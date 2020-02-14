15 работников, которым чертовски повезло с начальником

Я был бездомным и работал поваром. Я честно рассказал работодателю о своей ситуации, потому что мне понадобилась копия моего расписания, чтобы предоставить в ночлежку. И начальник отреагировал спокойно, без лишних вопросов. Однажды я не выспался, потому что не смог попасть в ночлежку и ночевал в метро. Я рассказал шефу об этом, чтобы он не думал, будто я с похмелья. И он отпустил меня на несколько часов раньше, чтобы я мог отдохнуть. Он просто относился ко мне как ко всем. Пусть для кого-то это мелочь, но для меня такое отношение дорогого стоит. © thelaughingpear / reddit

Я получил от президента компании в день рождения написанную от руки открытку. В ней он благодарил меня за хорошую работу в непростое время. При этом я получил свои бонусы и повышение зарплаты, но вот это «спасибо» еще больше показывает, как меня ценят, и много значит для меня. © issubuzu / reddit