15+ растений, при виде которых у пользователей возникает только один вопрос: «Что ты такое?»

Природа на выдумки горазда — на свете полно причудливых растений, многие из которых мы и в глаза-то никогда не видели. А уж для того, чтобы перечесть их все по именам, наверное, нужно быть как минимум профессиональным ботаником. Или просто уметь пользоваться интернетом и не стесняться задавать людям вопросы.

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«Вырос рядом с нашей входной дверью, около 10 см в высоту»

«Я частенько прохожу мимо этой штуки, хотел бы знать, что это такое?»

«Нашел вот такое классное дерево»

«6-летний племянник пришел домой с этим растением из школы и не сказал, что это такое»

«Что это за маленькие черные цветы?»

Это семенные коробочки дикой герани. © TedTheHappyGardener / Reddit

«Эти штуки растут на территории нашего кампуса. Что это такое?»

«Только что переехали на новое место и обнаружили эту красавицу, растущую под деревом»

«Не могу понять, сорняк это или нет, цветы очень красивые, а листья и стебли — нет»

«Что это за странное растение?»

«Купили дом в прошлом году, что это может быть за цветущее дерево?»

«Кто-нибудь может опознать это растение? Растет вдоль дороги, хочу вырастить его дома!»

«Что это такое?»

Очень красивые холодостойкие пионы. © creepyagatha / Reddit

«Мне подарили это растение. Как оно называется?»

«Обожаю это цветущее дерево, которое уже более 15 лет растет в саду моих родителей, но понятия не имею, что это такое»

«Моя мама купила это у фермера, на вкус немного горьковато»

Эта штука называется пакайя. Может быть немного горьковатой, если она еще не созрела. © r0m4J / Reddit



«Что это за растение растет у моего сарая?»

«Кто-нибудь знает, что это за растение? Может, его занесло из чьего-то сада?»

Цикламен. Продаются как комнатные растения, но они не очень хорошо себя чувствуют в помещении, им нужна прохладная теплица. © jonny-p / Reddit



«Эта полуметровая штука выросла на куче сосновых веток, похожа на спаржу»

Это агава. Обычно цветет в очень жарких местах, иногда вокруг цветка специально поджигают почву, чтобы стимулировать рост. © Deadlynightshade52 / Reddit



«Странный фрукт, очень твердый и пахнет яблоками»

