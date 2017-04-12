15 проблем, которые до боли знакомы девушкам с большой грудью

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Как бы ни менялись каноны красоты, большая грудь всегда считалась украшением женщины. Но мало кто задумывается, что обладать этим достоинством не так легко, несмотря на постоянное восхищение окружающих. AdMe.ru узнал о 15 проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются обладательницы большой груди. Оказывается, это не просто красивые, но еще и сильные девушки.

Надевая рубашку с пуговицами, всегда надо быть начеку

Заниматься спортом лучше дома, чтобы не смущать окружающих

На фитнес приходится надевать не одну майку. И даже не две

Да, эта часть тела потеет. Очень сильно

В декольте всегда можно найти что-то вкусненькое

О таком белье приходится только мечтать

Потому что это максимум, на что можно рассчитывать

Одежда с открытой спиной — несбыточная мечта

Объятия иногда становятся неловкими

Принты на футболках выглядят странно. Как эта погрустневшая сова, например

Другие девушки вряд ли догадаются о предназначении этой пластиковой штуковины

Подруги как могут борются за внимание окружающих

Нижнее белье превращается в изощренное орудие пыток

А ремень безопасности всегда «тянется» ближе к шее

Но все-таки в этом есть плюсы: например тебе никогда не будет одиноко