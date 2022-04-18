15+ пушистых пройдох, у которых явно в голове перегрелся процессор

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Каждый хозяин любит своего питомца до безумия. Но порой эти пушистые шкодники настолько теряют ориентиры адекватности, что людям ничего не остается, кроме как засмеяться и выставить фото их глупых проделок в сети.

Нам в AdMe.ru только дай посмотреть на всякие чудачества животных. Поэтому не смеем вас задерживать и показываем фотографии питомцев, которым явно стоит перезагрузить компьютер в голове.

Любит сидеть в своем пузыре

«Моя годовалая кобылка та еще дурочка»

«Если я буду стоять неподвижно, то, может быть, они меня не заметят»

«Вот как спит моя собака»

Попался!

«Моя собака думает, что она кошка»

«Я купил для Рико коляску, и в этой фотографии вся его суть»

«Моя девушка попыталась сфотографировать своего кота, а он в ответ на это лизнул камеру»

«Я прошептал его имя, и увидел вот эту вот морду»

Когда ты клянешься, что не рылся в шкафу, но улики говорят об обратном

«Мой кот впервые увидел соседскую кошку»

«Этот дурачок не переставая орал о том, что он застрял здесь»

Срочно на обложку журнала этого пушистого

«Наша приемная кошка как-то крепко заснула вот в таком положении»

«Просто оставлю это здесь»

Более комфортного места в доме не было?

«Собака моего дяди на работе»

«Спать с ногой на голове — его новая фишка»

«У моей малышки день рождения, и она хочет показать свой галстук-бабочку»