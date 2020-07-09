15+ примеров воспитания, которые вдохновят на новые родительские подвиги
Методы воспитания в каждой семье разные. Кто-то из родителей убеждает, кто-то уговаривает, кто-то показывает на своем примере. И неважно, как именно доносить до ребенка простые истины, — важно, чтобы из него вырос хороший человек.
Мы в AdMe.ru нашли примеры воспитания, которые достойны уважения, и хотим поделиться с вами. Поверьте, есть что взять на заметку.
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Обратил внимание на молодую семью: мама, мальчик лет 9 и девочка помладше. Мальчик подбегает и с размаху бросает мусорный пакет в бак. Пакет перелетает через бак, падает на дорогу, его содержимое рассыпается. Мать, не обращая внимания на это, спокойно садится в машину, за ней и дети. Секунд через 20 дверь машины открывается, выходит мальчик, идет с поникшей головой к пакету, поднимает его и выбрасывает в бак. Смотрит в сторону машины на мать, она ему что-то говорит, он наклоняется, собирает мусор с дороги, выкидывает в бак и идет к машине. Хеппи-энд. © Zhuchelovo / Pikabu
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Дочка вернулась из школы и рассказывает, что одноклассница нарисовала яблоко и говорит: «Это просто мусор, вышло ужасно!» Дочь смутилась, ведь рисунок был хорошим. Эта история стала для меня еще одной возможностью напомнить дочери о том, что я внушаю своим детям с детства: всякий раз, когда делаешь что-то, достигаешь какого-то прогресса, поздравь себя. Я в шутку говорю своим детям: «Сделал что-то? Дай пять!» Когда они терпят неудачу, ошибаются или разочаровываются, потому что ничего не получается, я призываю их быть добрыми, любить себя и принимать поражение как часть жизни. Это такая простая истина, о которой мы забываем напоминать себе и почти никогда не учим этому наших детей. © Iva Izabela Miholic / Quora
«Вчера дочка предложила собрать мусор в соседней лесополосе. Сегодня, гуляя, за неполный час собрали два полных мешка мусора. В следующий раз договорились взять мешки побольше».
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В этом поступке нет ничего удивительного, но это так правильно и мило, что хочу рассказать. Я работал официантом, и однажды к нам пришла семья с 3-летней девочкой. У малышки была пачка наклеек, и я сказал: «О, классные наклейки!» Девочка посмотрела на маму, улыбнулась и протянула мне одну из них. Я сказал, что все в порядке, не стоит, но ее мама наклонилась и попросила: «Мы учим ее делиться, поэтому возьмите, пожалуйста». Я взял наклейку, поблагодарил, а маленькая девочка выглядела очень довольной. Такое вот активное обучение. © LaMalintzin / Quora
- Каждый раз, когда у меня какие-то проблемы в жизни, мой папа говорит мне: «Дочь, расслабься. Проблемы пройдут, а потраченные нервы не вернутся». Мое легкое отношение к жизни, которому завидуют все друзья, — это результат его воспитания, за что я ему невероятно благодарна. © «Палата № 6» / VK
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Оставил брат у нас свою дочку ночевать. А девочка немного избалованная. И вот целый вечер: принесите попить, подайте игрушку. Возмутился и на очередную просьбу заявил:
— У тебя ручки-ножки есть? Ну так топай ножками и возьми ручками то, что тебе нужно.
Она задумалась, постояла немного и пошла налить себе воды в стакан. Больше просьб не слышал — все сама делала. Брат потом спросил, можно ли почаще дочку привозить к нам с ночевкой, какая-то, говорит, самостоятельная стала. © LRAss / Pikabu
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К подруге подбегает ее 11-летний сын, злой, почти плачет. Заявляет, что брат не дает ему подойти к компьютеру. Она спокойно отвечает: «У тебя есть 3 варианта. Первый: ты решишь проблему спокойно и самостоятельно. Второй: я вмешаюсь. Третий: ты просто забудешь об этом инциденте». Она напомнила: «У тебя всегда есть выбор». Он ушел расстроенный, но с уверенностью, что справится с этой ситуацией. Что крутого в этом методе? Мама показала ребенку, что у него есть контроль над ситуацией, она дала ему возможность выяснить, что он хочет сделать. И все закончилось без ссор, слез, кулаков и активного родительского участия. © Carla Attenborough / Quora
«Я дома только ночую, все на работе пропадаю. Вот решил дочке письма писать: и весело ей, и практика в чтении. Дочка довольна!»
