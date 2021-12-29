15 путешественников, которые умудрились устроить в дороге небольшое, но незабываемое шоу
Большинство из нас бывают в общественном транспорте каждый день. В пути встречается всякое. И эксцентричные леди, и милые дети, и просто кошмарные соседи, от которых нет спасения, особенно в самолете. Впрочем, некоторые пассажиры могут так поднять настроение, что запомнятся на всю жизнь.
А мы в AdMe.ru желаем вам только воспитанных попутчиков, а не некоторых людей из этой подборки.
- Ехала в Москву. После Рязани в купе ввалился мужчина весом килограммов 150 и сразу заявил, что у него верхняя полка и он на нее не полезет, так что, мол, давайте меняться. Конечно, никто с ним меняться не стал. Тогда он потребовал у проводника табуретку и сказал, что будет сидеть на ней всю дорогу. Проводник ответила: «Ну если вы найдете в вагоне табуретку — хорошо, сидите». Потом она его увела в другой вагон, там ему нашли нижнюю полку. © Нэлля Грибанова / Facebook
- В электричке сзади нас ехала женщина. У нее на плече сидел ворон. Настоящий ворон. Он перемещался с плеча на плечо и потом воцарился у дамы на голове, пока та кормила птицу лакомствами из кармана. © Franklin Veaux / Quora
- Ехал в метро. Напротив — 2 сестренки лет 9–10 с мужчиной (я думаю, отец). Отец в телефоне залипает, девочки между собой общаются — жестами. Мужчина тоже с ними несколько раз жестами объяснялся. И тут одна отворачивается от отца и начинает что-то осторожно «рассказывать» сестре, закрывая ладошкой рот, чтобы папа не «услышал». Отец покосился, посмотрел и рассмеялся. Понял, про что дочка «говорит». Улыбнулся, поцеловал и кивнул. Девочки обрадовались и еще активнее давай что-то обсуждать. Такая приятная семья, и они такие светлые, счастливые. © Sibirskix / Pikabu
- Буквально недавно еду в автобусе, напротив меня села мадам и давай в трубку перечислять, какие лекарства она принимает от каких болячек. Смотрю, закругляться она не собирается, ну я так громко и говорю: «Граждане, а может, у кого геморрой обострился? Очень хочется послушать!» Мадам замолкает, смотрит на меня и кладет трубку. Народ хихикал еще минут 15. © Светлана Наконечная / Facebook
- Однажды в метро я увидела мужчину, у него был складной столик. Смотрю, он раскрыл стол. Имейте в виду, что с обеих сторон были люди. Затем мужик полез в рюкзак и начал выуживать инструменты для металлообработки. Он высыпал кучу маленьких серебристых колечек по всему столу (в движущемся поезде!). А потом вытащил кольчугу и стал ее плести. © Jennifer Dziura / Quora
- Париж, метро. Вдруг в вагон заходит седовласый очень бедно одетый мужчина. Он почтительно снял свою поношенную шляпу и объявил по-французски: «Дамы и господа, я хочу подарить вам песню». Люди скептически переглянулись. Но его голос оказался чистым и по-настоящему великолепным. Он заполнил вагон и мгновенно заставил замолчать даже хныкающих младенцев. Люди, которые начали подниматься, готовясь выйти на следующей станции, снова опустились на свои места, словно загипнотизированные. Закончив, певец склонил голову и тихо сказал: «Благодарю вас». Никто не зааплодировал — все были настолько поражены. А как только дверь открылась, мужчина вышел на платформу. Это был 1988 год, но я закрываю глаза и до сих пор слышу его пение. © Kathryn Berck / Quora
- Вот это чудо сбежало от хозяина и решило провести часть полета со мной и сыном. Потом вернули хозяину. © Гульнара Белько / Facebook
- Ехала в междугороднем автобусе. Едем мы едем, уже спим, впереди вся ночь. И вот я чувствую какой-то дискомфорт, не могу понять, в чем дело. Оказалось, паренек с соседнего сиденья уютно устроился на моем плече. Я раз 10 откидывала его голову, он ею стукался о переднее сиденье и повисал в проходе, но так и не проснулся. © Гульнара Касым / Facebook
- В автобус зашли мимы. Клоуны вели безмолвный разговор друг с другом, когда садились в автобус. Тот, что повыше, заметил меня и ухмыльнулся. Я читала книгу, но тут белая перчатка помахала перед моим лицом. Подняв глаза, я посмотрела на парней, которые пытались спросить мой номер телефона. Но я прикинулась дурочкой. Это продолжалось минут 10, прежде чем высокий мим фыркнул и очень сердито сказал: «Не могли бы вы просто дать нам свой номер телефона?» Я в ответ: «Я думала, мимы не разговаривают». И вышла из автобуса. © Grace Franke / Quora
- Я только было разворчалась, что тетенька, подсевшая ко мне в «Сапсане», достала бутерброды с колбаской, ароматизируя весь вагон. Так она возьми да предложи мне один. И вот мы на пару с ней — эти неприятные, но сытые люди. © uchilka_nastya / Twitter
- В автобусе мужчина выкрикивал непристойности. Конечно, окружающие были напряжены и старались на него не смотреть. Но я оглянулся в сторону шума, а он поймал мой взгляд и закричал: «На что, черт возьми, ты смотришь?!» Я ответил: «Я смотрю на единственного человека в этом автобусе, кричащего „черт“ во всю силу своих легких». И он умолк. © Kurt Guntheroth / Quora
- Считаю, что с каждым наглым попутчиком просто надо общаться на его формальном языке и сразу показать, что ты еще хуже. Однажды в самолете парень снял обувь — вонь жуткая. Тогда я сняла обувь и носки и положила на его подлокотник. Он сказал: «Вы что, вообще?» А я ему: «А вы?» Сразу все понял. © Елена Наумова / Facebook
- Я был в Японии. Еду в метро. Вдруг в вагон заходит дама с детской коляской, но что-то с ней не так. Я приглядываюсь и понимаю, что в коляске крякает настоящая утка. Но самое странное, что окружающим было наплевать. Зато весь вагон стал смотреть на меня, когда я рассмеялся. Серьезно, они посмотрели на меня как на сумасшедшего. © Chris Schwab / Quora
- В самолете женщина пожаловалась: в ее обеде плохая картошка. Бортпроводница растерянно объясняла, что обедов больше не осталось. Скандалистка не унималась, тогда позвали старшую стюардессу. Та посмотрела на даму, затем на картофелину. Взяла картофелину и хорошо поставленным учительским голосом выдала: «Ты была очень плохой картошкой!» Затем стюардесса осторожно положила овощ обратно на тарелку и сказала скандалистке: «Ну вот, мадам, думаю, больше проблем с этой картошкой у вас не будет». И ушла. Гениально! © Fergal Dearle / Quora
- Ехал утром на работу. Позвонила жена, и я попросил от меня сына чмокнуть. А стоял я рядом с мамой и озорничающей девочкой — ей годика 3. Мама: «Алиса! Ну-ка прекрати! Сейчас вон дяде скажу большому, он тебя заберет!» Я насупился, готовлюсь к роли Карабаса-Барабаса. Девочка, подумав, выдает: «Мама! Что-то я не поняла. Папа меня тоже целует! И любит! И этот дядя тоже сына целует по телефону! Значит, он не плохой!»
Вся маршрутка притихла. Я начинаю понемногу краснеть, мама дочки не может найти других аргументов. Достаю припрятанную на завтрак шоколадку и вручаю девочке. Девочка: «Мама, я же говорила! Дядя не плохой». © Tregahen / Pikabu
А каких запоминающихся попутчиков встретили вы?
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