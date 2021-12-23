15+ реальных историй про знакомство с родителями, читая которые не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться

Момент знакомства с родителями может быть довольно щепетильным, и не всегда все идет по плану. Может быть, именно поэтому сценаристы так часто включают такие эпизоды в свои фильмы. Однако порой жизненные истории могут оказаться куда более яркими и запоминающимися, чем в кино.

Мы в AdMe.ru считаем, что это довольно ответственное и волнительное событие, так что нет ничего странного в том, что порой все проходит не так гладко, как хотелось бы. И в этом на собственном опыте убедились герои нашей подборки.

Будущий муж — иностранец и страстный собачник. Старательно учил русский, чтобы поразить моих родителей. Приехали знакомиться, он смотрит на будущую тещу, сосредотачивается и выдает: «Ваши волосы прекрасны, как у моей колли, соль, паприка!» Папа не теряется, гладит маму по голове, а она в ответ благодарно гавкает 3 раза. Моя семья. © Алена Артемова / Facebook

Моя близкая подруга живет в Штатах. И вот привезла она жениха, Дэвида, знакомиться с родственниками. Папа у Лены был с редким чувством юмора. В первый день знакомства он научил Дэвида чудесной фразе. И сказал, что примерный перевод таков: «Привет, приятель, как дела?» Только якобы это не дежурная фраза, а такая, более родственная. И вот на торжественный ужин в честь свадьбы стали подтягиваться все родственники, а нарядный Дэвид, учтивый и вежливый, встречал гостей. Он кивал, пожимал руки, кланялся, целовался со всеми и довольный собой, улыбаясь, повторял фразу, которую культурно можно перевести примерно так: «Привет, балабол, ты обалдел?» © Яна / AdMe

Будущий супруг сделал предложение. Его родители живут в Молдове. И вот поехали мы к ним в гости. Приехали поздно ночью, все уже спали, отложили знакомство до утра. Утром он встал первым и вышел во двор, потом подтянулась и я. Он им что-то говорит, а я вижу просто совершенно обалдевшие и вытянутые лица. Как оказалось, он не посчитал нужным хотя бы намекнуть, что приедет не один и что вообще собирается жениться. Плюс у его мамы очень громкий и довольно грубый голос. Не понимая ни слова, первое время я думала, что она постоянно кричит и чем-то недовольна. Но все закончилось хорошо: меня отлично приняли. © Юлия Шевченко / Facebook



Поехали знакомиться с семьей мужа. Я очень переживала, как меня примут, потому что я старше супруга на 8 лет. В общем, подъезжаем мы к поселку, я вся на нервах, жую жвачку. И тут у меня слетает мост с 4 верхними зубами. Шок! Красота неописуемая. Зато был повод меньше говорить и больше слушать. © Анна Ямчинская / Facebook

Впервые зашла в квартиру моих свекра и свекрови во время праздничного застолья. И тут друг семьи выдает: « Кого это ты привел? Грязноглазую?» А у меня темно-зеленые глаза. Я, дав понять, что оценила шутку, улыбнулась в ответ. А он продолжает: «Да она еще и редкозубая!» В следующем году у нас золотая свадьба. А друзья родителей мужа оказались замечательными людьми! Я очень полюбила их компанию. © Галина Лукашёва / Facebook

Кого это ты привел? Грязноглазую?» А у меня темно-зеленые глаза. Я, дав понять, что оценила шутку, улыбнулась в ответ. А он продолжает: «Да она еще и редкозубая!» В следующем году у нас золотая свадьба. А друзья родителей мужа оказались замечательными людьми! Я очень полюбила их компанию. © Галина Лукашёва / Facebook Спасла жизнь женщине, которая на моих глазах попала в аварию. Спустя год ко мне подошел парень и попросил номер телефона. Стали встречаться, пришло время знакомства с родителями, и я сразу узнала в его маме ту женщину, которую я спасла. Сейчас я замужем за ее сыном, и это два самых прекрасных человека, которых я встречала. © Подслушано / Ideer

Знакомство с родителями, волнение, накрытый стол. Мы сидим на белом диване, я делаю робкие попытки общаться. Потом увидела томатный сок и, как настоящий специалист в томатных соках, не глядя решила его слегка взболтать и перевернула всю коробку пару раз. Только вот сок был открыт и весь белый диван, мама, кот и все остальное оказалось облито красной жижей. Мы не расстались, но теперь каждый раз мне говорят: «Аккуратно, сок открыт!» © Подслушано / Ideer

В день знакомства с родителями парня случайно обнаружила свое фото в их семейном альбоме: Новый год в детском саду и я на заднем плане в костюме Шахерезады. © Подслушано / Ideer

Мы встречались уже несколько месяцев, и пришло время знакомиться с родственниками. Начали с его семьи: договорились посидеть дома, попить чаю и поужинать. По пути мы с моим молодым человеком зашли в цветочный магазин. Пока выбирали, ему позвонила мама и на вопрос «где вы?» он честно ляпнул, что в цветочном магазине. Уф-ф, как я злилась: сюрприза не получилось. До сих пор в шутку ему припоминаю. Спустя еще пару месяцев я решила познакомить его со своей мамой. Мы купили красивые белые лилии. Со смущенной улыбкой я представила ему маму, но умудрилась перепутать отчество. Ну как так! Наверное, нервишки. А потом еще выяснилось, что она не переваривает мои любимые лилии. О мама, как я мало о тебе знаю! © Angelli / AdMe

