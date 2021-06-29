15 привычных вещей, которые хотели довести до совершенства, а довели до абсурда

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Безусловно, полет творческой мысли, стремление к совершенству — это бесценные качества, благодаря которым человечество не останавливается на пути к прогрессу. Однако в некоторых случаях решения, которые должны были улучшить ситуацию, оказываются, мягко говоря, неудачными.

Мы в AdMe.ru тоже постоянно ломаем голову, как бы нам оптимизировать производственный процесс, да и свою жизнь в целом. Но, глядя на эту подборку, мы понимаем, в каком направлении думать точно не надо.

«В поликлинике замечен лучший ростомер на этой планете. Буквально „осмелься встать рядом с королем“»

Универсальная крышка для кастрюль. Отверстие для пара прямо под ручкой, так что, если вы поднимаете крышку, пар обжигает вам руку

«Оказывается, красный огонек означает, что зарядка окончена. А я прождал 3 часа»

«Я ненавижу эти кнопки!»

Мокасины с ярлычком, который впивается в пятку

«Я уже взрослый и способен принимать разумные решения. Вот мои решения»

«В отеле, где я живу, унитаз и туалетная бумага находятся у противоположных стен»

Непрозрачные шторы, которые не закрывают окно. И это на Аляске, где летом солнце светит круглосуточно

Интересное дизайнерское решение: смотришь в зеркало, а видишь оленя

«Тачпад по цвету и текстуре никак не отличается от остальной части ноутбука. Поэтому пользоваться им ужасно»

«В изголовье моей кровати постоянно горит светодиод, встроенный в выключатель света. Он достаточно яркий, чтобы освещать всю комнату ночью»

«У меня духовка с сенсорной панелью, и каждый раз, когда я ее открываю, пар сбивает все настройки»

У новой экологичной соломинки из бумаги есть одна маленькая проблема

Гениальная идея: пока вы моете руки, моются ваши ноги

Голубая подсветка на клавиатуре банкомата, оказывается, привлекает насекомых