15 примеров того, как наши любимые мужчины могут быть теми еще выдумщиками, чтобы не сказать поганцами

52 1 28 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ну как можно обижаться на любимых мужчин, когда они врубают Питера Пена во всю мощь и возвращают нас в детство. Помните, дерганье косичек, паста на ручке двери? Но вот мальчики выросли и теперь уже взрослые мужчины развлекаются как могут. А нам остается только держать себя в руках и стараться улыбаться, даже когда хочется схватиться за сковородку.

Мы в AdMe.ru любим всевозможные розыгрыши, и если у вас тоже есть подобные фото, смело присылайте их нам.

«Мой парень решил отвезти мою собаку на пляж»

«Моя жена сказала мне одеться для профессиональной рождественской фотосессии»

«Сегодня я торжественно вручил своей новой девушке набор ключей от квартиры»

«Подружка № 7. Ключи».

«Как я фотографирую своего парня vs. Как это делает он»

«Я попросила своего парня выбрать мне наряд, пока я в душе...»

«Я думала, что выгляжу чертовски мило, а мой парень сказал мне, что я похожа на Патрика из „Спанч Боба“»

«Мой парень сделал этот плакат из наших совместных фотографий»

«Сегодня отменили пары. Конечно же, я обернул свою подружку одеялом, как буррито, и начал кормить ее моцареллой»

«Моей девушке не нравились мои усы. Я сбрил их, но не раньше, чем устроил профессиональную фотосессию со своей собакой»

Мужчина отправляет своей жене самые «горячие» фото

«Моя жена не обрадовалась, увидев это»

«Вот что происходит, когда вы доверяете своему парню отвести кошку к грумеру»

«Муж сказал, что собирается сделать кровать. Я думала, что это для нашего нового матраса... Это было для кошки»

«Мой папа держит черепах. Я начал их обучение. Скоро у меня будут свои личные телохранители!»

Главное, не направлять эту струю на нас