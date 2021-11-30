15+ ресторанов и кафе, из которых в перерывах между блюдами можно отправлять друзьям крутые фотки

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В первую очередь в кафе и рестораны люди приходят за вкусной едой и внимательным обслуживанием, а не для того, чтобы рассматривать крутой интерьер. Внутреннее убранство любого заведения — это всего лишь приятное дополнение к хорошему вечеру. Но иногда рестораторы демонстрируют такие смелые решения, что под впечатлением от увиденного гости буквально забывают жевать.

Мы в AdMe.ru обратились к пользователям сети, запечатлевшим детали кафе и ресторанов, на которые посетители обычно смотрят открыв рот.

Декор в одном из кафе аэропорта Новосибирска

Cолонка и перечница в этом ресторане выполнены в форме лампочки

А в данном заведении стены покрыты долларовыми купюрами

Вот такую штуку используют в качестве украшения в этом ресторане. Раньше здесь была ферма, поэтому там висели еще косы и серпы

«Обедаем в ресторане, где весь декор сделан из пластилина»

Вот такая штука висит на стене ресторана на юге Италии

Это похоже на машинку для ручной укупорки бутылок. У меня есть похожая. На другой стороне должно быть отверстие, куда вставляется пробка. Затем нужно установить машинку над бутылкой и опустить оба рычага вниз. © CaptainofClass / Reddit

«Мы с подружкой были в грузинском кафе, там декор с горячими грузинами и грузинками»

Диван в этом ресторане сделан из барабана

Эта кафешка встроена в неиспользуемую красную телефонную будку в Лондоне

«Ума не приложу, почему в туалете китайского ресторана напротив унитаза стоит вот это»

Кафе с котиками

«Встретили этот шест в приморском кафе в Уэльсе, стены которого украшают артефакты, напоминающие о лодках и море. Спросила у официантки, но она ничего не смогла ответить»

Это часть парусной оснастки яхты. © duane11583 / Reddit

Зона отдыха в ресторане, где 2 сидячих места из 4 — это качели

«Была в кафе, а там декор в виде журавликов»

Настольный футбол, переделанный в обеденный стол, в ресторане в Вегасе

Антиквариат в деревенском ресторане. При повороте колеса круглая камера вращается. Сотрудники заведения предположили, что это для измельчения зерна или мяса

Это сепаратор для сливок со множеством недостающих частей. © raineykatz / Reddit

Инсталляция с камерами в ресторане в Канзас-Сити. Здесь все стены так оформлены