцы испортились. Вот и твои эти университеты тоже, может, испорченные, а ты из-за них так убиваешься». Умение поддержать: 100 из 100. © Палата № 6 / VK
- Родители сначала такие: «Никогда не разговаривай с незнакомцами». А потом такие: «Ну когда ты уже с каким-нибудь мальчиком познакомишься?» © ol_fa_sol / Twitter
- Дело было в далеком 2007 году, школу тогда оканчивал. Раздается телефонный звонок, звонила девушка, трубку взял отец. И так, между делом: голоса наши очень похожи. Ну и говорит:
— Алло.
— Привет.
— Привет.
— Как дела? Чем занимаешься?
— Нормально, телик смотрю.
— У меня мама уехала, ты придешь?
— Куда?
— Ко мне.
— Блин, боюсь, жена не отпустит.
Тут к девушке приходит некое осознание происходящего.
— Ам-м-м, а такого-то можно? — меня то бишь.
Дальше отец кричит мне в соседнюю комнату: «Сынок, у меня для тебя отличные новости!» Хорошо, когда у родителей есть чувство юмора. © WorldWhite / Pikabu
- Мама у меня подрабатывает парикмахером. Стрижет подруг, знакомых и знакомых ее знакомых. Но каждый раз, когда я приезжаю к ней постричься, она берет с меня тройную цену за прическу. И потом еще хвастается перед подругами, что у нее есть «богатенький клиент». А затем все равно возвращает мне деньги, чтобы я купил на них еды, да и просто «чтобы были». © Палата № 6 / VK
- Помню, лет в 5 я спросил у папы, мол, как я появился на свет. А он обнял меня, слегка так улыбнулся и сказал: «Ну, сынок, неприятности случаются». © unknown author / Reddit
- Звоню сегодня матушке. Ей 84 года, но со всем справляется сама, живет одна, никому не в тягость.
— Мам, как дела? Как здоровье?
— Ой, сынок, так болею, так болею: и рука, и нога, и давление. Ходить тяжело, астма замучила.
— Ну тогда сиди дома, мы с Шуриком [это мой сын] сейчас по магазинам проедемся, потом на природу смотаемся, на обратном пути к тебе заедем. Что тебе купить?
— Сынок, ты знаешь, мне уже полегчало. Я с вами поеду. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Папа говорил, что у него в машине есть особая кнопка, нажав на которую можно перепрыгивать через впереди стоящие авто. И вот он говорил нам закрыть глаза, а сам в это время ускорялся и обгонял эти самые машины. Помню, я был в настоящем шоке, веря в то, что наш автомобиль и впрямь волшебный. © nopenonotatall / Reddit
- Мама: «Как дела?» Я: «Все отлично». Мама: «У тебя всегда все отлично, ты никогда ничего не рассказываешь». Я: «С бизнесом черт-те что, ремонт затягивается на неопределенный срок, начал встречаться с девушкой, которая верит в рептилоидов». Мама: «Зачем ты мне это все рассказываешь? Ты хочешь, чтобы у меня случился инфаркт?» © Jeniay / Pikabu
Мы уверены, что и у вас в запасе есть своя неповторимая история о родителях. Поделитесь ей с нами?
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