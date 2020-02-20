15+ раз, когда подвох подкрался незаметно

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Пользователи интернета постоянно делятся событиями и явлениями, которые выбили их из колеи. И в этой подборке мы собрали ситуации, к которым, кажется, было невозможно подготовиться.

Но самое интересное AdMe.ru, как всегда, приготовил для вас в самом конце. В бонусе мы покажем одно открытие, к которому вы точно не готовы.

16. В нашем подъезде есть и Алексей, и Роман, думаю, они оба напряглись, когда увидели это

15. Надежность кресла-мешка, кажется, переоценили

14. Свекровь только что подала мне этот кусок пирога

Надпись: «Умри».

13. Ведущую новостей подставило собственное пальто

12. С запечатлением семейной идиллии вышла накладочка

11. Эй, сосед, у тебя точно ничего не протекает?

10. Решил прогуляться по набережной после шторма

9. Дайте три! Коротко о моей жене и распродаже в мебельном магазине

8. Вы не поверите, но это чеки, которые бережно хранили, а ведь срок гарантии — еще 2–3 года

7. Царь Девица заставила меня удивиться

6. Выглянул на свой балкон, а там эта семейка смотрит на меня и как будто говорит: «Че смотришь? Дверь закрой!»

5. Еще один шедевр экономии пространства

4. После укуса паука моя дочь начала вести себя как-то странно

3. Я сказала дочери, что запускать дрон в доме — это плохая идея. Но она не верила до этого момента

2. Я 10 раз перечитывал, пока не понял, что тут нет никакого педореку

1. Мой сын истошно кричит мне, что он застрял. Я вскакиваю и несусь из соседней комнаты, а там...

Бонус: вы знали, что пластиковые пробки в лекарствах открываются не зубами, а крышечкой?

А что неожиданного в последнее время случалось с вами?