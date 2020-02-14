15 работников, которым чертовски повезло с начальником
Историями о начальниках-самодурах и деспотах никого не удивишь: у каждого из нас есть такая (а порой и не одна) в трудовом загашнике. Но ведь хороших людей на свете больше, а значит, больше и адекватных руководителей. Героям нашей подборки посчастливилось работать под началом именно таких боссов. Они поддерживают подчиненного материально во время его тяжелой болезни, сами не гнушаются грязной работы и могут устроить работникам самый душевный в мире корпоратив.
AdMe.ru откопал несколько историй из реальной жизни, чтобы вы точно поверили: на работе может быть уютно и тепло.
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Хочу рассказать про нормального владельца ресторана, у которого посчастливилось работать. Давид — так зовут владельца заведения — никогда не боится трудностей и работы. Я регулярно вижу, как он относится к работникам. Если опоздал — не срывается на крик, не штрафует, он просто просит стараться быть пунктуальными. У повара запара? Да не вопрос — зайдет на кухню, поможет отбить запару, причем наравне с поваром. Помыть кухню после смены? «Дружище, давай я помою фритюр, плиту и вытяжку, а ты подготовь на завтра заготовки продуктов, которые у тебя закончились». Я не раз видел, как он моет полы в зале перед началом рабочего дня. Туалеты помыть тоже может. У Давида такое отношение: «Это мой ресторан, и я хочу, чтобы он развивался и был рентабельным, чтобы работники не бежали отсюда». И с него корона не упадет, если он наденет перчатки и возьмется за грязную работу. Мы за 4 месяца увеличили доход в 2 раза и этим гордимся. Все благодаря командной работе под руководством человека, вникающего в процесс. © Spartaque000 / pikabu
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Устраиваюсь на работу программистом.
HR:
— У нас тут строгий дресс-код: для мужчин только пиджак, брюки и галстук. Работаем строго с 9:00 до 18:00, никаких опозданий, за опоздания — штрафы.
— Кажется, надо валить, — думаю я.
— Ну что, готовы побеседовать с тимлидом вашей команды? Имярек Имярекович, а вы сейчас где? А скоро будете? 15 минут? Окей.
Смотрю на часы повеселевшим взглядом — 10:45. В 11:00 входит мой будущий начальник — свитер, кроссовки, борода лопатой. Ну все, можно жить. После собеседования все-таки спрашиваю у него насчет дресс-кода и графика работы.
— А, не, это у них все строго, а у нас так: не штопано, не рвано — годится, да и с графиком поспокойнее. © Dildodemon / pikabu
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Я работаю на небольшой ферме. Когда мой начальник узнал, что мы с женой ожидаем пополнения, он позволил мне починить старый дом на ферме, жить в нем и не платить за аренду. Я по-прежнему получал свою зарплату, к тому же босс предоставил мне доступ ко всем необходимым инструментам и материалам. © renega88 / reddit
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В последнее время прочитал много постов о том, как работники придумывали что-то новое и полезное, а работодателель за это их увольнял или урезал им зарплату. Расскажу, как происходит у меня на работе. Допустим, я придумал, как можно упростить процесс или на чем-то сэкономить. Взять, например, чертеж трубопровода. Замечаю, что эту трубу можно проложить вот так и тогда смогу сэкономить 10 м трубы. Пишу предложение, комиссия рассматривает, и если признает идею годной, то мне на протяжении года выплачивают 20 % от суммы экономической выгоды с каждого проекта. За умные идеи у нас еще никого не увольняли, а наоборот, поощряют. © Paketopex / pikabu
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Проходит небольшая планерка в кабинете у директора. Звонок ему на телефон. Звонящий: «А вы где?» — «В смысле где?» — «Вас нет в кабинете, я заходил». — «А где же я, по-вашему?» — «Не знаю, где вы, но мне это надоело, вы уволены!» Директор смотрит на нас и, улыбаясь, говорит: «Все, приехали, планерка закончена. Меня кто-то уволил, пойдемте отметим это дело чашкой кофе». © al56.81 / pikabu
