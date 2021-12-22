15+ ресторанов и кафе, в которых умеют так эффектно подать блюда, что гости аплодируют стоя
Сегодня мало хорошо готовить и иметь богатое меню. Чтобы привлечь гостей, ресторанам приходится изрядно попотеть еще и над подачей блюд. Например, накрыть обед на газете, вынести в зал барбекю на совковой лопате или даже доставить к столу жареного цыпленка в кузове грузовика.
Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам блюда из ресторанов и кафе, в которых определенно умеют найти подход к искушенной публике.
Жареный цыпленок в грузовике
Десерт в стиле «Матрицы»
В принципе, такую подачу можно легко организовать и в домашних условиях
«Сегодня в ресторане, где мы отмечали годовщину, мне принесли яйцо на дереве. Гнезда сделаны из хрустящих спагетти, а кусок стекла — из риса»
Никаких тарелок, просто взяли и положили все на кусок камня
«Вот так я заказал лимонад в модном студенческом городке»
- Так делают на Филиппинах. Только они еще добавили в пакет воздуха, чтобы его было легче держать. © hcue / Reddit
Филе на разделочной доске
«Заказал это в торговом центре»
«В ресторане, оформленном в средневековом стиле, на закуску нам подали сушеного лосося вот в таком мешке»
Бекон на прищепках
«Я заказал в китайском ресторане газировку, чтобы взять с собой»
Десерт из местного кафе
«Моей девушке принесли пасту прямо в сковороде»
Острый испанский картофель а-ля Золушка
Бургер c картошкой на газете
Барбекю на лопате
Вот так подают курицу в новом индийском ресторане
«Друг прислал фото из России. Я впервые вижу, чтобы так подавали селедку под шубой»
- Это делают, чтобы показать слои салата. © absxlution / Reddit
А вас можно заманить необычной подачей блюд или вы предпочитаете традиционный подход?
Фото на превью hwarif / Reddit
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