15+ пушистых пройдох, у которых явно в голове перегрелся процессор
Каждый хозяин любит своего питомца до безумия. Но порой эти пушистые шкодники настолько теряют ориентиры адекватности, что людям ничего не остается, кроме как засмеяться и выставить фото их глупых проделок в сети.
Нам в AdMe.ru только дай посмотреть на всякие чудачества животных. Поэтому не смеем вас задерживать и показываем фотографии питомцев, которым явно стоит перезагрузить компьютер в голове.
Любит сидеть в своем пузыре
«Моя годовалая кобылка та еще дурочка»
«Если я буду стоять неподвижно, то, может быть, они меня не заметят»
«Вот как спит моя собака»
Попался!
«Моя собака думает, что она кошка»
«Я купил для Рико коляску, и в этой фотографии вся его суть»
«Моя девушка попыталась сфотографировать своего кота, а он в ответ на это лизнул камеру»
«Я прошептал его имя, и увидел вот эту вот морду»
Когда ты клянешься, что не рылся в шкафу, но улики говорят об обратном
«Мой кот впервые увидел соседскую кошку»
«Этот дурачок не переставая орал о том, что он застрял здесь»
Срочно на обложку журнала этого пушистого
«Наша приемная кошка как-то крепко заснула вот в таком положении»
«Просто оставлю это здесь»
Более комфортного места в доме не было?
«Собака моего дяди на работе»
«Спать с ногой на голове — его новая фишка»
«У моей малышки день рождения, и она хочет показать свой галстук-бабочку»
А какие глупые вещи творят ваши животинки?
Фото на превью copperstateonthefly / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ пушистых пройдох, у которых явно в голове перегрелся процессор
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