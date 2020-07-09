15+ примеров воспитания, которые вдохновят на новые родительские подвиги

Когда я была беременна старшим сыном, то прочитала в одном старом журнале такие строчки: «У нас появился котенок. В первый же день в новом доме он начал точить когти о край дивана. Тогда мой папа взял его и выставил на улицу. Пятнадцать лет спустя кот все еще царапает край дивана каждый раз, когда хочет выйти погулять». Эта история — мой путеводный маяк в плане воспитания. Каждый момент каждого дня мы чему-то учим своих детей, и надо объяснять все так, чтобы они понимали, чего мы от них хотим. Вот, к примеру, ребенок слышит, как вы говорите плохо о чьей-то стрижке, а потом, встретив этого человека, делаете ему комплимент. Что запомнит ребенок? Что можно говорить о людях за их спиной и врать. Или вы говорите малышу убирать комнату и аргументируете: «Потому что я твоя мать и я сказала, что это нужно сделать!» Он запомнит, что можно кричать на людей и заставить их делать то, что тебе надо. Дети — наше зеркало. Прекратите пытаться изменить их. Начните менять себя, и вам никогда не придется за них краснеть. © Jo Eberhardt / Quora