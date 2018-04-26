15 примеров того, что реальность не всегда такая, какой мы привыкли ее видеть

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Нам кажется, что мы видим реальность такой, какая она есть. Но это не всегда так. Не верите? Тогда посмотрите на снимки, которые мы собрали для вас в нашей статье. Эти сказочные иллюзии добавят вам чуть-чуть веры в волшебство.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на мир немного с иной стороны.

Милое селфи

Ох уж эта игривая тень!

Кажется, шоколад не рад меня видеть

«Камера моего телефона разбилась. Это все, что она видит»

Это не птичка. Да, нам тоже не верится

Милый песик, жаль, ненастоящий

Фото, сделанное дроном над боулинг-клубом. Выглядит как сюрреалистическая картина

Вы тоже видите тут улыбающуюся рожицу?

А тут — человечка?

Это окно выглядит как картина. Флоренция, Италия

Что-то в этом есть жутковатое, если честно

«Увидел это пятно краски в окне магазина. Оно похоже на изображение лошади в классическом китайском стиле акварельной живописи»

Краска, ты просто космос!

Апельсины, сфотографированные через стеклянную панель теплицы

Надеемся, это знак от Вселенной

Бонус: нет, это вам не показалось, здесь действительно мох