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Моему 9 лет. Сам ходит в школу и на тренировки. По этому поводу я имею кучу вызовов в школу и выслушиваю нотации от родителей одноклассников, мол, он слишком маленький. Зимой ребенок захотел пожить месяц в лесу с палаткой со спортивным лагерем. Отпустила, но окружающие не поняли: куда в такую антисанитарию? Но я считаю, что я воспитываю будущего мужчину и моя задача — вырастить человека любящего и сильного, умеющего постоять за себя и свою семью. © greencloudlet / Livejournal
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У коллеги двое детей. Если его 12-летний сын хочет, например, приставку, тот дает половину суммы, а оставшуюся половину — только отработать. Отец придумывал для сына кучу заданий, которые тот выполнял, получая зарплату: покрасить сарай, разобрать хлам на чердаке — все в таком духе. Ребенок научился зарабатывать, понял, что такое чувство выполненного долга, и заботится о вещах, на которые заработал сам. © kane55 / Quora
«Пацаны, 12-летний Витек и его друг, 10-летний Андрюха, вызвались помочь укладывать брусчатку. До самого вечера парни трудились с нами. Есть дети, которым небезразлична судьба их дома, которым интереснее жить настоящим, а не в телефоне или компе, которых правильно воспитали. Мы в свою очередь должны поощрять эти порывы, а не отталкивать словами: „Не мешай“».
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Уж не помню почему, но поссорилась я с мамой, обижена была сильно-пресильно и, размазывая по лицу детские слезы, заявила, что из дома ухожу. Выла и складывала свои синие колготки в папин кожаный дипломат. У двери я внезапно поняла, что идти-то мне некуда, да и вообще обед скоро. В этот момент мимо шла мама с ворохом белья, и я спросила: «Мама, как думаешь, мне уходить от вас или можно немного пожить?» Мама ответила, что считает, что можно еще пожить дома. И я, счастливая, пошла разбирать дипломат. © Leeo43 / Pikabu
- Сыну 14. Вдруг начал шарахаться от любого культпросвета, как черт от ладана. Музеи, театры, выставки — любое предложение в штыки. Мы с мужем плюнули и решили перестать портить себе выходные его кислой компанией, а получать удовольствие самим. Стали выбирать то, что интересно лично нам, и, оставляя детей дома, ходили вдвоем. Возвращались, конечно, под впечатлением, довольные, наполненные, обсуждали между собой. Месяца через 2 стал сын с нами проситься. А еще через некоторое время начал подыскивать интересные мероприятия и даже инициировать подобные походы со своими дворовыми друзьями. © juliafeofanova / Livejournal
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В первый день летних каникул подошел к отцу и попросил купить новый велосипед.
— Иди и покупай. У меня денег нет!
На этом разговор был окончен, мечта разбилась о суровый быт. На следующее каникулярное утро я был безжалостно разбужен в 6 утра. Оказалось, он решил мне помочь — по-своему. Позавтракали, залезли в переполненный автобус, приехали на завод. Устроил он меня переплетчиком первого разряда, работал с семи утра до одиннадцати. В двенадцать, когда одноклассники только просыпались и выходили гулять, я уже был во дворе и каникулы шли своим чередом. Через месяц я получил зарплату — 101 рубль. Отец поехал со мной в магазин.«Кама» стоила 98 рублей. Я сам пошел к кассе со своими деньгами, сам заплатил. Жизнь перевернулась, детство кончилось, началась юность. На следующий год моей мечтой был магнитофон «Маяк-233» и наушники.
— Папа, мне надо заработать за лето 400 рублей.
— Пошли, завтрак на столе... © Shmulcke / Pikabu
«„Кама“ — 98 рублей. Ярко-зелёная. С комплектом катафотов в пакетике».
