15 растений, фото которых их хозяева ринулись выкладывать в интернет, и вы поймете почему

Ухаживать за садом или комнатными растениями бывает непросто. Но все усилия и время с лихвой вознаграждаются красотой, благоуханием и урожаем, который дают наши зеленые подопечные. Тем приятнее, что они, как домашние животные, могут преподнести сюрприз.

Мы в AdMe.ru умилились сегодняшним фото. Гарантируем, вы тоже как следует зарядитесь положительными эмоциями. А в бонусе вас ждут истории от любителей выращивать овощи дома в горшочке.

1. «Никак не могу понять, что это за растение. Но оно точно не высохло! Уже несколько лет так растет»

Это калоцефалус брауна, но, похоже, что твой все-таки высох. Стебли должны быть мягкими и легко сгибаться. © edyrland / Reddit

2. «Продавец заверяла меня, что это ананас»

3. «Галактическая петуния расцвела последний раз в этом сезоне»

4. «Понятия не имею, что это за чудик вырос, но он очарователен»

Растение называется аллуаудия.

5. «Только переехал в новый дом и нашел эту прелесть от прежних хозяев»

6. «Зацените, какую магнолию мой папа вырастил из семечка»

7. «Это какой-то банан? Обнаружил в саду в своем новом доме»

«Да, нашел название: это, скорее всего, банан сорта „ориноко“».

8. «Годами думала, что у меня лимонное дерево. Когда вскрыла плод, оказалось, что он похож на апельсин. Что же это?»

Это каламондин, гибрид кумквата и мандарина. © Studentpegg / Reddit

9. «Мое дерево напоминает гориллу»

10. «Мой 2-летний базилик превратился в деревце»

11. «Долгое время это растение мне напоминало прическу Комика Боба из „Симпсонов“. Наконец я отразил это в реальности»

12. «Сюрприз в моей венериной мухоловке»

13. «Цветок расцвел, а в интернете пишут, что такое почти не случается. Поэтому, дамы и господа, представляю вам цветущую калатею медальон»

14. «Да что это такое?!»

Эти грибы не навредят ни вашему растению, ни вам, если вы их не съедите. Можно вообще поставить рядом фигурки животных или фей, и получится лесной сказочный сад прямо в горшке. © redditisfor********* / Reddit

15. «Вы только посмотрите на мое лимонное дерево»

Бонус № 1: огород на подоконнике

Чтобы они нормально плодоносили, нужно убирать пасынки и лишние побеги, оставлять основной ствол и несколько больших побегов по бокам. А у вас, извините, какой-то франкенштейн. © Enceladtitan / Pikabu

Бонус № 2: «Мой первый урожай»

Почему этот чувак растет вверх? Бабушка выращивала такой же — острый, собака. © Sotsiofobushek / Pikabu