15+ раз, когда люди хотели прочувствовать дух Рождества, но что-то пошло не так

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Новогоднее настроение мы начинаем создавать уже сейчас, развешивая по дому украшения, ставя елку и продумывая список подарков для родных и близких. Однако в таких приятных хлопотах, увы, может притаиться и ложка дегтя в виде неудачных искусственных елок или кулинарных опытов, закончившихся полным фиаско.

Мы в AdMe.ru очень надеемся, что герои нашей статьи все-таки достойно отметят новогодние праздники, несмотря на небольшие недоразумения. А в конце статьи мы припрятали кое-что действительно волшебное для поднятия настроения.

«Соседи по квартире решили, что им нужна простая елка»

«То, что я заказала, в сравнении с тем, что я получила»

«Пышная елка», — говорили они...

Какой год, такой и Дед Мороз

Недоелочка

«Думал, это будет выглядеть как мини-елка, а выглядит как рождественский куст»

Это очень жестоко

И так каждый год

«Ох-ох-ох, счастливого Рождества!»

Кажется, этот ангелочек многое повидал

А вы уверены, что ресницы так растут?

В жизни выглядит как-то не очень, если честно

«Купила формочки для рождественского печенья и задумала приготовить оладьи на завтрак...»

А Эльза и Олаф весьма изменились

Ну почти

Большая команда помощников не гарантирует того, что дерево из книг получится таким, какое вам хотелось бы

А вам точно елочку правильно поставили?

Когда хотите сделать красивые фотки своей кошки в рождественской атмосфере, а она просто-напросто начинает зевать

Бонус: «Это самая сложная книжная анимация, какие я когда-либо видел»