15+ раз, когда люди хотели прочувствовать дух Рождества, но что-то пошло не так
Новогоднее настроение мы начинаем создавать уже сейчас, развешивая по дому украшения, ставя елку и продумывая список подарков для родных и близких. Однако в таких приятных хлопотах, увы, может притаиться и ложка дегтя в виде неудачных искусственных елок или кулинарных опытов, закончившихся полным фиаско.
Мы в AdMe.ru очень надеемся, что герои нашей статьи все-таки достойно отметят новогодние праздники, несмотря на небольшие недоразумения. А в конце статьи мы припрятали кое-что действительно волшебное для поднятия настроения.
«Соседи по квартире решили, что им нужна простая елка»
«То, что я заказала, в сравнении с тем, что я получила»
«Пышная елка», — говорили они...
Какой год, такой и Дед Мороз
Недоелочка
«Думал, это будет выглядеть как мини-елка, а выглядит как рождественский куст»
Это очень жестоко
И так каждый год
«Ох-ох-ох, счастливого Рождества!»
Кажется, этот ангелочек многое повидал
А вы уверены, что ресницы так растут?
В жизни выглядит как-то не очень, если честно
«Купила формочки для рождественского печенья и задумала приготовить оладьи на завтрак...»
А Эльза и Олаф весьма изменились
Ну почти
Большая команда помощников не гарантирует того, что дерево из книг получится таким, какое вам хотелось бы
А вам точно елочку правильно поставили?
Когда хотите сделать красивые фотки своей кошки в рождественской атмосфере, а она просто-напросто начинает зевать
Бонус: «Это самая сложная книжная анимация, какие я когда-либо видел»
А как вы украшаете дом на Рождество? Будете вообще это делать?
Фото на превью dylanciaga / reddit