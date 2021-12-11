15 реальных историй о любви, которые начались немного нелепо, а закончились честным пирком да за свадебку

В фильмах мы часто видим необычные истории любви: непременно на фоне спасения мира или побега от зомби-апокалипсиса. Складывается ощущение, что люди стали забывать, где можно встретить свою половинку в реальности.

Как выяснил AdMe.ru, счастье можно встретить в очереди за кофе или на уроке английского. Хотя не все так просто: чтобы произвести впечатление на девушку, некоторые мужчины совершают странные поступки. Но это срабатывает.

Я опоздал на урок английского, и осталось только одно свободное место — рядом с очень красивой девушкой. Мы женаты уже 20 лет. © Matthew Bates / Quora

А я со своей женой познакомился под постом о творчестве Достоевского в VK. Говорит, что была сражена моей грамотностью. Через два месяца съехались — она приехала ко мне из другого города. Через полгода поженились. У нас сын и дочка. Самое интересное, что в момент знакомства мне было почти 30 лет, ей 27. Оба уже успели испытать горечь развода. Лично я даже не смотрел в сторону девушек и думал, что буду доживать бобылем. Жена тоже говорит, что никого искать не собиралась. А вот так вот. Так что, если вам 30 лет и вы одиноки, это еще не конец, а только начало! Возможно, ваша вторая половинка сидит сейчас в другом городе и оставляет комментарий к посту о творчестве Достоевского. © nkamelin / Pikabu

Когда будущий муж подошел ко мне, я даже испугалась. Представьте, супермускулистый качок, татуировки покрывают каждый сантиметр его тела. Он сказал что-то вроде «Ты очаровательна, могу я попросить твой телефон?», Раньше мне такие парни вообще не нравились, но чем-то он меня зацепил. Оказалось, он очень мягкий человек, любит сладкое, как ребенок, и боится темноты. Обожаю его! © tinymom7674 / Reddit

Стою я в очереди за кофе. Прошу мокко с соевым молоком и белым шоколадом. Вдруг кто-то сзади ехидно комментирует: «Ха-ха, так по-девчачьи!» Конечно, я обернулся и тут увидел ее большие зеленые глаза. Я выпалил: «Это кто тут такой борзый? Как тебя зовут?» Мы уже год женаты, в следующем месяце ждем ребенка. © skrillz2002 / Reddit

Зарегистрировался на «Мамбе». Никому не писал — так, фотки смотрел. Через несколько месяцев пишет она: «Ты серьезно ищешь или так просто?» Ну я, конечно же, отвечаю, что серьезно. Потом, рассказывает она, ей пришло всплывающее сообщение о том, что он рядом и готов пообщаться. Вот так высокие технологии создали ячейку общества. © Shamanser / Pikabu

рядом и готов пообщаться. Вот так высокие технологии создали ячейку общества. © Shamanser / Pikabu Однажды ко мне в аптеку пришел парень, купил витамины, расплатился и ушел. Витамины забыл. Мне его лицо показалось знакомым, и я начала вспоминать, где я могла его видеть. Выяснилось вот что. На тот момент меня доставал бывший бойфренд: приходил ко мне на работу и закатывал истерики. Я рассказывала об этом подруге, и мы над ним угорали. Иногда она пересказывала все это своему парню, и, как оказалось, все ее рассказы слышал его двоюродный брат. Вот он и решил посмотреть на этого «черта в юбке». Мы с ним женаты уже 15 лет. © Екатерина Орлова / Facebook

Мы с мужем познакомились, когда нам было по 6 лет. Он был другом моего брата, а меня сначала терпеть не мог. Мы были врагами. Говорит, я была слишком дерзкой и ему это не нравилось (ну-ну). Понял, что влюбился в меня, когда ему было 14, а на свидание решился позвать только в 19. © Tina Bauer / Quora

На каком-то сайте знакомств пришло уведомление о том, что мой профиль просмотрели, а я сидел на работе, скучал. Ну и отправил вопросительный знак. В общем, пообщались чуть-чуть. Она попросила фото — скинул, но там только пол-лица было видно. Затем она скинула свое фото — тоже пол-лица видно. Ну я подумал, что если одна половина лица нормальная, то и вторая будет что надо. В прошлом году свадьбу сыграли. © Superhuman08 / Pikabu

Шло скучное официальное мероприятие. Я, интроверт, просто стояла и подпирала стенку. Рядом был такой же необщительный парень. Мы были как два неудачника. Он попытался завязать разговор и спросил, нравится ли мне индийская кухня. Индия — мой конек: я несколько раз там была, показала ему фотки. Так мы подружились, а через полтора года сыграли свадьбу. © Samantha Kannan / Quora

В местной группе VK ответил девушке на комментарий — началось общение. Начитавшись всяких историй о том, что девушки любят поступки, вечером в первый день знакомства я ждал ее у подъезда. Когда она вышла, сделал ровно то, что обещал: купил ей килограмм мороженого. Прошло 3 года, теперь у нас сын. © DrDjekel / Pikabu

Первым, что сказал мне муж, было: «Что за умник надел белые штаны на готическую вечеринку?» Я-то в долгу не осталась: «Сейчас ночь 80-х, а штаны вообще-то цвета хаки. Что за умник не может отличить белый цвет от хаки?» Сама не знаю, как получилось, что мы женаты уже 12 лет. © druishprincess / Reddit

Всегда считала, что мы с мужем познакомились фактически случайно: я с однокурсниками пошла в театр большой компанией, кто-то не смог и один парень позвал своего двоюродного брата. Сидели рядом, разговорились, ну и как-то завертелось. Но во время празднования 13-й годовщины свадьбы подруга призналась, что билет на место рядом с моим вообще-то был у нее, а он за шоколадку уговорил поменяться, потому что я ему сразу понравилась. В общем, как говорится в ванильных цитатах: случайности не случайны. © Подслушано / VK

Ехала в метро и читала книгу. Рядом стоял парень, разглядывая обложку. Во время остановки он на ушко говорит мне финал и выбегает из вагона. Ну а я побежала за ним — так и познакомилась со своим мужем. © Подслушано / VK

«Этот парень — такой милый тихоня. Мне нужно с ним поговорить!» — решила я, впервые увидев своего будущего мужа в книжном магазине, где мы работали. Я спросила: «Ты с людьми-то разговариваешь?» А он посмотрел мне в глаза, кивнул и ушел по своим делам. Что ж, ему удалось меня заинтриговать. © KittenCatAttack / Reddit

Спросила у родителей, как они познакомились. Версия папы: «Прихожу тут я на работу, вижу красоточку в красном костюмчике. Ну, начал ей подмигивать, и пошло-поехало». Версия мамы: «Созваниваюсь я со своей мамой, говорю, что надену красный костюм, который мне подарили в прошлом году. А она говорит, мол, красный цвет дураков привлекает. Вот и привлекла! Много лет уже вместе». © Подслушано / VK