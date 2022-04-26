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15+ растений, при виде которых у пользователей возникает только один вопрос: «Что ты такое?»

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Природа на выдумки горазда — на свете полно причудливых растений, многие из которых мы и в глаза-то никогда не видели. А уж для того, чтобы перечесть их все по именам, наверное, нужно быть как минимум профессиональным ботаником. Или просто уметь пользоваться интернетом и не стесняться задавать людям вопросы.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что в любой непонятной ситуации сразу нужно обращаться к пользователям сети, которые с удовольствием помогут во всем разобраться.

«Вырос рядом с нашей входной дверью, около 10 см в высоту»

«Я частенько прохожу мимо этой штуки, хотел бы знать, что это такое?»

«Нашел вот такое классное дерево»

«6-летний племянник пришел домой с этим растением из школы и не сказал, что это такое»

«Что это за маленькие черные цветы?»

«Эти штуки растут на территории нашего кампуса. Что это такое?»

«Только что переехали на новое место и обнаружили эту красавицу, растущую под деревом»

«Не могу понять, сорняк это или нет, цветы очень красивые, а листья и стебли — нет»

«Что это за странное растение?»

«Купили дом в прошлом году, что это может быть за цветущее дерево?»

«Кто-нибудь может опознать это растение? Растет вдоль дороги, хочу вырастить его дома!»

«Что это такое?»

«Мне подарили это растение. Как оно называется?»

«Обожаю это цветущее дерево, которое уже более 15 лет растет в саду моих родителей, но понятия не имею, что это такое»

«Моя мама купила это у фермера, на вкус немного горьковато»

  • Эта штука называется пакайя. Может быть немного горьковатой, если она еще не созрела. © r0m4J / Reddit

«Что это за растение растет у моего сарая?»

«Кто-нибудь знает, что это за растение? Может, его занесло из чьего-то сада?»

  • Цикламен. Продаются как комнатные растения, но они не очень хорошо себя чувствуют в помещении, им нужна прохладная теплица. © jonny-p / Reddit

«Эта полуметровая штука выросла на куче сосновых веток, похожа на спаржу»

  • Это агава. Обычно цветет в очень жарких местах, иногда вокруг цветка специально поджигают почву, чтобы стимулировать рост. © Deadlynightshade52 / Reddit

«Странный фрукт, очень твердый и пахнет яблоками»

А у вас есть необычное домашнее растение?

Фото на превью likewhatisitactually / Reddit
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AdMe/Народное творчество/15+ растений, при виде которых у пользователей возникает только один вопрос: «Что ты такое?»
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