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Подростки под окном орут громко, специально матерятся. Через полчаса высунулась из окна с намерением заорать. Спохватилась и рот закрыла. Меня воспитывало 3 поколения учителей. Поэтому оделась, вышла, подошла и тихо им говорю: «Молодые люди, я понимаю, хочется самоутвердиться, но пожалейте наши уши. Мы бы тоже хотели громко выражаться, но щадим уши соседей». Они сказали «извините» и перестали. © Kaurova / Pikabu
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Мои дети получают очки за все: чтение, вязание, школьные отметки, если успели собраться вовремя, помогли по дому, приготовили еду, постирали. Эти очки они могут использовать для того, что захотят: смотреть на них телевизор, покупать книги. Или потратить их на истерики и ссоры. У них есть выбор: заплатить подороже за эти поступки либо сэкономить и потратить очки на более интересные и приятные вещи. Хитрость заключается в том, чтобы давать очки и за творчество, а не только за труд. Они получают очки за хобби и победы в настольных играх. Я хочу, чтобы они зарабатывали очки и тратили их на то, что им действительно интересно. Благодаря этой системе они не только оттачивают свои математические навыки, но и учатся планировать бюджет и делать все своими руками. © Daniel Montano / Quora
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Если сын ссорится с кем-то во дворе, я не полезу — он должен разбираться сам. Разрешаю ему лазать по деревьям, горам и заборам, быстро бегать, прыгать через 3 ступеньки, гладить животных, носиться на велосипеде и заплывать на глубину. Поплыву рядом, но не буду запрещать ему, если он считает, что справится. Многие мамочки посчитают меня безответственной, но здоровье и развитие моего ребенка для меня на первом месте. Просто чем больше мы опекаем и защищаем своих детей, тем больше вреда мы им причиняем. Мы так часто говорим им: «Нельзя! Не лезь! Не спорь!» — что в конце концов они перестают думать своей головой и просто исполняют команды. А я уважаю своего сына и уважаю его выбор. В 10 лет я считаю его личностью, заслуживающей право голоса и уважения. © elina_ellis / Livejournal
- По вечерам у нас никаких мобильных, они в «волшебной коробочке». Это моя задумка, вся семья убирает туда мобильники. Однако идея — это одно, а реализовать ее на практике было не так-то просто. Учу детей тому, что реальная жизнь должна иметь приоритет надо всем виртуальным, а время с семьей особенное и ценное. Теперь складывание мобилок в «волшебную коробочку» стало частью каждого вечера Мы играем, рисуем, танцуем, говорим, поем и просто бездельничаем. Мы читаем, исследуем и открываем удивительные миры в книгах и историях, которые создаем вместе. И ничто не отвлекает нас. И мы, и дети живем настоящим моментом. Заведите такую коробочку — не пожалеете. © Paul Bartlett / Quora
«Эта фотография — небольшой кусочек нашего обычного вечера. На столе дочкин рисунок и „волшебная коробка“ для мобильного телефона».
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Приехал к сестре в гости после армии, и оставили меня сидеть с 6-летним племянником. Ну и началось: «Подай, принеси, не хочу, не буду». Короче, избалованный. Меня хватило минут на 20. А потом я мальца построил, словами, конечно, но примерно как в армии. Мы дома наводили порядок, собирали игрушки и режим дня соблюдали — все по распорядку. К вечеру был послушный ребенок. Через несколько лет узнал, что в семье сестры разбаловавшегося племяша пугали дядей Лешей. После этого ребенок шелковый становился. Племянник вырос, своя семья, двое детей, все у него хорошо, а будет плохо себя вести — приеду, посижу. © AleksBoev / Pikabu
- Одна из претензий мужа к дочери: «Почему в комнате бардак?» А я ему говорю, что какой смысл требовать, если в нашей спальне так же. Сейчас провожу совместный с дочерью эксперимент — каждый день каждая в своей комнате раскладывает вещи по местам, если удается, небольшое денежное вознаграждение. Наблюдая за ней, вижу, что многие качества, которые мне в ней не нравятся, были сформированы при моем горячем участии или, наоборот, неучастии, когда надо было бы. © marionnellita / Livejournal
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Когда я была беременна старшим сыном, то прочитала в одном старом журнале такие строчки: «У нас появился котенок. В первый же день в новом доме он начал точить когти о край дивана. Тогда мой папа взял его и выставил на улицу. Пятнадцать лет спустя кот все еще царапает край дивана каждый раз, когда хочет выйти погулять». Эта история — мой путеводный маяк в плане воспитания. Каждый момент каждого дня мы чему-то учим своих детей, и надо объяснять все так, чтобы они понимали, чего мы от них хотим. Вот, к примеру, ребенок слышит, как вы говорите плохо о чьей-то стрижке, а потом, встретив этого человека, делаете ему комплимент. Что запомнит ребенок? Что можно говорить о людях за их спиной и врать. Или вы говорите малышу убирать комнату и аргументируете: «Потому что я твоя мать и я сказала, что это нужно сделать!» Он запомнит, что можно кричать на людей и заставить их делать то, что тебе надо. Дети — наше зеркало. Прекратите пытаться изменить их. Начните менять себя, и вам никогда не придется за них краснеть. © Jo Eberhardt / Quora
- Шел по улице и услышал разговор матери с дочкой:
— Давай лучше книжку купим.
— Но я хочу шоколадку.
— Ну а что от шоколадки? Ты съешь — и все, а удовольствие от чтения интересной книжки можно растянуть надолго.
Ребенок согласился. © garrysmodbest / Pikabu
У вас есть свои фишки и премудрости, которые помогали в воспитании? Поделитесь?