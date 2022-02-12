15 растений, фото которых их хозяева ринулись выкладывать в интернет, и вы поймете почему
Ухаживать за садом или комнатными растениями бывает непросто. Но все усилия и время с лихвой вознаграждаются красотой, благоуханием и урожаем, который дают наши зеленые подопечные. Тем приятнее, что они, как домашние животные, могут преподнести сюрприз.
Мы в AdMe.ru умилились сегодняшним фото. Гарантируем, вы тоже как следует зарядитесь положительными эмоциями. А в бонусе вас ждут истории от любителей выращивать овощи дома в горшочке.
1. «Никак не могу понять, что это за растение. Но оно точно не высохло! Уже несколько лет так растет»
- Это калоцефалус брауна, но, похоже, что твой все-таки высох. Стебли должны быть мягкими и легко сгибаться. © edyrland / Reddit
2. «Продавец заверяла меня, что это ананас»
3. «Галактическая петуния расцвела последний раз в этом сезоне»
4. «Понятия не имею, что это за чудик вырос, но он очарователен»
Растение называется аллуаудия.
5. «Только переехал в новый дом и нашел эту прелесть от прежних хозяев»
6. «Зацените, какую магнолию мой папа вырастил из семечка»
7. «Это какой-то банан? Обнаружил в саду в своем новом доме»
«Да, нашел название: это, скорее всего, банан сорта „ориноко“».
8. «Годами думала, что у меня лимонное дерево. Когда вскрыла плод, оказалось, что он похож на апельсин. Что же это?»
- Это каламондин, гибрид кумквата и мандарина. © Studentpegg / Reddit
9. «Мое дерево напоминает гориллу»
10. «Мой 2-летний базилик превратился в деревце»
11. «Долгое время это растение мне напоминало прическу Комика Боба из „Симпсонов“. Наконец я отразил это в реальности»
12. «Сюрприз в моей венериной мухоловке»
13. «Цветок расцвел, а в интернете пишут, что такое почти не случается. Поэтому, дамы и господа, представляю вам цветущую калатею медальон»
14. «Да что это такое?!»
- Эти грибы не навредят ни вашему растению, ни вам, если вы их не съедите. Можно вообще поставить рядом фигурки животных или фей, и получится лесной сказочный сад прямо в горшке. © redditisfor********* / Reddit
15. «Вы только посмотрите на мое лимонное дерево»
Бонус № 1: огород на подоконнике
- Чтобы они нормально плодоносили, нужно убирать пасынки и лишние побеги, оставлять основной ствол и несколько больших побегов по бокам. А у вас, извините, какой-то франкенштейн. © Enceladtitan / Pikabu
Бонус № 2: «Мой первый урожай»
- Почему этот чувак растет вверх? Бабушка выращивала такой же — острый, собака. © Sotsiofobushek / Pikabu
А ваши зеленые любимцы когда-нибудь преподносили сюрприз?
Фото на превью EEguy13 / Reddit
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