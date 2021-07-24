15 раздражающих ситуаций, из-за которых даже буддийские монахи побежали бы за валерьянкой

Всем нам хочется иметь такие запасы терпения, чтобы ни одна жизненная неурядица не сбивала нас с пути. Но везет далеко не всем и порой даже пустяковые события могут зажечь у нас в груди пожар негодования.

Коллектив AdMe.ru хочет, чтобы вы смотрели на все проблемы в жизни с позиции «спокойный монах». И вот вам 15 раздражающих ситуаций для тренировки.

«Раньше можно было здесь сидеть и ждать свой транспорт. А потом появилось вот это»

«Долгое время слушала стук из квартиры сверху. Монотонное, практически ежедневное „тук-тук-тук“»

«На мой вопрос, какого черта, сосед пучил глаза и говорил, что у него все тихо, а шум, возможно, из-за нового стола, который он купил прошлым летом (я вот как-то вообще связи не уловила). И вот наконец-то я выяснила, чего он там стучит. Он делает игрушки! Деревянные игрушки! На деревянной чурке, которая стоит на ламинате, он топором вырубает деревянные, черт бы их побрал, игрушки!» © nasttat / Pikabu

«У нас сломалось сиденье для унитаза, поэтому хозяйка квартиры прислала нам новое. Правда, она совсем забыла, что сиденье должно быть квадратным»

Не надо так, люди

«Да, моя девушка ест куриные крылышки вот так»

«Муж поставил кофе рядом с 2 свободными подставками»

«Кто-то ночью срезал наши лилии. Они зацвели только пару дней назад»

«В душе у моего брата»

«Ждали почти час, чтобы получить вот это»

«Я переехал в новый дом и только что обнаружил, почему моя дверь не закрывается»

«В моем роботе-пылесосе застрял кусочек гипсокартона. И вот к чему это привело»

«Мне скоро 30, и я увидел, что уже начал потихоньку превращаться в Деда Мороза»

Одна задача была у него, и с той не справился

«Моя мама использует свой новый телефон как подставку для старого»

Люди посидели на берегу реки, а мусор за собой убрать не удосужились