Я с родителями мужа познакомилась спокойно, без неприятных ситуаций. А вот муж с моими... С мамой знакомство произошло совершенно случайно. Уже на 2-й день отношений. Он забирал меня от родителей на прогулку. И по стечению обстоятельств в этот момент мы с мамой на улице спасали соседа, который от жары упал в обморок. Мы ждали скорую и перевязывали голову мужчине. Мой нынешний муж присоединился к спасению под слова: «Мама, это Артем, Артем, это мама». А папа у меня очень суровый. Военный. С ним знакомство произошло, когда папа нас забирал с вокзала. Сев в машину, папа представился: «Андрей Владимирович». На что переполненный ответственностью мой молодой человек сказал в ответ: «Артем Евгеньевич». Я сразу же поняла, что это была одна из самых больших ошибок. Однако мой папа повел себя очень тактично и не сразу высказал свое негодование, а лишь когда приехал домой и рассказал о ситуации маме. Папа был в шоке от дерзкого парня, который представился по имени-отчеству. © Елена Шишкина / AdMe

Моя бывшая девушка жила с мамой и отчимом. Когда я впервые встретил отчима, он выхватил огромный самурайский меч и протянул его мне. Я его потрогал и заметил, что отчим выглядел несколько удрученным, когда протирал меч от моих пальцев. Позже девушка рассказала мне, что хотел немного напугать меня, но у него ничего не получилось. © expresidentmasks / Reddit

Встретила отца своего бойфренда на хоккейном матче. Он был очарователен и купил мне горячего шоколада, а себе кофе. Правда, примерно через 5 минут его удалили с трибуны за то, что он спорил с судьей и плеснул в него кофе. © zepoopsmith / Reddit

Я встретилась с мамой моего парня и сказала: «О, это, должно быть, твоя бабушка?» © Unknown author / Reddit

Это было очень странно. Мой тесть был глухим, а теща очень застенчивой. Моя бывшая даже не упомянула об этом заранее. © Brent M. Woods / Quora

Папа моей будущей жены всю свою жизнь занимается автомобильным бизнесом. Как только я познакомился с ним, он отвел меня в сторону и спросил: «Ты просто тестируешь мою дочь или собираешься купить?» © Adam Hansen / Quora

Накануне я познакомился с девушкой. Мы отлично провели время, и я проснулся у нее в гостях. Девушка настойчиво тормошила меня за плечо, и кто-то настойчиво звонил в дверь. Девушка шипела: «Просыпайся! Родители вернулись! Короче, если что, мы встречаемся уже месяц. Не вздумай ляпнуть, что вчера познакомились». После этих слов она открыла дверь и впустила своих родителей. Мать разглядывала меня с ледяной улыбкой. Папа был хмур и ко всему безразличен.

— Здравствуйте, — с преувеличенным радушием поздоровалась мать. — Ну что, давайте знакомиться. Я Елена Станиславовна.

— Очень приятно, — ответил я. И сам не знаю, зачем соврал: — Максим.

В общем, выпили мы с ними чаю. Немного непривычно было отзываться на Максима. Но признаваться было уже как-то совсем неудобно.

— Ты что, не в себе? — спросила девушка, когда провожала меня в прихожей. Но встретиться еще раз все-таки согласилась. Где-то через месяц наши отношения окрепли и стали постоянными. Меня пригласили на день рождения папы. Сложнее всего было сохранить равнодушное выражение лица на фразе:

— Елена Станиславовна, извините, но теперь я не Максим. Теперь я Григорий. © Bladerunner42 / Pikabu

— Здравствуйте, — с преувеличенным радушием поздоровалась мать. — Ну что, давайте знакомиться. Я Елена Станиславовна. — Очень приятно, — ответил я. И сам не знаю, зачем соврал: — Максим. В общем, выпили мы с ними чаю. Немного непривычно было отзываться на Максима. Но признаваться было уже как-то совсем неудобно. — Ты что, не в себе? — спросила девушка, когда провожала меня в прихожей. Но встретиться еще раз все-таки согласилась. Где-то через месяц наши отношения окрепли и стали постоянными. Меня пригласили на день рождения папы. Сложнее всего было сохранить равнодушное выражение лица на фразе: — Елена Станиславовна, извините, но теперь я не Максим. Теперь я Григорий. © Bladerunner42 / Pikabu Познакомились с родителями девушки, все хорошо, попили чаю. Я сижу отдыхаю, пассия куда-то отлучилась, родители находятся в другой комнате, и тут я слышу приглушенные голоса: «Слушай, в этот раз я даже ставку делать не буду, через какое время и этот ее выгонит!» — «Да-а-а, уже же и перед соседями неудобно, знакомим их каждый раз с новыми, как вот им это объяснить?!» Позже оказалось, что это был не семейный юмор, а трезвые рассуждения взрослых и опытных людей. С девушкой мы расстались. © JustParen / Pikabu