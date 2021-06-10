15+ родителей, которые за свое дитятко порвут кого угодно. Даже если дитятку уже далеко за 18

Для родителей мы навсегда останемся маленькими мальчиками и девочками. Поэтому они нет-нет да и принесут выросшему ребенку его любимую еду, соберутся прыгнуть вместе с ним с парашютом или ненавязчиво предостерегут от сомнительных знакомств. И сделают это настолько умилительно, что хочется аплодировать стоя.

Мы в AdMe.ru успели расхохотаться и прослезиться, читая истории пользователей. И считаем, что мир должен узнать о трогательной родительской любви. А в бонусе — рассказ о том, кто иной раз любит нас ничуть не меньше родителей.

Да какой я взрослый человек, если папа каждый раз в магазинах ищет мороженое с моим любимым вкусом? А если его нет, то едет в другой. © marcellinexxi / Twitter

Соседка решила, что мне нет 18, с какого-то перепугу побежала и рассказала моей матери, что я якобы гуляла с каким-то парнем, миленько ему улыбаясь. Мама ей ответила: «Ха! Она никогда не улыбается. Да и из дома не выходит. И предпочитает мужиков за 40». У соседки на лице немой вопрос. Мама: «Ну пока!» © drsy10WSbjZ3Sho / Twitter

Я мама 30-летнего сына. Зову его отдохнуть на море вместе. Он не хочет и пытается объяснить почему: «Ну понимаешь, это как если бы я позвал тебя на рок-концерт». Потом смотрит на меня, видит, как загорелись мои глаза, протягивает задумчиво: «Нет, это я плохой пример привел». Мне 53 года. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Многие подружки набивали шишки в отношениях, встречались с мутными типами и пытались изменить свое поведение. Я же была подготовлена и не тратила время впустую. Все потому, что однажды мама сказала: «То, как человек общается с официантом, говорит о нем все. Остальное — просто нюансы». © laterdude / Reddit

Мама: «Я могу тебе деньги выслать на карту?» Я: «Давай вечером, когда с папой в машине буду ехать, созвонимся и решим». Мама: «Папа услышит, сколько надо денег, — испортит всю карму новым вещам». © pten_pten / Twitter

Сыну 19 лет. Считает себя взрослым, хочет снимать квартиру, жить один или с девушкой. Несколько раз оставался ночевать у девушки, но утром прибегал домой помыться и поесть. Хохочу над ним постоянно! Взрослый мой мужчинка. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Коллега, женщина лет 40, разговаривает по телефону: «Мама, что делать? Бабушка подписалась на меня в инстаграме!» © Unknown author / bash.im

Мне 66 лет, и мне все еще непросто осознать, что дочке исполнилось 46 и она профессор колледжа. Замечаю признаки старения, но все еще вижу ее 5-летней девчушкой, которая садится в автобус, чтобы первый раз поехать в школу. Впрочем, ничего нового: мой отец относится ко мне так же. Он по-прежнему дает мне советы и всячески предостерегает. В такие моменты приходится говорить: «Папа, мне уже 66. Я знаю, что делаю». © James Methvin / Quora

Решил никогда не переставать носить детей на руках! Даже когда у дочки будут собственные дети, я буду таскать ее из комнаты в комнату. © MintJester / Reddit

Поехали с мамой на недельку в гости к бабушке с дедом (мне 25, маме 49 лет). Вечером решили погулять по центру города, в заведение сходить, развлечься. Дед встал в дверях и не пустил. «Опасно, — говорит. — Вы у меня такие красивые, пристанет кто-нибудь, обидит. Не пущу! Или с вами пойду, костылем буду всех от вас отгонять». Так мы никуда и не пошли и еще раз убедились, какой же у нас классный и заботливый отец и дед. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Долгое время лелеяла мечту о прыжке с парашютом. И вот наконец решилась! Уже и день назначен. Рассказала об этом маме, когда была в гостях. Я ожидала услышать в ответ что угодно, кроме такого: «Класс! Я тоже давно хочу! Давай вместе прыгнем! Тем более у меня как раз сейчас отгулы накопились. Там на этот день с тобой еще можно записаться?» А маме-то 46 лет, и она всегда была очень спокойным человеком. Но это еще не все! Вечером рассказали об этом отчиму. Он помолчал-помолчал, а потом заулыбался и сказал всего 3 слова: «Я с вами». Ему, кстати, 55 лет, и тоже первый раз прыгать будет. В общем, удачи нам! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

У меня хорошие отношения с 22-летней дочерью. Она живет на расстоянии 900 миль с женихом. Частенько присылаю мемы, чтобы развеселить ее, или статьи, которые ей понравятся. Если она молчит, пишу ей что-то вроде «Эй, привет!». Так хочется получить в ответ смешную картинку или эмодзи. Через некоторое время она «догоняет». © Cynthia Smith / Quora

Перед моим отъездом в колледж мама сказала: «Звони мне, потому что хочется, а не потому, что так надо». Набрала ее номер через 2 недели после заселения в общежитие со слезами на глазах. Тосковала по дому и родным. На следующий день получила посылку с продуктами, рецептами и фотографиями, наполненными любовью. © Erika Maldonado-Rosado / Quora

Мама уезжает на несколько дней. Диалог:

— Я котлеты приготовлю, оставлю тебе.

— Не волнуйся, я найду чем прокормиться.

— Давай хоть пельменей куплю!

— Мама, мне 25 лет! Я закажу пиццу. © Unknown author / bash.im

— Я котлеты приготовлю, оставлю тебе. — Не волнуйся, я найду чем прокормиться. — Давай хоть пельменей куплю! — Мама, мне 25 лет! Я закажу пиццу. © Unknown author / bash.im Я мать двоих мужчин 27 и 25 лет. Долгое время пыталась сохранить несчастливый брак ради детей. Бывший муж заставлял обоих сыновей заниматься спортом. Вот только то, что для одного было чем-то удивительным, для другого оказалось сущим мучением. В один прекрасный день я плюнула на все и развелась. Сегодня один мой сын одержим спортом, а второй — дизайнер одежды и любитель поэзии. Горжусь собой и детьми, до сих пор горой за них стою. © gypsychandelier / Reddit

Бонус: иногда искреннюю заботу о взрослых детях могут проявлять не только родители

Клянусь, свекровь относится ко мне лучше, чем к собственным сыновьям. Она присылает открытки и $ 100 на каждый праздник, даже на День матери. У меня нет детей. Просто у меня много кошек. Она считает, что этого достаточно. © Catness_NeverClean / Reddit