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Я был бездомным и работал поваром. Я честно рассказал работодателю о своей ситуации, потому что мне понадобилась копия моего расписания, чтобы предоставить в ночлежку. И начальник отреагировал спокойно, без лишних вопросов. Однажды я не выспался, потому что не смог попасть в ночлежку и ночевал в метро. Я рассказал шефу об этом, чтобы он не думал, будто я с похмелья. И он отпустил меня на несколько часов раньше, чтобы я мог отдохнуть. Он просто относился ко мне как ко всем. Пусть для кого-то это мелочь, но для меня такое отношение дорогого стоит. © thelaughingpear / reddit
Я получил от президента компании в день рождения написанную от руки открытку. В ней он благодарил меня за хорошую работу в непростое время. При этом я получил свои бонусы и повышение зарплаты, но вот это «спасибо» еще больше показывает, как меня ценят, и много значит для меня. © issubuzu / reddit
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Начальник отдела решил на заводе ввести «матную копилочку» для борьбы со сквернословием. За каждое нецензурное слово кладешь туда 10 рублей. Спустя месяц купили холодильник в отдел. На очереди кофе-машина. © VadimSirius / pikabu
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Я страдал от депрессии и бессонницы, из-за чего часто был плохим сотрудником. Моя начальница заметила это и вывела меня на разговор. Вместе с ней мы выяснили, в чем я больше всего хорош, а что вызывает напряжение. Тогда она предложила мне перейти на другую позицию: там я смог показать свои сильные стороны и обрести новую мотивацию работать над тем, что пока получалось хуже. Она могла бы просто применить ко мне взыскание и была бы права, но она оказалась потрясающей личностью, которая решила вместо этого мне помочь. Та начальница уже работает в другом месте, но я всегда буду ей благодарен за то, что она для меня сделала. © unknown / reddit
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Пришел я работать в компанию в 2013 году. Директором тогда был высокий крепкий мужчина по имени Александр. Его любили все сотрудники и менеджеры. Когда его контракт в нашем магазине закончился, провожали его все, кто был в магазине. Но запомнился мне директор другим случаем. Декабрь, самый пик продаж. Машины из логистики приходят одна за другой. Но на складе нет приемщика. Не знаю, куда он пропал, но фура стояла на парковке. А простой фуры тогда дорого стоил магазину. Директор мог кого-то из зала отправить вывозить палеты того, у кого был допуск к электротехнике. Но он, сменив рубашку на обычную рабочую футболку, взял механическую рохлю и стал катать с фуры палеты сам. © AndreyRostovski / pikabu
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Рассказала знакомая. Она работает уборщицей в одной организации на Камчатке, зарплата по меркам региона невысокая. И случилась с ней беда — серьезно заболела. Необходима была госпитализация для обследования. Нужно было лететь на материк, но денег в семье не было, поэтому муж и сын взяли кредит на проезд, проживание и так далее. Директриса же, узнав о проблеме и не посмотрев на то, что знакомая проработала всего 3 месяца, предоставила ей оплачиваемый отпуск с оплатой проезда туда и обратно и выплатила материальную помощь в размере 3 зарплат. Всем бы таких человечных руководителей! © maks8791 / pikabu
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У меня обнаружили рак мозга, и я должен был лечь на операцию. Мой начальник устроил в мою честь проводы с коллегами и покупателями, а потом вручил моей семье чек на большую сумму, чтобы они ни в чем не нуждались, пока я восстанавливаюсь. © Scocam78 / reddit
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Шеф уехал в центральный офис в Германию и сегодня написал в общий чат в WhatsApp примерно следующее: «Я поговорил с основным акционером, и у меня для вас 3 новости: 1. Меня не будет еще неделю, но, пожалуйста, не надо забивать на работу. 2. Новогоднего корпоратива не будет. 3. Вместо корпоратива каждый может поужинать с семьей в пределах € 200 в любом ресторане и сдать чек в бухгалтерию. С наступающим!» Пожалуй, это лучший корпоратив за последние годы. © E6AKArpo3HaR / pikabu
А какой руководитель достался вам?
Фото на превью © Dildodemon / pikabu