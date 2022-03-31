15+ незатейливых рецептов из продуктов, которые найдутся на кухне почти у каждого

Ежедневно мы ломаем голову над тем, что же такое приготовить, чтобы было быстро, недорого, вкусно и при этом не особенно затратно по времени и усилиям. Порой фантазия иссякает, а вкус привычных блюд приедается. Тогда на помощь приходят давно забытые рецепты из поваренных книг, советы знакомых и лайфхаки из интернета.

Мы в AdMe.ru обожаем вкусную и простую еду, поэтому прошерстили интернет в поисках быстрых и аппетитных рецептов, которые под силу повторить даже ребенку.

«Пицца» из черствого хлеба

Мои дети просто обожают такую «пиццу». Нарежьте вчерашний хлеб, смажьте соусом для пасты, посыпьте сыром. Поставьте в духовку и запекайте 8–10 минут, пока сыр не расплавится. © bibbidybobbidybake / Reddit

Недорогой зимний суп

Это невероятно простое блюдо, в которое можно положить все, что вы найдете в холодильнике. Положите в кастрюлю 8 куриных голеней, чеснок, залейте водой. Сварите бульон. В сковороде разогрейте масло, добавьте 2/3 стакана цельнозернового риса. Поджаривайте, помешивая, пока рис не подрумянится. Добавьте нарезанный лук, помидор и готовьте еще 3 минуты. Затем положите смесь в кастрюлю. Туда же добавьте овощи: морковь, сельдерей, кукурузу, картофель. Когда овощи сварятся, добавьте в суп томатный соус и кинзу. Посолите, отделите мясо от костей. По желанию при подаче можно добавить в тарелку сок лайма. © SometimeLater_ / Reddit

Апельсиновый десерт

Десерт в стаканчиках очень вкусный и красивый, идеально подходит для подачи гостям. Понадобятся 3 апельсина, 1/4 стакана кукурузной муки, 1/3 стакана сахара, 1/2 стакана сливок, 1 стакан молока, оранжевый пищевой краситель. Выжмите из апельсина сок, процедите его. В миске смешайте сок, кукурузную муку и сахар, добавьте взбитые сливки, молоко, краситель. Поставьте на огонь и варите до загустения. Затем остудите и уберите в холодильник для застывания. © pouryaabbasi / Reddit

Макароны с овощами

Отварите макароны в подсоленной воде. На разогретом масле обжарьте лук, чесок. Через пару минут добавьте мелко порезанную капусту, морковь, болгарский перец, острый перец, кукурузу, горох. Добавьте приправы по вкусу, а также зелень. Тушите до готовности, затем смешайте с макаронами. © mamiereneeskitchen / Reddit

Картофельное блюдо на завтрак

Ничего не сравнится с картошкой на завтрак. Дешевый и питательный вариант. Hагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне, затем добавьте нарезанный кубиками картофель. Обжаривайте в течение 10 минут, часто помешивая, пока картофель не станет мягким. Добавьте нарезанный кубиками лук и пассеруйте еще 3–4 минуты. Смешайте перец, чеснок и орегано, затем готовьте еще пару минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и дайте им размякнуть в течение 2–3 минут, затем посолите по вкусу. Когда картофель и овощи станут мягкими, подавайте еду с лепешками, соусом сальса и кинзой. © BrokeBankVegan / Reddit

Бюджетные французские тосты

Благодаря простоте и дешевизне ингредиентов можно баловать себя такими тостами хоть каждый день. А еще это сытно и вкусно. Смешайте в миске 3 яйца, 3/4 чашки молока, 2 ст. л. сахара и соль. Окуните ломтики хлеба в полученную смесь. Поджарьте тосты на разогретой сковороде с маслом. Подавать можно с сиропом. © thepoormanskitchen / Reddit

Жареный рис с консервированным тунцом

Приготовьте с консервированным тунцом что-то, кроме надоевшего салата. Тунец — простой способ добавить к обычному рису немного белка. Это очень легкий ужин, да еще и дешевый. Отварите рис и яйца до готовности. Затем на сковороде обжарьте нарезанные яйца, добавьте измельченный лук и продолжайте жарить до прозрачности лука. Затем добавьте в сковородку банку тунца, готовый рис, пачку замороженных овощей. Посолите, добавьте любимые приправы и готовьте еще несколько минут. © thepoormanskitchen / Reddit

Низкоуглеводный бургер с сыром

450 г говяжьего фарша смешайте с яйцом и приправами. Разделите на 2 части, в центр положите сыр, например эдам. Сформируйте котлету и готовьте в духовке при 160 °С. Подавайте с низкоуглеводной булочкой вроде тортильи и наслаждайтесь. © LakeSuperiorIsMyPond / Reddit

