15 путешественников, которые умудрились устроить в дороге небольшое, но незабываемое шоу

Большинство из нас бывают в общественном транспорте каждый день. В пути встречается всякое. И эксцентричные леди, и милые дети, и просто кошмарные соседи, от которых нет спасения, особенно в самолете. Впрочем, некоторые пассажиры могут так поднять настроение, что запомнятся на всю жизнь.