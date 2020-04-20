15+ кулинарных провалов, за которые их создателям должно быть действительно стыдно

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«Готовить может каждый, но не каждый может стать великим». Это фраза из мультфильма «Рататуй». А мы бы сказали, что не каждый и должен, судя по тортикам, печенькам и другим блюдам, представленным в нашей статье. Неприятные сюрпризы поджидают даже там, где, казалось бы, их быть не должно: в заводских упаковках. Там прячутся не вкусняшки, а нечто совсем иное. Ну, а в бонусе вас ждет нечто веселенькое, так что смотрите до конца.

Мы в AdMe.ru уверены, что если наши герои чуть лучше постараются, то все будет хорошо.

«Я пытался повторить сей кулинарный шедевр, но получилось как получилось»

Пончик «Счастливый трилистник». Ожидание vs. Реальность

«Торт, который я попросил, и торт, который я получил»

С клоуном явно какая-то беда

«Когда вы просите написать „спасибо“ на гигантском печеньице»

К такому нас производители не готовили

«Боже, благослови мою сестру, она старалась изо всех сил»

«Я разочарован»

«Заказал „чар сиу бао“ из местного ресторанчика китайской еды навынос»

Бедная гусеничка

«Этот торт был изготовлен на день рождения моего друга, и я очень старалась...»

Не совсем тот результат, на который мы надеялись

«Хорошо. Хорошо. Хорошо. Черт»

" Первая попытка приготовить такой тортик почти зачтена. Почти"

Найдите 5 отличий

Вы, должно быть, шутите?

«Я никогда в жизни так горько не плакал»

Может быть, дело в ракурсе?

«Это выглядит как „до“ и „после“»

Бонус: яичница с сюрпризом