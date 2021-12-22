15+ ресторанов и кафе, в которых умеют так эффектно подать блюда, что гости аплодируют стоя

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Сегодня мало хорошо готовить и иметь богатое меню. Чтобы привлечь гостей, ресторанам приходится изрядно попотеть еще и над подачей блюд. Например, накрыть обед на газете, вынести в зал барбекю на совковой лопате или даже доставить к столу жареного цыпленка в кузове грузовика.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам блюда из ресторанов и кафе, в которых определенно умеют найти подход к искушенной публике.

Жареный цыпленок в грузовике

Десерт в стиле «Матрицы»

В принципе, такую подачу можно легко организовать и в домашних условиях

«Сегодня в ресторане, где мы отмечали годовщину, мне принесли яйцо на дереве. Гнезда сделаны из хрустящих спагетти, а кусок стекла — из риса»

Никаких тарелок, просто взяли и положили все на кусок камня

«Вот так я заказал лимонад в модном студенческом городке»

Так делают на Филиппинах. Только они еще добавили в пакет воздуха, чтобы его было легче держать. © hcue / Reddit



Филе на разделочной доске

«Заказал это в торговом центре»

«В ресторане, оформленном в средневековом стиле, на закуску нам подали сушеного лосося вот в таком мешке»

Бекон на прищепках

«Я заказал в китайском ресторане газировку, чтобы взять с собой»

Десерт из местного кафе

«Моей девушке принесли пасту прямо в сковороде»

Острый испанский картофель а-ля Золушка

Бургер c картошкой на газете

Барбекю на лопате

Вот так подают курицу в новом индийском ресторане

«Друг прислал фото из России. Я впервые вижу, чтобы так подавали селедку под шубой»

Это делают, чтобы показать слои салата. © absxlution / Reddit