15+ растений, при виде которых у пользователей возникает только один вопрос: «Что ты такое?»
Природа на выдумки горазда — на свете полно причудливых растений, многие из которых мы и в глаза-то никогда не видели. А уж для того, чтобы перечесть их все по именам, наверное, нужно быть как минимум профессиональным ботаником. Или просто уметь пользоваться интернетом и не стесняться задавать людям вопросы.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что в любой непонятной ситуации сразу нужно обращаться к пользователям сети, которые с удовольствием помогут во всем разобраться.
«Вырос рядом с нашей входной дверью, около 10 см в высоту»
- Мистер Крабс. © BlackLakeBlueFish / Reddit
- Хвощ полевой. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Я частенько прохожу мимо этой штуки, хотел бы знать, что это такое?»
- Агава утонченная, или лисий хвост. © TedTheHappyGardener / Reddit
- Эта штука похожа на длинную шею динозавра! © Sheldon_234 / Reddit
«Нашел вот такое классное дерево»
- Мыльное дерево. © Bardelot / Reddit
«6-летний племянник пришел домой с этим растением из школы и не сказал, что это такое»
- Похоже на разновидность алоказии, колоказии, каладиума. © audibahn88 / Reddit
«Что это за маленькие черные цветы?»
- Это семенные коробочки дикой герани. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Эти штуки растут на территории нашего кампуса. Что это такое?»
- Ползучий инжир, несъедобно. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Только что переехали на новое место и обнаружили эту красавицу, растущую под деревом»
- Это разновидность амариллиса. © jlavender369 / Reddit
«Не могу понять, сорняк это или нет, цветы очень красивые, а листья и стебли — нет»
- Это лунария однолетняя. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Что это за странное растение?»
- Это ледебурия. © Historical-Ad2651 / Reddit
- Разновидность луковичных многолетников. © True-Celebration-581 / Reddit
«Купили дом в прошлом году, что это может быть за цветущее дерево?»
- Это японская вишня. © tommi1999 / Reddit
«Кто-нибудь может опознать это растение? Растет вдоль дороги, хочу вырастить его дома!»
«Что это такое?»
- Очень красивые холодостойкие пионы. © creepyagatha / Reddit
«Мне подарили это растение. Как оно называется?»
- Традесканция нанук. © ledgesandleaves / Reddit
- За ним довольно легко ухаживать. © Skinnysusan / Reddit
«Обожаю это цветущее дерево, которое уже более 15 лет растет в саду моих родителей, но понятия не имею, что это такое»
- Магнолия звездчатая. © affenage / Reddit
«Моя мама купила это у фермера, на вкус немного горьковато»
- Эта штука называется пакайя. Может быть немного горьковатой, если она еще не созрела. © r0m4J / Reddit
«Что это за растение растет у моего сарая?»
- Керрия махровая. © inot72 / Reddit
«Кто-нибудь знает, что это за растение? Может, его занесло из чьего-то сада?»
- Цикламен. Продаются как комнатные растения, но они не очень хорошо себя чувствуют в помещении, им нужна прохладная теплица. © jonny-p / Reddit
«Эта полуметровая штука выросла на куче сосновых веток, похожа на спаржу»
- Это агава. Обычно цветет в очень жарких местах, иногда вокруг цветка специально поджигают почву, чтобы стимулировать рост. © Deadlynightshade52 / Reddit
«Странный фрукт, очень твердый и пахнет яблоками»
- Маклюра оранжевая. © TedTheHappyGardener / Reddit
- Подходит для отпугивания тараканов и других домашних вредителей. © trashman_357 / Reddit
А у вас есть необычное домашнее растение?
Фото на превью likewhatisitactually / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ растений, при виде которых у пользователей возникает только один вопрос: «Что ты такое?»
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