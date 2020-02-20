15+ раз, когда подвох подкрался незаметно
Пользователи интернета постоянно делятся событиями и явлениями, которые выбили их из колеи. И в этой подборке мы собрали ситуации, к которым, кажется, было невозможно подготовиться.
Но самое интересное AdMe.ru, как всегда, приготовил для вас в самом конце. В бонусе мы покажем одно открытие, к которому вы точно не готовы.
16. В нашем подъезде есть и Алексей, и Роман, думаю, они оба напряглись, когда увидели это
15. Надежность кресла-мешка, кажется, переоценили
14. Свекровь только что подала мне этот кусок пирога
Надпись: «Умри».
13. Ведущую новостей подставило собственное пальто
12. С запечатлением семейной идиллии вышла накладочка
11. Эй, сосед, у тебя точно ничего не протекает?
10. Решил прогуляться по набережной после шторма
9. Дайте три! Коротко о моей жене и распродаже в мебельном магазине
8. Вы не поверите, но это чеки, которые бережно хранили, а ведь срок гарантии — еще 2–3 года
7. Царь Девица заставила меня удивиться
6. Выглянул на свой балкон, а там эта семейка смотрит на меня и как будто говорит: «Че смотришь? Дверь закрой!»
5. Еще один шедевр экономии пространства
4. После укуса паука моя дочь начала вести себя как-то странно
3. Я сказала дочери, что запускать дрон в доме — это плохая идея. Но она не верила до этого момента
2. Я 10 раз перечитывал, пока не понял, что тут нет никакого педореку
1. Мой сын истошно кричит мне, что он застрял. Я вскакиваю и несусь из соседней комнаты, а там...
Бонус: вы знали, что пластиковые пробки в лекарствах открываются не зубами, а крышечкой?
А что неожиданного в последнее время случалось с вами?
Фото на превью Fartusmaxximus / imgur