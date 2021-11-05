15+ производителей, которые заморочились чуть больше обычного, и получилось здорово

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Любители шопинга подтвердят: всегда приятно обнаружить в товаре пасхалку от производителя или отметить, что при создании того или иного предмета было уделено особое внимание деталям. Пользователи сети решили поделиться тем, какие товары и предметы их особенно впечатлили.

Мы в AdMe.ru всеми руками за функциональность, оригинальность и продуманность вещей.

1. «Пришлось отстоять в очереди, чтобы купить эти пирожные в виде Пикачу. Их распродали в течение дня»

2. «На моей кружке для молока есть небольшой инструмент, чтобы отрезать кончик у пакета»

3. «В моей банке с огурцами есть ситечко, чтобы было удобно вылавливать корнишоны»

4. Таблетки для сердца сделаны в форме сердечек

5. Внутри этой мышки есть небольшой «аквариум» с конфетками

6. На переключателях этого вентилятора есть миниатюры, которые показывают, для чего предназначен каждый из шнурков

7. Этот молоток сделан по принципу матрешки

8. «Собака съела игрушку, а внутри была вот эта штука»

«Игра окончена. Ваша собака победила. Выбросьте эту пищалку».

9. «Эта скрепка лежала в упаковке с браслетом. Оказалось, она нужна для того, чтобы было удобно его застегивать»

10. «Собака наконец-то разгрызла свою игрушку. Внутри был этот недовольный паренек»

11. Эти японские конфеты упакованы в фантики, которые сделаны из крахмала, поэтому не оставляют мусора

12. «Перевернул кружку на работе и увидел это»

13. На дне упаковки со смузи написано: «Помогите, я потерялся на фабрике»

14. У этого аппарата МРТ есть небольшая копия, чтобы подготовить детей к сканированию

15. «Собака погрызла игрушку. Внутри куклы было сообщение с просьбой ее выбросить»

«Пришло время меня выбросить».

16. «Только что увидел это на своих джинсах. Надеюсь, записка не врет»

«Если хочешь второе свидание, надень нас на первое».

17. «На туалете моих кошек есть замок в форме мордочки»

18. На этих очках проявляется логотип, если их побрызгать чистящим средством