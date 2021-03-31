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14 пронзительных СМС, которые хотел бы получить каждый из нас

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Любому из нас знакомы и печаль расставаний, и радость встреч, и горечь утраты, и сила объятий, и тоска по невозвратному, и бабочки в животе, и окрыленность новой мечтой — из них соткана сама жизнь. И как иногда хочется, чтобы те, кто уже не рядом, или те, кто нас когда-то обидел, или те, от кого мы напрасно ждали нужных слов, вдруг написали нам пару строк.

Мы в AdMe.ru представили, как могли бы звучать те самые важные фразы, которые дарят спокойствие и поддержку, любовь и прощение, тепло и надежду. Вот они.

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А какую СМС хотели бы получить вы?

Фото на превью Pixabay
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4k
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