Баклажаны с сыром и томатным соусом

Баклажаны нарезать кружочками, приправить солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом. Обжаривать 8 минут при температуре 200 °С в аэрогриле. Затем полить овощи томатным соусом, посыпать сыром и запекать еще 3 минуты. © Nestor143 / Reddit Лично я бы натер сыр, вместо того чтобы класть целый ломтик сверху. Это сделало бы баклажаны менее искусственными, что ли. Хотя рецепт интересный. © royalflushed / Reddit

Классический хот-дог

Рамэн с 2 яйцами пашот, зеленым луком и острым соусом за 5 минут

Вскипятите воду, добавьте 2 сырых яйца и поставьте в микроволновку на 1 минуту. Затем добавьте специи, зеленый лук, лапшу и острый соус. © FrigDancingWithBarb / Reddit Ела такое годами, пока была студенткой со скудным бюджетом. Силы были, даже чтобы спортом заниматься. © OMathunamairin / Reddit

Сытный салат из шпината

Честно говоря, сначала собиралась сделать из этого бутерброд, но у меня не оказалось хлеба. Смешайте листья шпината, яйцо, сваренное вкрутую, помидоры, бекон, брынзу, красный лук и приправьте медово-горчичным соусом. © CaliKami / Reddit

Морковь фри

Нельзя сказать, что это замена вредной картошке фри, но для моего желудка это более приемлемый вариант. Это самый сладкое блюдо фри, которое вы когда-либо видели. 5 морковок нарежьте брусочками вертикально. В кастрюле разогрейте подсолнечное масло пополам с оливковым, добавьте 2 ч. л. сливочного масла, посолите. Обжаривайте морковь во фритюре 5–10 минут. Приправьте паприкой и базиликом. © Foodorama / Reddit

Жаркое из яиц. Вкусное и простое блюдо за 15 минут

Простой, легкий и вкусный рецепт, который можно приготовить за 15 минут. Для этого блюда нужны предварительно сваренные яйца. Разрежьте яйца пополам, разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте приправы: сушеный красный перец чили, семена тмина, куркуму. Затем добавьте чесночно-имбирную пасту, обжаривайте все несколько минут. Добавьте репчатый лук и продолжайте готовить, пока он не станет коричневым. Далее всыпьте кориандр и молотый тмин, а если есть возможность — индийскую приправу «касури мети». Залейте специи несколькими ложками воды, введите на сковороду яйца. Слегка обжарьте и подавайте на стол. © AssortedCooking / Reddit

«Пицца» из картофеля

Получается просто изумительная закуска. Нарежьте 300 г картофеля мелкими ломтиками. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Когда масло нагреется, добавьте в сковороду картофель и прижмите его лопаткой. Когда картофель станет золотисто-коричневым, переверните его, добавьте черный перец, соль. Залейте картофель предварительно смешанными в миске яйцами (2 штуки). Добавьте к блюду 15 г томатного соуса, моцареллу, итальянскую салями. Запекайте под крышкой еще 6–8 минут. © nolynskitchen / Reddit

Куриный суп с грибами

В этом рецепте можно менять все, что вашей душе угодно: убрать или заменить грибы, вместо ячменя взять рис, лапшу или кускус. Этот рецепт куриного ячменного супа успокаивает и согревает благодаря насыщенному бульону и большому количеству ингредиентов. Сварите наваристый бульон с птицей и овощами: сельдереем, морковью, луком, лавровым листом и петрушкой. После остывания готовый бульон процедите, курицу разберите на кусочки и положите мясо обратно в кастрюлю. На разогретом масле без запаха обжарьте грибы, лук, морковь и сельдерей. Помешивая, обжаривайте до готовности. Добавьте сухой тимьян, чесночную приправу, красный молотый перец. Готовую зажарку опустите в бульон. Добавьте ячмень и варите на медленном огне еще 30–45 минут. © BushyEyes / Reddit

Овощи и сосиски в электрогриле

Решил поделиться первым опытом в использовании электрогриля, если кто-то еще раздумывает о его приобретении. © sprai / Pikabu

Сэндвич с беконом и яйцами

Вам понадобятся поджаренный хлеб, жареное яйцо, сыр, масло, бекон. © JustYogurt / Reddit

Паста со сливками

Отличное блюдо для холодного севера. Купила в магазине сливки со скидкой. Поджарила чеснок, добавила немного томатной пасты и густых сливок. Специи: паприка, чили, орегано, соль, перец. И в конце посыпаем тертым сыром. © music_elf_iceland / Reddit