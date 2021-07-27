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15+ профессионалов своего дела показали, как выглядела их работа в начале и в конце. И это просто космос какой-то

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Создать из пары лоскутов изящное платье или вылепить из куска теста аппетитный круассан (просто потому, что поблизости нет хороших пекарен) может не каждый. С годами любители волей-неволей превращаются в профи. Когда смотришь на их творения, кажется, что тут не обошлось без капельки магии.

Мы в AdMe.ru залюбовались плодами фантазии рукодельников. Некоторые показали, как выглядела их работа в начале и в конце, а кое-кто не побоялся продемонстрировать самые первые творения и сравнить с нынешними.

1. «Там, где я живу, почти нет нормальных пекарен, в которых пекут вкусные круассаны. Что ж, вызов принят!»

2. Печенье макаруны с мороженым

Вот это я понимаю, уровень творчества и техники! Да тебя сам шеф-повар в темечко поцеловал! © Dengue-Woman / Reddit

3. «Решила приготовить розочки из яблок. Вот что у меня получилось»

4. От выкройки до готового изделия

5. В умелых руках простой рисунок превращается в прекрасную вышивку

6. С помощью всего шести цветов можно создать полотно в духе импрессионизма

7. Вдохновить порой может и обычный пластиковый стаканчик

8. «Палитра» и «картина»

9. «Мой прогресс в рисовании ручкой: 2015 и 2020 годы»

10. «Мои торты в 2018 году и сейчас»

Почему-то твой первый некрасивый торт кажется самым вкусным. © KimJongEllen / Reddit

11. «До того как получилась эта милая лошадка, я сделала 10 голов. Слева самая страшная: я впервые взяла в руки пластилин. Вышел ослик»

12. «Впервые сшила платье с таким лифом. Кажется, я вышла за пределы зоны комфорта»

13. «Очередная неделя и очередной наряд. Сшила платье, чтобы взять с собой в отпуск»

14. «Сделала шляпку канотье для бабули»

15. «Между этими кольцами — год разницы. Мне по-прежнему есть чему учиться»

16. «Слева направо: 1-я, 2-я и 3-я подвески. Как же круто наблюдать собственный творческий рост!»

17. «Готовая жилетка. Первый раз шью мужскую одежду. Кажется, вышло весьма неплохо»

Какому хобби вы посвящаете свободное время и каких успехов вам удалось достичь в нем?

Фото на превью flymd / Reddit
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